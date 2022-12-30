Gửi lời chúc sinh nhật 'tình cũ', Matt Liu bị Hương Giang 'làm ngơ'

Sao Việt 30/12/2022 19:00

Việc nam CEO chủ động chúc mừng Hương Giang bước sang tuổi mới đã làm cư dân mạng vô cùng khó hiểu. Tuy nhiên một số người đã tinh ý phát hiện dường như Matt Liu đã xóa lời chúc trên.

 

Mới giờ này năm ngoái, Hương Giang còn đón sinh nhật lãng mạn bên Matt Liu trong căn biệt thự mới xây của cô. Khi ấy, Matt Liu đã đăng câu chúc mừng sinh nhật cực ngọt ngào bằng tiếng Việt. Nhưng đến sinh nhật năm nay của Hương Giang, hai người đã chia tay nên nữ ca sĩ lẻ bóng đón tuổi mới một mình trên du thuyền. Dù đang ở chế độ độc thân, Hương Giang vẫn nhận được một bó hồng đỏ thắm.

Gửi lời chúc sinh nhật 'tình cũ', Matt Liu bị Hương Giang 'làm ngơ' - Ảnh 1
Một năm trước, Hương Giang vẫn đón sinh nhật bên Matt Liu

Vào tối ngày 29/12, Hương Giang đã đăng tải khoảnh khắc mừng sinh nhật lần thứ 31 tại một du thuyền sang chảnh. Người đẹp khéo léo khoe một bó hoa hồng to rực rỡ, mặc dù không còn Matt Liu đón tuổi mới như hai năm trước nhưng cô nàng vẫn tỏ ra vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Đa số khán giả đều hy vọng người đẹp nhanh chóng tìm được "hạnh phúc mới" trong một ngày gần nhất.

Gửi lời chúc sinh nhật 'tình cũ', Matt Liu bị Hương Giang 'làm ngơ' - Ảnh 2
Cô nàng bày tỏ sự vui vẻ khi tạo dáng chụp ảnh với bó hoa hồng lớn

Tất nhiên rất nhiều bạn bè đồng nghiệp rồi khán giả đã gửi lời chúc mừng sinh nhật Hương Giang. Đặc biệt Matt Liu cũng nhanh chóng để lại bình luận chúc mừng sinh nhật bạn gái cũ: "Happy 18th birthday, wishing you a fantastic night and a wonderful year ahead with lots of success and health! (tạm dịch là Chúc mừng sinh nhật lần thứ 18, chúc bạn có một đêm tuyệt vời và một năm tuyệt vời phía trước với nhiều thành công và sức khỏe!)".

Cho dù lời chúc của Matt Liu được nhiều người tương tác nhưng Hương Giang lại ngó lơ không hồi âm. Tất nhiên cư dân mạng đã nhanh chóng nhận ra phản ứng của nữ ca sĩ và cho rằng cô làm vậy cũng đúng thôi. Bởi dù khẳng định “sẽ mãi là bạn bè sau khi chia tay” thì Matt Liu đã nhanh chóng xóa hết ảnh chụp chung của hai người, bỏ theo dõi Hương Giang trên Instagram.

Gửi lời chúc sinh nhật 'tình cũ', Matt Liu bị Hương Giang 'làm ngơ' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đỉnh điểm là Matt Liu còn đăng một câu tiếng Anh được netizen cho là đang đá xéo Hương Giang “Một người trong 2 tháng có thể khiến bạn nhìn thấy những điều mà một người trong 2 năm không thể. Thời gian không thể quyết định được gì cả nhưng tính cách thì có”. Bài đăng này khiến nhiều người thất vọng và cho rằng nam doanh nhân hành xử không đẹp với bạn gái cũ, bởi vậy nếu Hương Giang có ngó lơ lời chúc mừng sinh nhật của Matt Liu cũng là bình thường.

Gửi lời chúc sinh nhật 'tình cũ', Matt Liu bị Hương Giang 'làm ngơ' - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi bình luận bài viết của nữ ca sĩ chưa đầy một ngày, một số người đã tinh ý phát hiện dường như Matt Liu đã xóa lời chúc gây tranh cãi trên. Ngay lập tức cư dân mạng suy đoán ra nhiều nguyên nhân khác nhau để lí giải hành động trên của nam CEO, tuy nhiên về lí do thật sự chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ nhất.

 

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