Chi Bảo hé lộ tổ chức 'đám cưới thế kỷ' tại Côn Đảo với vợ trẻ kém 16 tuổi

3 năm sau khi đăng ký kết hôn, cặp vợ chồng mới chính thức cử hành hôn lễ. Vợ chồng Chi Bảo – Lý Thùy Chang muốn các khách mời trong đám cưới của họ được trải nghiệm nguồn năng lượng dồi dào, sống giữa khung cảnh tuyệt vời khi trước mặt là biển, phía sau là rừng nguyên sinh.

Cựu diễn viên Chi Bảo cùng vợ - doanh nhân Lý Thùy Chang cho biết hôn lễ sẽ diễn ra đầu năm 2024, tại một resort ở Côn Đảo, Bà Rịa - Vũng Tàu, do vợ chồng anh làm chủ. Họ muốn tổ chức đám cưới riêng tư, ấm cúng nên chỉ mời khoảng 60 bạn bè, đồng nghiệp thân thiết.

Cựu diễn viên nói: "Chúng tôi làm thủ tục kết hôn vào thời điểm Covid-19 nên không tiện làm đám cưới. Sau đó, vợ sinh con, cả hai muốn bé cứng cáp hơn rồi mới tổ chức".

Bà xã Chi Bảo chia sẻ thêm, cô muốn ngày vui của mình gắn với công trình tâm huyết mà hai vợ chồng đã đầu tư nhiều thời gian, công sức.

Gia đình Chi Bảo chụp ảnh dịp Giáng sinh 2022

Bà xã Chi Bảo cho biết vì muốn ngày vui gắn với công trình tâm huyết của vợ chồng nên chờ đợi, đang cho đội thi công hoàn thiện. "Đám cưới là sự kiện trọng đại vì sẽ là kỷ niệm theo vợ chồng tôi đến hết đời. Tôi mong chờ được mặc váy cưới như bao cô dâu. Dịp này cũng để đánh dấu chặng đường gắn bó hơn 10 năm của cả hai".

Lý Thùy Chang cho biết, cô và ông xã sẽ tổ chức đám cưới theo cách đẳng cấp tại resort mới xây ở Côn Đảo. Từ những hình ảnh nữ CEO đăng tải, có thể thấy đây là khu nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao. Các villa được thiết kế đảm bảo sự riêng tư, toàn bộ nội thất nhập khẩu, được thiết kế bởi một tập đoàn nổi tiếng của Mỹ.

Nơi tổ chức hôn lễ đầy đủ tiện ích để nghỉ ngơi, đặc biệt phù hợp cho thư giãn, tái tạo năng lượng và chữa lành.

Bà xã Chi Bảo chia sẻ thêm, cô muốn ngày vui của mình gắn với công trình tâm huyết mà hai vợ chồng đã đầu tư nhiều thời gian, công sức. Theo cô, resort có đầy đủ tiện ích để nghỉ ngơi, khám phá trong những kỳ nghỉ ngắn; đặc biệt phù hợp cho thư giãn, tái tạo năng lượng và chữa lành.

Bên trong khuôn viên, nhiều nhà hàng, quán cafe sát biển với thiết kế đẹp, gần gũi thiên nhiên. Khu vui chơi trẻ em, phòng gym, không gian dành cho thiền, yoga… cũng được bố trí hiện đại để chăm sóc sức khỏe thể chất lẫn tinh thần cho khách nghỉ dưỡng.

Hiện tại, Lý Thùy Chang – Chi Bảo đang thực hiện dần các công đoạn chuẩn bị hôn lễ. Họ đăng ký kết hôn từ năm 2021, nhưng chọn thời điểm phù hợp là đầu năm 2024 mới tổ chức đám cưới.

Chi Bảo và Lý Thùy Chang đăng ký kết hôn từ năm 2021

Chi Bảo là diễn viên nổi tiếng một thời, tên tuổi gắn với các vai diễn trong phim Lục Vân Tiên, Đồng tiền xương máu, Cô gái xấu xí… Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, anh tuyên bố giải nghệ hồi tháng 5/2021 để tập trung kinh doanh. Hiện tại, anh điều hành quỹ Hiểu về trái tim, dự án nghỉ dưỡng đẳng cấp tại Côn Đảo, nhà hàng 5 sao tại TP HCM.

Về phần mình, Lý Thùy Chang là doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực làm đẹp, kém Chi Bảo 16 tuổi. Họ có 10 năm làm bạn trước khi yêu.. Cô quản lý chuỗi spa có nhiều chi nhánh, bên cạnh việc giúp sức chồng trong các hoạt động kinh doanh. Người đẹp thường xuyên livestream chia sẻ bí quyết làm đẹp, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến mọi người.