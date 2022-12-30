Cuộc sống 'ở ẩn' của Bảo Thanh: 'Đi mây về gió', xuất hiện chớp nhoáng khiến khán giả trông ngóng ngày tái xuất

Sao Việt 30/12/2022 08:24

Đông đảo khán giả đều mong muốn Bảo Thanh có thể cân nhắc việc quay trở lại đóng phim trong một ngày gần nhất.

Dù đang trong thời gian chưa đảm nhận dự án phim mới, tuy nhiên Bảo Thanh vẫn là cái tên được giới truyền thông và khán giả dành một sự quan tâm đặc biệt. 

Cuộc sống 'ở ẩn' của Bảo Thanh: 'Đi mây về gió', xuất hiện chớp nhoáng khiến khán giả trông ngóng ngày tái xuất - Ảnh 1

Sau thành công của bộ phim Về nhà đi con, nữ diễn viên đã tạm ngưng sự nghiệp diễn xuất để tập trung vào công việc cá nhân và việc hạ sinh con gái. Điều này khiến đông đảo khán giả vô cùng trông ngóng và mong đợi cô nàng sẽ "tái xuất" màn ảnh nhỏ vào một ngày gần nhất.

Cuộc sống 'ở ẩn' của Bảo Thanh: 'Đi mây về gió', xuất hiện chớp nhoáng khiến khán giả trông ngóng ngày tái xuất - Ảnh 2

Trong cuộc sống "ở ẩn", người đẹp khá kín tiếng và không thường xuyên chia sẻ hình ảnh của bản thân trên trang cá nhân.

Cuộc sống 'ở ẩn' của Bảo Thanh: 'Đi mây về gió', xuất hiện chớp nhoáng khiến khán giả trông ngóng ngày tái xuất - Ảnh 3

Ngoài việc chăm sóc gia đình, cô vẫn nhận quảng cáo sản phẩm cho một số nhãn hàng và tham dự một số sự kiện. 

Cuộc sống 'ở ẩn' của Bảo Thanh: 'Đi mây về gió', xuất hiện chớp nhoáng khiến khán giả trông ngóng ngày tái xuất - Ảnh 4

Trước đó Bảo Thanh từng phân trần về tin đồn giải nghệ: "Hôm nay, có một bạn khán giả gửi cho mình bài báo viết về mình từ tận 2 năm trước và bạn ấy bày tỏ mong muốn mình hãy quay trở lại đóng phim đi. Mình đã đọc và rất xúc động nên mình đã quyết định biên status này để bày tỏ nỗi niềm rằng: Mình sẽ quay lại sớm thôi chỉ là mình muốn nghỉ lâu hơn một chút nữa để cân bằng lại tất cả mọi thứ. Khi thực sự sẵn sàng, mình sẽ quay trở lại thôi mà. Chờ mình nhé, hy vọng tới lúc đó mọi người vẫn dành nhiều tình yêu thương cho mình như trước đây, như bây giờ".

Cuộc sống 'ở ẩn' của Bảo Thanh: 'Đi mây về gió', xuất hiện chớp nhoáng khiến khán giả trông ngóng ngày tái xuất - Ảnh 5

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