Nhan sắc "chị Tư" Cẩm Ly tuổi 53: Đôi mắt không còn to tròn, lúng liếng mà hằn rõ những "vết chân chim"

Sao Việt 06/09/2023 12:28

Khán giả tiếc nuối vì thấy nhan sắc của "chị Tư" Cẩm Ly cũng "nhuốm màu thời gian".

Ca sỹ Cẩm Ly sinh năm 1970, cô được mệnh danh là " Nữ hoàng dân ca" của Việt Nam trong thời đại mới, là người tiên phong đưa nhạc dân ca, trữ tình đến gần hơn với giới trẻ, thổi làn gió mới vào các ca khúc trữ tình quen thuộc.

Có thể nói, Cẩm Ly là một ca sĩ đa tài khi chinh phục khán giả ở nhiều thể loại nhạc từ nhạc trẻ, dân ca, trữ tình, nhạc cách mạng đến cải lương.

Nhan sắc 'chị Tư' Cẩm Ly tuổi 53: Đôi mắt không còn to tròn, lúng liếng mà hằn rõ những 'vết chân chim' - Ảnh 1

Nhan sắc 'chị Tư' Cẩm Ly tuổi 53: Đôi mắt không còn to tròn, lúng liếng mà hằn rõ những 'vết chân chim' - Ảnh 2

Giữa showbiz thị phi, Cẩm Ly là ngôi sao được ngưỡng mộ vì có cuộc sống đời tư không phô trương, ồn ào nhưng vẫn vô cùng hạnh phúc. 

Sau khi kết hôn, Cẩm Ly sinh cho chồng 2 cô con gái ngoan ngoãn. Gia đình cô hiện đang sống trong căn biệt thự bề thế tại quận 7, TPHCM. Được biết, căn nhà rộng 400m2, có giá ước tính lên tới 20 tỷ đồng.

Tuy nhiên những năm gần đây, Cẩm Ly không còn xuất hiện nhiều trong các show diễn. Đầu năm 2023, nữ ca sĩ cho biết cô vừa trải qua một cơn bạo bệnh liên quan đến thanh quản, khiến giọng hát bị ảnh hưởng nặng nề.

Nhan sắc 'chị Tư' Cẩm Ly tuổi 53: Đôi mắt không còn to tròn, lúng liếng mà hằn rõ những 'vết chân chim' - Ảnh 3
Gia đình hạnh phúc của ca sỹ Cẩm Ly

Mới đây loạt ảnh nữ ca sĩ xuất hiện trong đoạn clip livestream gần nhất với nhan sắc mộc mạc, phong cách giản dị ở tuổi 53, không ít người ngỡ ngàng. Nhiều người nhận xét, dấu hiệu tuổi tác đã hiện rõ trên gương mặt của nữ ca sĩ. 

Trên gương mặt "nữ thần thanh xuân" của khán giả thế hệ 8X, 9X ngày nào đã xuất hiện những dấu vết rõ rệt của thời gian. Đôi mắt Cẩm Ly không còn to tròn, lúng liếng mà hằn rõ những "vết chân chim", khóe miệng và gò má chị cũng bắt đầu lộ ra những nếp nhăn. Tuy nhiên, vẻ mộc mạc, giản dị này vẫn nhận được sự yêu thích từ khán giả.

Nhan sắc 'chị Tư' Cẩm Ly tuổi 53: Đôi mắt không còn to tròn, lúng liếng mà hằn rõ những 'vết chân chim' - Ảnh 4

Nhan sắc 'chị Tư' Cẩm Ly tuổi 53: Đôi mắt không còn to tròn, lúng liếng mà hằn rõ những 'vết chân chim' - Ảnh 5

Cuộc sống ở tuổi 53 của Cẩm Ly bình yên và hạnh phúc. Nữ ca sĩ không hoạt động nghệ thuật quá nhiều mà dành thời gian ở bên gia đình, cho những sở thích cá nhân như cắm hoa, nấu cơm, bày biện đồ đạc, trồng cây...

Nhan sắc 'chị Tư' Cẩm Ly tuổi 53: Đôi mắt không còn to tròn, lúng liếng mà hằn rõ những 'vết chân chim' - Ảnh 6

Nhan sắc 'chị Tư' Cẩm Ly tuổi 53: Đôi mắt không còn to tròn, lúng liếng mà hằn rõ những 'vết chân chim' - Ảnh 7

Nhan sắc 'chị Tư' Cẩm Ly tuổi 53: Đôi mắt không còn to tròn, lúng liếng mà hằn rõ những 'vết chân chim' - Ảnh 8

Nhan sắc 'chị Tư' Cẩm Ly tuổi 53: Đôi mắt không còn to tròn, lúng liếng mà hằn rõ những 'vết chân chim' - Ảnh 9

Nhan sắc 'chị Tư' Cẩm Ly tuổi 53: Đôi mắt không còn to tròn, lúng liếng mà hằn rõ những 'vết chân chim' - Ảnh 10

Cẩm Ly an yên hưởng thụ cuộc sống trong căn biệt thự tại quận 7 (Tp HCM) với diện tích lên đến 400m2.

‘Đẳng cấp’ như Chị Tư - Cẩm Ly: Để mặt mộc, mặc đồ bộ làm kem chuối vẫn hút chục ngàn like

‘Đẳng cấp’ như Chị Tư - Cẩm Ly: Để mặt mộc, mặc đồ bộ làm kem chuối vẫn hút chục ngàn like

Nổi tiếng là ca sĩ "sạch không tì vết scandal", phía sau sân khấu của một ngôi sao đình đám là một Cẩm Ly mộc mạc, giản dị bao người kính nể.

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