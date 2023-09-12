Cuộc đời 'như trên phim' của nam diễn viên "đẹp trai nhất điện ảnh Việt": 3 lần kết hôn hiện tại là “đại gia ngầm” của showbiz Việt

Chi Bảo là nam diễn viên nổi tiếng tại Việt Nam. Nam diễn viên sinh năm 1973 được khán giả biết đến khi tham gia nhiều bộ phim Giao thời, Những đứa con thành phố, Đồng tiền xương máu,… Với khả năng thể hiện khá tốt những vai diễn cần sự cá tính, chững chạc và mang tâm hồn, Chi Bảo được xem là một trong những gương mặt sáng giá của nhiều bộ phim truyền hình Việt Nam.

Ngoài vai trò là một diễn viên, người dẫn chương trình, Chi Bảo còn đang giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị của công ty và một trang web dành riêng cho nam giới do anh tự mình phát triển.

Nam diễn viên sinh năm 1973 là một trong những gương mặt sáng giá của điện ảnh Việt

Sau 25 năm hoạt động nghệ thuật, vào cuối tháng 5 năm 2021, anh tuyên bố giã từ sự nghiệp diễn viên của mình, để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả hâm mộ anh.

Diễn viên Chi Bảo khá kín tiếng về đời tư

Sự nghiệp càng thành công thì con đường tình duyên của Chi Bảo lại vô cùng lận đận. Sở hữu gương mặt điển trai nam tính, vẻ ngoài lịch lãm nhưng trải qua 2 mối tình anh cũng đều tan vỡ và hiện tại anh vừa mới kết hôn với người vợ kém anh 16 tuổi.

Cách đây nhiều năm, anh kết hôn với nữ tiếp viên hàng không người Hà Nội tên Thái Giang. Cuộc hôn nhân này gần như không được nhắc đến nhiều và rất hiếm thông tin được người ngoài biết bởi hai người nhanh chóng ly hôn sau thời gian ngắn chung sống. Nguyên nhân được đồn đoán là do vợ cũ của Chi Bảo ghen tuông nhiều khi anh đi đóng phim.

Chia tay vợ đầu, nam diễn viên tái hôn với người vợ thứ hai Hồng Loan và có một con trai tên Phạm Gia Cát. Hồng Loan cũng là người phụ nữ được nhắc đến như là hậu phương vững chắc của nam diễn viên trong suốt nhiều năm qua. Kể từ năm 2016, Chi Bảo không còn xuất hiện cùng vợ. Tin đồn hôn nhân rạn nứt của hai người bắt đầu xuất hiện và gây xôn xao trong giới giải trí. Sau đó hai người ly hôn.

Con trai Chi Bảo tên Phạm Gia Cát

Năm 2021, anh tái hôn với vợ thứ ba kém 16 tuổi Lý Thùy Chang. Được biết Lý Thùy Chang sinh năm 1989 là một nữ CEO vô cùng xinh đẹp và tài năng. Cô sinh ra trong một gia đình có truyền thống kinh doanh ở Hà Nội.

Thường xuyên đăng tải những bức ảnh cuộc sống sang chảnh với nhiều món đồ hiệu đắt đỏ và những chuyến đi du lịch nước ngoài. Ngoài ra người đẹp 9x còn quan hệ thân thiết với nhiều sao nổi tiếng Ngọc Trinh, hoa hậu Giáng My, Đỗ Mỹ Linh….

Lý Thùy Chang sinh năm 1989 là một nữ CEO vô cùng xinh đẹp và tài năng.

Con trai Chi Bảo thừa hưởng toàn bộ nét đẹp từ cả bố lẫn mẹ với đôi mắt to tròn, làn da trắng hồng

Sau khi giải nghệ vào tháng 5/2021, Chi Bảo càng có thời gian tập trung vào sự nghiệp kinh doanh. Hiện tại, anh được cho là có hẳn "hệ sinh thái" nghìn tỷ, là cổ đông lớn của hàng loạt công ty. Ăn nên làm ra nhờ lĩnh vực kinh doanh từ nhiều năm nay nên cuộc sống của anh không thiếu thứ gì. Không quá lời khi gọi Chi Bảo là một đại gia "có máu mặt" trên thương trường.

Ngoài ra, Chi Bảo và vợ sống trong một cơ ngơi rộng tới 1.600m2 tại TP. HCM. Biệt thự này được thiết kế theo phong cách hiện đại, sang trọng, nhìn đã thấy "toát ra mùi tiền". Nơi chốn đi về hoành tráng này đã đủ chứng minh sự giàu có cùng gu thẩm mỹ của chủ nhân.

Trên trang cá nhân, anh chủ yếu khoe ảnh vợ và quý tử đáng yêu tên Gia Khang. Anh còn cho thấy hình ảnh người đàn ông của gia đình, luôn cưng chiều vợ con hết mực.

Cơ ngơi của vợ chồng Chi Bảo rộng 1.600 m2 gồm hai villa nối nhau. Khu vườn xanh tươi, mát mắt của hai vợ chồng.

Vợ chồng Chi Bảo được xem như một “đại gia ngầm” của showbiz Việt.