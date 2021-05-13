‘Đẳng cấp’ như Chị Tư - Cẩm Ly: Để mặt mộc, mặc đồ bộ làm kem chuối vẫn hút chục ngàn like

Sao Việt 13/05/2021 11:34

Nổi tiếng là ca sĩ "sạch không tì vết scandal", phía sau sân khấu của một ngôi sao đình đám là một Cẩm Ly mộc mạc, giản dị bao người kính nể.

Được xếp vào thế hệ đàn chị của nền âm nhạc Việt, hiện tại, Cẩm Ly không còn ra nhiều sản phẩm âm nhạc, cũng không còn thường xuyên xuất hiện trên sân khấu. Thế nhưng, Cẩm Ly vẫn là cái tên có sức hút lớn trên mạng xã hội, mỗi hoạt động của cô đều thu hút rất nhiều sự quan tâm của đông đảo công chúng.

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Là nữ ca sĩ có tuổi nghề hơn 20 năm, Cẩm Ly vẫn là cái tên hot của showbiz Việt

Hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật và sống giữa showbiz ồn ào, nhưng Cẩm Ly vẫn là ca sĩ hiếm hoi nói không với những thị phi. Cô không bao giờ dùng chiêu trò, scandal để tạo dựng tên tuổi, cũng không cần nịnh nọt, lấy lòng ai. Là nghệ sĩ đình đám của Vbiz nhưng Cẩm Ly nổi tiếng là người giản dị, mộc mạc, cả đời sống cá nhân lẫn cách cô cống hiến cho nghệ thuật.

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Không chỉ nổi tiếng với các sản phẩm âm nhạc, Cẩm Ly còn khiến bao người kính nể vì sự nghiệp không tì vết scandal

Nữ ca sĩ từng chia sẻ: “Cẩm Ly không phải là một ca sĩ bùng nổ - về mặt báo chí và các hiệu ứng bên ngoài. Tôi cũng không phải là người có tin tức giật gân để thu hút sự chú ý. Con đường tôi đi len lỏi, chậm mà chắc”. Có lẽ chính cách sống giản dị, làm mọi việc xuất phát từ cái tâm nên hàng chục năm qua Cẩm Ly vẫn là cái tên duy trì được sức hút trong làng nhạc Việt.

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Ban đầu khán giả yêu thích Cẩm Ly vì giọng ca, lâu ngày quý mến cô vì chính tính cách của nữ ca sĩ

Không chỉ sở hữu giọng hát trong trẻo, ngọt ngào Cẩm Ly còn có một nét đẹp mộc mạc toát lên từ nét mặt, ánh nhìn cho đến tính cách. Nói về sự giản dị của Cẩm Ly, nghệ sĩ Hoài Linh cũng từng hài hước: “Cẩm Ly ở trong nhà, bước vào nhà mà tìm được cô ấy cũng hơi khó. Ở nhà, Cẩm Ly mặc những bộ đồ rất giản dị, người nhỏ con, thoăn thoắt đi lại làm đủ mọi việc trong nhà, nên tôi nhìn không biết đâu là cô ấy.”

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Hoài Linh quý mến Cẩm Ly cũng vì hợp nhau ở điểm mộc mạc, bình dị
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Đây là thời trang ở nhà của ngôi sao đình đám Cẩm Ly

Nói về bà xã, nhạc sĩ Minh Vy từng cho biết: "Ly đúng nghĩa là một người vợ nội trợ đảm đang nhiều hơn là một ca sĩ. Cô ấy không phải là một người của giới showbiz, cô ấy hướng nội nhiều hơn. Thí dụ như một ca sĩ bây giờ cần nhan sắc, vẻ bề ngoài rồi phát ngôn, cả 3 yếu tố đó Ly không có cái nào hết. Cẩm Ly đúng là một người làm vợ. Nhưng chính yếu tố đó mà khán giả đồng cảm với Ly ở chỗ cô ấy là giọng ca của gia đình".

‘Đẳng cấp’ như Chị Tư - Cẩm Ly: Để mặt mộc, mặc đồ bộ làm kem chuối vẫn hút chục ngàn like - Ảnh 6
Tạo dáng chụp ảnh với rổ rau cùng mặt mộc và đồ bộ, Cẩm Ly vẫn hút 'ngàn like'

Bản thân Cẩm Ly cũng từng chia sẻ, cô thích mặc quần jeans, áo thun đi chợ mua đồ, tối tối vẫn thích cùng ông xã la cà quán cóc hay cùng bạn bè ăn ốc bụi. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ cũng không ngại mà thường xuyên đăng tải những bức ảnh giản dị khi ở nhà: Mặt mộc, mặc đồ bộ, đội nón lá chăm sóc vườn rau, hay tất bật trong bếp… Nhìn không có gì là giống một ngôi sao đình đám nhưng mỗi bài đăng như vậy lại thu hút được lượng tương tác khủng đến mấy chục ngàn lượt thích, bình luận và chia sẻ.

‘Đẳng cấp’ như Chị Tư - Cẩm Ly: Để mặt mộc, mặc đồ bộ làm kem chuối vẫn hút chục ngàn like - Ảnh 7
Chị Tư đăng hái dưa gang dầm đá uống mà cũng 'hốt' chục ngàn like, quả là không thể đùa được

Cẩm Ly hiện đang có cuộc sống đầy viên mãn với ông xã Minh Vy cùng hai cô con gái xinh xắn. Chồng của Cẩm Ly từng là ông chủ của một hãng đĩa đình đám nhất nhì TP.HCM và là nhà sản xuất nhiều chương trình tầm cỡ. Tuy không thua kém ai trong showbiz Việt về mọi mặt, nhưng Cẩm Ly lại có cuộc sống giản dị, khiêm tốn, đây cũng chính là điều mà khán giả luôn quý mến ở cô.

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Gia thế khủng không thua kém ai nhưng Cẩm Ly vẫn luôn giữ cho mình hình ảnh mộc mạc, giản dị và đầy khiêm tốn. Với gia đình cô cũng tự tay chăm lo một cách tận tình chu đáo.

Khi mới vào nghề, Cẩm Ly từng là ca sĩ nổi tiếng với dòng nhạc trẻ, sau này tên tuổi cô càng phủ sóng mạnh mẽ hơn khi chuyển sang dòng nhạc quê hương, đây cũng chính là dòng nhạc làm nên thương hiệu Cẩm Ly. Hiện cô là nữ ca sĩ nắm giữ hơn 30 giải thưởng lớn nhỏ cùng 12 album phòng thu ăn khách. Tuy không còn hát nhiều như trước nhưng Cẩm Ly hiện là nữ nghệ sĩ vẫn đắt show truyền hình.

Ảnh: FBNV

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