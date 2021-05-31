Sau tuyên bố giải nghệ, Chi Bảo bị vợ 'tố' bỏ bê, suốt ngày cứ ‘đăm chiêu’ suy tư

Hậu trường 31/05/2021 14:01

Chi Bảo tuyên bố giải nghệ khiến không ít người hâm mộ tiếc nuối, mới đây, cô vợ kém 16 tuổi của nam diễn viên cũng lên tiếng 'tố' chồng bỏ bê, gương mặt thì cứ "đăm chiêu" suy nghĩ.

Sau tuyên bố giải nghệ của diễn viên Chi Bảo, cô vợ Lý Thuỳ Chang cũng đã có những chia sẻ đầu tiên về tuyên bố này của chồng. Trên trang cá nhân, cô vừa đăng tải bài viết bày tỏ niềm hạnh phúc khi ông xã Chi Bảo nhận được quá nhiều sự yêu mến của khán giả trong suốt 25 năm gắn bó với nghệ thuật. Theo đó, cô nói rằng, vợ chồng cô đã thức đến 1 giờ sáng chỉ để đọc hết từng dòng, từng chữ bình luận gửi gắm của khán giả. 

Bên cạnh những dòng chia sẻ chân tình đó, bà xã Chi Bảo gây chú ý hơn khi "tố" chồng mê công việc mà sẵn sàng bỏ rơi cả vợ. Hàng ngày, hàng giờ, nam diễn viên đều trong tâm thế đăm chiêu, suy tư, đầu óc không ngừng dành cho công việc. 

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Sau khi Chi Bảo tuyên bố từ giã nghệ thuật, bà xã đã có những chia sẻ đầu tiên trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Kèm với dòng trạng thái chia sẻ niềm vui, Thuỳ Chang cũng tung bằng chứng loạt hình đăm chiêu của ông xã khi nam diễn viên đang tập trung làm việc để chuẩn bị cho ra mắt dự án sức khoẻ cộng đồng.

Sau tuyên bố giải nghệ, Chi Bảo bị vợ 'tố' bỏ bê, suốt ngày cứ ‘đăm chiêu’ suy tư - Ảnh 2chi bao 2

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Sau tuyên bố giải nghệ, Chi Bảo tập trung cho công việc cá nhân - Ảnh: FBNV

Phía dưới bài viết, nhiều khán giả vẫn bày tỏ tiếc nuối khi không còn được thấy Chi Bảo trên màn ảnh nữa. Dù vậy, người hâm mộ cũng nói rằng sẽ tiếp tục ủng hộ anh trên chặng đường sắp tới.

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Sau tuyên bố giải nghệ, Chi Bảo bị vợ 'tố' bỏ bê, suốt ngày cứ ‘đăm chiêu’ suy tư - Ảnh 7
Bình luận của khán giả dưới dòng trạng thái của bà xã Chi Bảo - Ảnh: Chụp màn hình

Hoá ra việc "tố" chồng bỏ bê của Thuỳ Chang chỉ là mắng yêu khi ông xã Chi Bảo quá tập trung cho công việc mới. Bên cạnh đó, cuối bài viết, cô nàng cũng không quên bày tỏ niềm tự hào của mình dành cho ông xã và cũng hứa hai vợ chồng sẽ không phụ lòng tin yêu của khán giả, bạn bè dành cho mình.

Lý do Chi Bảo giải nghệ sau 25 năm gắn bó nghệ thuật

Lý do Chi Bảo giải nghệ sau 25 năm gắn bó nghệ thuật

Diễn viên Chi Bảo giải nghệ và cũng tiết lộ lý do vì sao anh quyết định giải nghệ sau 25 năm hoạt động nghệ thuật, gắn bó với điện ảnh.

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