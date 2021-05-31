Sau tuyên bố giải nghệ, Chi Bảo bị vợ 'tố' bỏ bê, suốt ngày cứ ‘đăm chiêu’ suy tư

Sau tuyên bố giải nghệ của diễn viên Chi Bảo, cô vợ Lý Thuỳ Chang cũng đã có những chia sẻ đầu tiên về tuyên bố này của chồng. Trên trang cá nhân, cô vừa đăng tải bài viết bày tỏ niềm hạnh phúc khi ông xã Chi Bảo nhận được quá nhiều sự yêu mến của khán giả trong suốt 25 năm gắn bó với nghệ thuật. Theo đó, cô nói rằng, vợ chồng cô đã thức đến 1 giờ sáng chỉ để đọc hết từng dòng, từng chữ bình luận gửi gắm của khán giả.

Bên cạnh những dòng chia sẻ chân tình đó, bà xã Chi Bảo gây chú ý hơn khi "tố" chồng mê công việc mà sẵn sàng bỏ rơi cả vợ. Hàng ngày, hàng giờ, nam diễn viên đều trong tâm thế đăm chiêu, suy tư, đầu óc không ngừng dành cho công việc.