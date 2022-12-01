Đau khổ hậu ồn ào bị bạn trai 'cắm sừng' lúc mang bầu, Dương Cẩm Lynh hiện tại phải 'cật lực' livetreams bán hàng để nuôi con

Trải qua 2 lần đổ vỡ tình cảm, Dương Cẩm Lynh hiện tại đã thoải mái chia sẻ cuộc sống khi làm mẹ đơn thân.

Dương Cẩm Lynh và ông xã Anh Khoa kết hôn vào năm 2014. Sống chung với nhau 4 năm và có được cậu con trai hơn 2 tuổi, nhưng Dương Cẩm Lynh và chồng ly hôn nhau vì lí do mâu thuẫn trong cuộc sống không thể hàn gắn. Cô cho biết, sau ly hôn mình ra đi với hai bàn tay trắng, dẫu vậy, nữ diễn viên vẫn được chồng cũ chu cấp đầy đủ để nuôi con. Cuộc hôn nhân đầu tiên của Dương Cẩm Lynh kết thúc êm đẹp - Ảnh: Internet Ở cuộc tình sau, cô cố gắng vun đắp hạnh phúc. Cô cho biết ngay cả khi đang mang thai, dù biết bạn trai ngoại tình, cô vẫn "nhắm mắt" làm ngơ vì thương con. Cô mong muốn con có đủ cha và mẹ nhưng người bạn trai bội bạc không hề biết hối lỗi. Trong suốt thời gian thai kỳ, nữ diễn viên "Ngõ vắng" không nhận được sự quan tâm từ bạn trai. Cô một mình gồng gánh, chiến đấu với những cảm xúc tiêu cực. Đỉnh điểm, cô chia sẻ bạn trai thừa nhận không chung thủy khi cô chất vấn và bỏ đi theo nhân tình. “Từ đó đến nay, anh cũng không quay về nhìn mặt con”- Dương Cẩm Lynh cho biết.

Mối tình thứ 2 không trọn vẹn của Dương Cẩm Lynh, bạn trai bỏ rơi, thừa nhận có người thứ 3 - Ảnh: Internet Chia sẻ về cuộc sống hậu ly hôn, Dương Cẩm Lynh cho biết bản thân vẫn ổn vì cô có thể "tự đương đầu với khó khăn bằng ý chí mạnh mẽ". Cô luôn tự nhủ rằng phải sống vì con, luôn cố gắng, tự tin và bước về phía trước. Trong suốt 2 năm qua, Dương Cẩm Lynh dường như hạn chế rất nhiều trong hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên tập trung toàn bộ để lo cho con và tự chữa lành vết thương lòng. Đến nay, khi con trai cũng đã 1 tuổi, bà mẹ đơn thân đã bình ổn, thoải mái chia sẻ những hình ảnh đáng yêu của con lên mạng xã hội.

Dương Cẩm Lynh thoải mái chia sẻ hình ảnh của con trai lên mạng xã hội - Ảnh: Internet Ngoài việc tham gia các hoạt động nghệ thuật, để kiếm thêm thu nhập, Dương Cẩm Lynh còn tranh thủ bán hàng online. Không giống với hình ảnh một Dương Cẩm Lynh nhàn nhã, tiểu thư như trước đây, hiện tại cô được cho là một bà mẹ tham công tiếc việc. Nữ diễn viên cho biết: “Lúc đầu, tôi còn thấy ngượng nhưng vì con, tôi có thể làm tất cả.” Được mọi người yêu quý ủng hộ, cô phần nào trang trải được chi phí sinh hoạt hằng ngày, chắt bóp, tiết kiệm để con không thiếu thốn. Dương Cẩm Lynh thường xuyên livetream bán hàng trên trang cá nhân - Ảnh: Internet Lý giải về việc làm việc cật lực, nữ diễn viên cho biết: "Không ai vỗ ngực lúc nào mình cũng đầy đủ, dư dả tiền bạc, trừ tỷ phú. Trước đây, tôi chưa bán hàng online nhưng bây giờ có con, suy nghĩ khác. Tôi cho rằng việc gì mang lại thu nhập, nhẹ nhàng và có thời gian cho con thì mình làm. Mục tiêu của tôi là kiếm nhiều tiền nuôi con. Và kiếm tiền bằng khả năng, kỹ năng và sự minh bạch. Khi có con tôi trở thành người năng nổ kiếm tiền. Tôi nghĩ đã có con, muốn lo cho con thì không biết bao nhiêu cho đủ". Dương Cẩm Lynh đăng tải đưa 2 nhóc tì đi chơi - Ảnh: FBNV Hiện tại, 3 mẹ con sống trong một căn hộ thuê ở quận 10 TP HCM. Cuộc sống đơn thân khiến Dương Cẩm Lynh cũng phải tiết kiệm, vun vén hơn trước. Hằng ngày, cô dậy sớm để chuẩn bị cho các con đi học. Cô đi xe công nghệ, tự nấu đồ ăn ở nhà để tiết kiệm chi phí.

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