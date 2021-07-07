Dân mạng ồ ạt gửi lời chúc mừng khi bà xã Chi Bảo xác nhận đang mang thai con đầu lòng sau nhiều năm gắn bó với nhau.

Mới đây, trên trang cá nhân, Lý Thùy Chang - bà xã Chi Bảo đăng tải một bài viết ẩn ý về việc đang mang thai con đầu lòng khi bày tỏ sự tiếc nuối vì phải tạm thời giã biệt vóc dáng "vạn người mê": "Giã biệt body thời con gái". Kèm theo dòng trạng thái, người đẹp tung hàng loạt hình ảnh khoe vóc dáng gợi cảm với bikini khiến người xem không khỏi xuýt xoa.

Bài viết ẩn ý về việc đang mang thai con đầu lòng - Ảnh: Chụp màn hình

Bên dưới phần bình luận, rất nhiều bạn bè đã đặt nghi vấn về việc cô mang bầu. Không để mọi người "đoán già đoán non", Thuỳ Chang đã lập tức xác nhận rằng mình đã mang thai sau 4 tháng đăng ký kết hôn với diễn viên Chi Bảo. Đồng thời, người đẹp cũng cảm ơn mọi người đã gửi lời chúc phúc.

Thuỳ Chang xác nhận mang thai sau 4 tháng đăng ký kết hôn với diễn viên Chi Bảo - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, đầu tháng 3/2021, Chi Bảo và Thùy Chang thông báo đã đăng ký kết hôn sau nhiều năm gắn bó với nhau. Thùy Chang không hoạt động nghệ thuật mà hiện tại cô là nữ doanh nhân điều hành chuỗi spa làm đẹp ở TP.HCM lẫn Hà Nội. Từ trước đến nay, Chi Bảo vốn kín tiếng trong chuyện đời tư nhưng kể từ ngày yêu vợ trẻ, anh cởi mở hơn với truyền thông và thường xuyên khoe hình ảnh hạnh phúc của mình và bạn gái kém tuổi.

Chi Bảo và Thuỳ Chang khoe ảnh đăng ký kết hôn vào đầu tháng 3/2021 - Ảnh: FBNV

Chia sẻ về người vợ trẻ kém 16 tuổi trong một bài phỏng vấn với Thanh Niên, Chi Bảo thẳng thắn cho biết: "Tuy kém tôi 16 tuổi nhưng Chang cũng là người từng trải. Cô ấy làm kinh doanh từ năm 19 tuổi. Chúng tôi cùng quan điểm muốn giữ mối quan hệ bền vững thì phải tôn trọng, bao dung với nhau. Vì hơn Chang nhiều tuổi nên tôi cảm thấy trong mối quan hệ này tôi không chỉ là người yêu mà còn là người bạn, người anh sẵn sàng nhường nhịn, chở che cho cô ấy”.

Sau tuyên bố giải nghệ, Chi Bảo bị vợ 'tố' bỏ bê, suốt ngày cứ ‘đăm chiêu’ suy tư Chi Bảo tuyên bố giải nghệ khiến không ít người hâm mộ tiếc nuối, mới đây, cô vợ kém 16 tuổi của nam diễn viên cũng lên tiếng 'tố' chồng bỏ bê, gương mặt thì cứ "đăm chiêu" suy nghĩ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-tre-kem-16-tuoi-cua-chi-bao-xac-nhan-mang-thai-con-dau-long-sau-4-thang-dang-ki-ket-hon-411642.html