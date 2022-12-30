Người chồng khiến chị em "ao ước": Đẹp trai, kiếm tiền giỏi lại còn chăm con khéo, Mạnh Trường đúng chuẩn người chồng quốc dân

Trên trang cá nhân, diễn viên Mạnh Trường đăng tải khoảnh khắc bế con cùng gương mặt bơ phờ kèm dòng chú thích: “Nhìn anh đi quay thì hào nhoáng vậy thôi chứ thực tế ở nhà thì...”. Dù không chải chuốt, bóng bẩy như lúc lên hình nhưng khoảnh khắc trên khiến không ít chị em phải ghen tỵ.

Ngoài thời gian dành cho công việc, Mạnh Trường hỗ trợ bà xã trong việc chăm sóc các con. Đẹp trai, kiếm tiền giỏi lại còn chăm con khéo, Mạnh Trường đúng chuẩn người đàn ông của gia đình, mẫu người mà nhiều cô gái mơ ước.

Bà xã Mạnh Trường liền để lại bình luận trêu đùa: “Ở nhà thì bắt vợ chụp cho cả nghìn tấm ảnh để sống ảo nhờ”. Nam diễn viên liền đáp lại: “Ảnh là sống ảo nhưng việc là làm thật”. Phía dưới bài viết, khán giả dành nhiều lời có cánh cho ông bố 3 con như:

- Ở nhà lại hào nhoáng kiểu khác, đúng chuẩn người chồng quốc dân.

- Mơ ước của bao nhiêu người đấy anh. Chị Phương đúng là số hưởng. Xin vía lấy chồng vừa đẹp, vừa giỏi như chị Phương ạ.

- Ở nhà là phải chăm vợ, chăm con là đúng rồi, thế mới được gọi là người chồng tốt của năm.

Con thứ 3 của cặp đôi là bé trai, tên thân mật là Bi. Trộm vía, quý tử nhà Mạnh Trường kháu khỉnh và đáng yêu. Ai cũng đều nhận xét trông bé như Mạnh Trường phiên bản mini, bản thân nam diễn viên cũng phải công nhận điều đó. Từ khi yêu nhau đến khi về chung một nhà, chuyện tình của nam diễn viên và vợ được ví như ngôn tình ngoài đời thật. Sau 14 năm về chung nhà, cặp đôi hiện đã có 3 con đủ nếp, đủ tẻ.