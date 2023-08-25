Bảo Thanh hội ngộ 'chồng cũ' Quốc Trường sau 4 năm Về Nhà Đi Con

Hậu trường 25/08/2023 19:55

Mới đây, trên trang cá nhân, Bảo Thanh đã chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ Quốc Trường và Hoàng Anh Vũ (thủ vai Dũng quân sư) sau 4 năm cùng hợp tác trong bộ phim Về Nhà Đi Con.

Hợp tác chung trong bộ phim Về Nhà Đi Con đình đám cách đây 4 năm, Quốc Trường và Bảo Thanh đóng cặp đôi Vũ – Thư, hai người từ ghét hóa yêu, từ hợp đồng hóa hôn nhân thật, ngọt ngào khiến dân tình phải phát hờn. Không chỉ trên phim, ngoài đời Quốc Trường và Bảo Thanh cũng rất thân thiết.

Bảo Thanh hội ngộ 'chồng cũ' Quốc Trường sau 4 năm Về Nhà Đi Con - Ảnh 1
Quốc Trường và Bảo Thanh từng đóng cặp trong bộ phim Về Nhà Đi Con đình đám cách đây 4 năm

 

Mới đây, trên trang cá nhân, Bảo Thanh đã chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ Quốc Trường và Hoàng Anh Vũ (thủ vai Dũng quân sư) sau nhiều năm cùng hợp tác trong bộ phim Về Nhà Đi Con. Nữ diễn viên cho biết: "Bảo Thanh và Anh Vũ vô cùng hân hoan vui tươi hào hứng hớn hở khi Quốc Trường ra thăm".

Bảo Thanh hội ngộ 'chồng cũ' Quốc Trường sau 4 năm Về Nhà Đi Con - Ảnh 2
Bảo Thanh đã chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ Quốc Trường và Hoàng Anh Vũ

 

Trái ngược với dòng chú thích là "hân hoan", nhiều khán giả cho rằng dường như cả ba đều đang cố ý tạo ra biểu cảm nghiêm túc. Quốc Trường còn vui vẻ để lại bình luận: "Sao mặt các bạn vui dữ vậy?". Hoàng Anh Vũ vui vẻ đáp lại: "Người sống nội tâm thường giữ niềm vui trong lòng Trường à".

Nhìn hình ảnh mới nhất của bộ ba nổi đình đám năm nào, khán giả không khỏi bất ngờ bởi Bảo Thanh vẫn trẻ trung, xinh đẹp sau khi sinh con lần hai, Quốc Trường thì hoàn toàn không thay đổi gì trong khi đó Hoàng Anh Vũ xuất hiện với diện mạo khác lạ cho vai diễn mới. Anh cạo trọc đầu, gu ăn mặc cũng không giống như một Hoàng Anh Vũ lãng tử mà khán giả từng biết.

Bảo Thanh hội ngộ 'chồng cũ' Quốc Trường sau 4 năm Về Nhà Đi Con - Ảnh 3
Bộ ba nổi đình đám năm nào trong Về Nhà Đi Con

 

Sau thành công của bộ phim Về Nhà Đi Con, vai diễn Vũ đào hoa được xem là bệ phóng giúp tên tuổi Quốc Trường được khán giả biết đến nhiều hơn. Cũng từ đây, anh có nhiều cơ hội tham gia vào những dự án truyền hình cũng như điện ảnh đình đám khác.

Bảo Thanh hội ngộ 'chồng cũ' Quốc Trường sau 4 năm Về Nhà Đi Con - Ảnh 4
Sau bộ phim Về Nhà Đi Con, Bảo Thanh tái hợp với Quốc Trường trong phim điện ảnh Đôi Mắt Âm Dương

 

Năm 2020, Bảo Thanh tái hợp với Quốc Trường trong phim điện ảnh Đôi Mắt Âm Dương. Sau đó, cô quyết định lui về chăm sóc gia đình và sinh con thứ 2. Gần đây, nữ diễn viên đã quay trở lại với hoạt động sân khấu sau hơn 2 năm vắng bóng. Hiện tại, cô đang công tác tại Nhà hát Kịch Công an Nhân dân.

Bảo Thanh sở hữu khối tài sản khủng cỡ nào ở tuổi 32 sau 5 năm 'sống chung với mẹ chồng'?

Bảo Thanh sở hữu khối tài sản khủng cỡ nào ở tuổi 32 sau 5 năm 'sống chung với mẹ chồng'?

Bảo Thanh là nữ diễn viên hạng A của phim truyền hình phía Bắc, không khó hiểu khi cát-xê từ việc đóng phim lẫn quảng cáo giúp thu nhập của cô tăng vọt những năm gần đây. Chính vì thế, Bảo Thanh sở hữu khối tài sản khủng ở tuổi 32.

Xem thêm
Từ khóa:   Bảo Anh Quốc Trường Về Nhà Đi Con

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Sao quốc tế 1 giờ 22 phút trước
Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Tâm sự Eva 1 giờ 22 phút trước
Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 2 giờ 52 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Ngoại tình 3 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm