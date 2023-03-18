Chi Bảo hé lộ tổ chức 'đám cưới thế kỷ' tại Côn Đảo với vợ trẻ kém 16 tuổi

Sao Việt 18/03/2023 12:51

Lý Thùy Chang vừa chia sẻ thông tin, cô và diễn viên Chi Bảo sẽ tổ chức đám cưới tại khu nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao ở Côn Đảo.

 

Cựu diễn viên Chi Bảo cùng vợ - doanh nhân Lý Thùy Chang cho biết hôn lễ sẽ diễn ra đầu năm 2024, tại một resort ở Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu, do vợ chồng anh làm chủ. Họ muốn tổ chức đám cưới riêng tư, ấm cúng nên chỉ mời khoảng 60 bạn bè, đồng nghiệp thân thiết.

Chi Bảo hé lộ tổ chức 'đám cưới thế kỷ' tại Côn Đảo với vợ trẻ kém 16 tuổi - Ảnh 1
Chi Bảo, Lý Thùy Chang chụp ảnh cưới năm 2022

3 năm sau khi đăng ký kết hôn, cặp vợ chồng mới chính thức cử hành hôn lễ. Vợ chồng Chi Bảo – Lý Thùy Chang muốn các khách mời trong đám cưới của họ được trải nghiệm nguồn năng lượng dồi dào, sống giữa khung cảnh tuyệt vời khi trước mặt là biển, phía sau là rừng nguyên sinh.

Bà xã Chi Bảo chia sẻ thêm, cô muốn ngày vui của mình gắn với công trình tâm huyết mà hai vợ chồng đã đầu tư nhiều thời gian, công sức.

Cựu diễn viên nói: "Chúng tôi làm thủ tục kết hôn vào thời điểm Covid-19 nên không tiện làm đám cưới. Sau đó, vợ sinh con, cả hai muốn bé cứng cáp hơn rồi mới tổ chức".

Chi Bảo hé lộ tổ chức 'đám cưới thế kỷ' tại Côn Đảo với vợ trẻ kém 16 tuổi - Ảnh 2
Gia đình Chi Bảo chụp ảnh dịp Giáng sinh 2022

Bà xã Chi Bảo cho biết vì muốn ngày vui gắn với công trình tâm huyết của vợ chồng nên chờ đợi, đang cho đội thi công hoàn thiện. "Đám cưới là sự kiện trọng đại vì sẽ là kỷ niệm theo vợ chồng tôi đến hết đời. Tôi mong chờ được mặc váy cưới như bao cô dâu. Dịp này cũng để đánh dấu chặng đường gắn bó hơn 10 năm của cả hai".

Lý Thùy Chang cho biết, cô và ông xã sẽ tổ chức đám cưới theo cách đẳng cấp tại resort mới xây ở Côn Đảo. Từ những hình ảnh nữ CEO đăng tải, có thể thấy đây là khu nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao. Các villa được thiết kế đảm bảo sự riêng tư, toàn bộ nội thất nhập khẩu, được thiết kế bởi một tập đoàn nổi tiếng của Mỹ.

Chi Bảo hé lộ tổ chức 'đám cưới thế kỷ' tại Côn Đảo với vợ trẻ kém 16 tuổi - Ảnh 3
Nơi tổ chức hôn lễ đầy đủ tiện ích để nghỉ ngơi, đặc biệt phù hợp cho thư giãn, tái tạo năng lượng và chữa lành. 

 Bà xã Chi Bảo chia sẻ thêm, cô muốn ngày vui của mình gắn với công trình tâm huyết mà hai vợ chồng đã đầu tư nhiều thời gian, công sức. Theo cô, resort có đầy đủ tiện ích để nghỉ ngơi, khám phá trong những kỳ nghỉ ngắn; đặc biệt phù hợp cho thư giãn, tái tạo năng lượng và chữa lành.

Bên trong khuôn viên, nhiều nhà hàng, quán cafe sát biển với thiết kế đẹp, gần gũi thiên nhiên. Khu vui chơi trẻ em, phòng gym, không gian dành cho thiền, yoga… cũng được bố trí hiện đại để chăm sóc sức khỏe thể chất lẫn tinh thần cho khách nghỉ dưỡng.

Hiện tại, Lý Thùy Chang – Chi Bảo đang thực hiện dần các công đoạn chuẩn bị hôn lễ. Họ đăng ký kết hôn từ năm 2021, nhưng chọn thời điểm phù hợp là đầu năm 2024 mới tổ chức đám cưới.

Chi Bảo hé lộ tổ chức 'đám cưới thế kỷ' tại Côn Đảo với vợ trẻ kém 16 tuổi - Ảnh 4
Chi Bảo và Lý Thùy Chang đăng ký kết hôn từ năm 2021

Chi Bảo là diễn viên nổi tiếng một thời, tên tuổi gắn với các vai diễn trong phim Lục Vân Tiên, Đồng tiền xương máu, Cô gái xấu xí… Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, anh tuyên bố giải nghệ hồi tháng 5/2021 để tập trung kinh doanh. Hiện tại, anh điều hành quỹ Hiểu về trái tim, dự án nghỉ dưỡng đẳng cấp tại Côn Đảo, nhà hàng 5 sao tại TP HCM.

Về phần mình, Lý Thùy Chang là doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực làm đẹp, kém Chi Bảo 16 tuổi. Họ có 10 năm làm bạn trước khi yêu.. Cô quản lý chuỗi spa có nhiều chi nhánh, bên cạnh việc giúp sức chồng trong các hoạt động kinh doanh. Người đẹp thường xuyên livestream chia sẻ bí quyết làm đẹp, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến mọi người.

 

Ngọc Huyền, Thoại Mỹ và dàn sao nghẹn ngào tại lễ tưởng niệm cố NSND Diệp Lang tại Việt Nam

Ngọc Huyền, Thoại Mỹ và dàn sao nghẹn ngào tại lễ tưởng niệm cố NSND Diệp Lang tại Việt Nam

Ngọc Huyền, Thoại Mỹ, Châu Thanh và nhiều sao Việt có mặt tại chùa làm lễ tưởng niệm cầu siêu cho NSND Diệp Lang.

Xem thêm
Từ khóa:   Chi Bảo Đám cưới Chi Bảo Chi Bảo Thùy Trang

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 3 giờ 15 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 3 giờ 26 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 3 giờ 37 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 3 giờ 41 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm