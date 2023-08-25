Bảo Thanh hội ngộ 'chồng cũ' Quốc Trường sau 4 năm Về Nhà Đi Con

Hợp tác chung trong bộ phim Về Nhà Đi Con đình đám cách đây 4 năm, Quốc Trường và Bảo Thanh đóng cặp đôi Vũ – Thư, hai người từ ghét hóa yêu, từ hợp đồng hóa hôn nhân thật, ngọt ngào khiến dân tình phải phát hờn. Không chỉ trên phim, ngoài đời Quốc Trường và Bảo Thanh cũng rất thân thiết.

Mới đây, trên trang cá nhân, Bảo Thanh đã chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ Quốc Trường và Hoàng Anh Vũ (thủ vai Dũng quân sư) sau nhiều năm cùng hợp tác trong bộ phim Về Nhà Đi Con. Nữ diễn viên cho biết: "Bảo Thanh và Anh Vũ vô cùng hân hoan vui tươi hào hứng hớn hở khi Quốc Trường ra thăm".

Trái ngược với dòng chú thích là "hân hoan", nhiều khán giả cho rằng dường như cả ba đều đang cố ý tạo ra biểu cảm nghiêm túc. Quốc Trường còn vui vẻ để lại bình luận: "Sao mặt các bạn vui dữ vậy?". Hoàng Anh Vũ vui vẻ đáp lại: "Người sống nội tâm thường giữ niềm vui trong lòng Trường à".

Nhìn hình ảnh mới nhất của bộ ba nổi đình đám năm nào, khán giả không khỏi bất ngờ bởi Bảo Thanh vẫn trẻ trung, xinh đẹp sau khi sinh con lần hai, Quốc Trường thì hoàn toàn không thay đổi gì trong khi đó Hoàng Anh Vũ xuất hiện với diện mạo khác lạ cho vai diễn mới. Anh cạo trọc đầu, gu ăn mặc cũng không giống như một Hoàng Anh Vũ lãng tử mà khán giả từng biết.

Bộ ba nổi đình đám năm nào trong Về Nhà Đi Con

Sau thành công của bộ phim Về Nhà Đi Con, vai diễn Vũ đào hoa được xem là bệ phóng giúp tên tuổi Quốc Trường được khán giả biết đến nhiều hơn. Cũng từ đây, anh có nhiều cơ hội tham gia vào những dự án truyền hình cũng như điện ảnh đình đám khác.

Sau bộ phim Về Nhà Đi Con, Bảo Thanh tái hợp với Quốc Trường trong phim điện ảnh Đôi Mắt Âm Dương

Năm 2020, Bảo Thanh tái hợp với Quốc Trường trong phim điện ảnh Đôi Mắt Âm Dương. Sau đó, cô quyết định lui về chăm sóc gia đình và sinh con thứ 2. Gần đây, nữ diễn viên đã quay trở lại với hoạt động sân khấu sau hơn 2 năm vắng bóng. Hiện tại, cô đang công tác tại Nhà hát Kịch Công an Nhân dân.