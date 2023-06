Gửi lời chúc sinh nhật 'tình cũ', Matt Liu bị Hương Giang 'làm ngơ'

Cô nàng bày tỏ sự vui vẻ khi tạo dáng chụp ảnh với bó hoa hồng lớn

Tất nhiên rất nhiều bạn bè đồng nghiệp rồi khán giả đã gửi lời chúc mừng sinh nhật Hương Giang. Đặc biệt Matt Liu cũng nhanh chóng để lại bình luận chúc mừng sinh nhật bạn gái cũ: "Happy 18th birthday, wishing you a fantastic night and a wonderful year ahead with lots of success and health! (tạm dịch là Chúc mừng sinh nhật lần thứ 18, chúc bạn có một đêm tuyệt vời và một năm tuyệt vời phía trước với nhiều thành công và sức khỏe!)".

Cho dù lời chúc của Matt Liu được nhiều người tương tác nhưng Hương Giang lại ngó lơ không hồi âm. Tất nhiên cư dân mạng đã nhanh chóng nhận ra phản ứng của nữ ca sĩ và cho rằng cô làm vậy cũng đúng thôi. Bởi dù khẳng định “sẽ mãi là bạn bè sau khi chia tay” thì Matt Liu đã nhanh chóng xóa hết ảnh chụp chung của hai người, bỏ theo dõi Hương Giang trên Instagram.