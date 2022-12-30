1001 cách ứng xử của sao Việt khi vướng tin đồn mang bầu: Lệ Quyên khoe eo thon gây sốt, Hải Tú 'bơ đẹp' dư luận

Sao Việt 30/12/2022 13:22

Lệ Quyên, Hải Tú, Hiền Hồ.. đều cùng lựa chọn một cách 'đập tan' tin đồn có bầu trong năm 2022.

Từ trước đến nay ngoài những khoảnh khắc lung linh, chỉn chu ở dưới ánh đèn sân khấu, đời tư của dàn nghệ sĩ luôn là tâm điểm nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía công chúng và đông đảo khán giả.  

Đặc biệt đối với các "bóng hồng" đình đám, một bộ phận người hâm mộ vô cùng hứng thú với những thông tin xoay quanh về cuộc sống cá nhân. Một trong loạt tin thu hút cư dân mạng nhất trong năm 2022 từ phía những nghệ sĩ nữ chính là tin đồn có bầu. Đứng trước thông tin này, mỗi cô nàng đều có những phản ứng khác nhau.

Lệ Quyên

Ở tuổi 41, Lệ Quyên hiện tại đang tận hưởng mối tình đầy ngọt ngào với Lâm Bảo Châu. Cả hai đã công khai hẹn hò từ khoảng đầu năm ngoái, cho đến nay đông đảo người hâm mộ đều vô cùng trông ngóng chờ ngày “nữ hoàng phòng trà” thông báo tin vui về việc tổ chức đám cưới hoặc mang bầu. Vì vậy mỗi khi người đẹp diện trang phục che bụng đều làm cho một phận khán giả cho rằng cô đang mang bầu. Đầu tháng 4, khi nữ ca sĩ khoe ảnh đi dép lê thay vì đi giày cao gót như mọi khi ngay lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Thay vì lên tiếng, “nữ hoàng phòng trà” ngay lập tức quay trở lại với phong cách gợi cảm, quyến rũ và không quên khoe eo thon để “đập tan” tin đồn trên.

1001 cách ứng xử của sao Việt khi vướng tin đồn mang bầu: Lệ Quyên khoe eo thon gây sốt, Hải Tú 'bơ đẹp' dư luận - Ảnh 1

Hải Tú

Từ cuối năm 2022 cho đến nay, không ít lần Hải Tú làm cho công chúng không ngừng suy đoán về việc mang thai, thậm chí là đã sinh con. Khoảng thời gian cư dân mạng tập trung để tâm tới “nàng thơ” chính là vào khoảng tháng 5, nguyên nhân chính là vì người đẹp vô tình để lộ mái tóc thưa thớt và phần da cổ có phẩn đỏ ửng. Đứng trước các tin đồn trên, Hải Tú vẫn lựa chọn im lặng và tiếp tục khoe các hình ảnh tươi tắn trên trang cá nhân.

1001 cách ứng xử của sao Việt khi vướng tin đồn mang bầu: Lệ Quyên khoe eo thon gây sốt, Hải Tú 'bơ đẹp' dư luận - Ảnh 2

Trúc Anh

Trải qua một thời gian tạm thời ở ẩn, hồi tháng 7 Hà Lan “Mắt biếc” đã xuất hiện ở chốn đông người. Tuy nhiên nhiều khán giả cho rằng nữ diễn viên đã tăng cân “chóng mặt” so với trước đây và có một số khán giả suy đoán người đẹp có “tin vui”. Để tránh tin đồn đi quá xa, Trúc Anh khéo léo đính chính thông tin trên thông qua tài khoản cá nhân: “Cả nhà ơi, thời gian qua Trúc Anh chăm sóc bản thân một tí nên hơi mũm mĩm hơn, mọi người yên tâm nhé, mình vẫn ổn không có vấn đề gì đâu ạ. Cảm ơn mọi người đã quan tâm Trúc Anh thật nhiều nha”.

1001 cách ứng xử của sao Việt khi vướng tin đồn mang bầu: Lệ Quyên khoe eo thon gây sốt, Hải Tú 'bơ đẹp' dư luận - Ảnh 3

Mỹ Tâm

Vào cuối tháng 8 vừa qua, “họa mi tóc nâu” đã đăng tải hình ảnh diện váy rộng che bụng và để lộ khuôn mặt tròn trịa hơn so với trước đây. Khoảnh khắc này khiến cư dân mạng đặt ra nghi vấn cô đang mang bầu. Đứng trước thông tin này, Mỹ Tâm nhanh chóng lên tiếng: “Ủa nữa hả? Không có nha, khi nào có thì sẽ cho các bạn biết chứ lo gì”. Trước đó nữ ca sĩ từng chia sẻ sẽ thông báo tin vui tới khán giả nếu thật sự mang bầu: “Chuyện mang thai là chuyện vui, mắc gì phải giấu. Bằng này tuổi rồi, làm gì phải làm mấy chuyện tào lao này. Khi có tin vui, kiểu gì Tâm cũng sẽ thông báo cho các bạn biết. Nếu Tâm mà muốn giấu thì không ai biết được đâu”.

1001 cách ứng xử của sao Việt khi vướng tin đồn mang bầu: Lệ Quyên khoe eo thon gây sốt, Hải Tú 'bơ đẹp' dư luận - Ảnh 4

Midu

Trong khoảng tháng 10 năm nay, trên một số diễn đàn đều không ngừng lan truyền tin đồn một nữ diễn viên đang giấu chuyện mang thai. Dựa vào những đặc điểm của cô nàng này, không ít người cho rằng Midu chính là nhân vật được “réo tên”. Dù đã nhiều lần khoe eo nhỏ, “bóng gió” nhưng có một bộ phận anti-fan vẫn không “buông tha” cho người đẹp. Sau đó Midu quyết định “một lần nói hết” về nghi vấn trên: “Nếu đúng như các bạn đồn thì đến nay bầu mình được 6-7 tháng rồi chứ không còn 4-5 tháng nữa. Vậy chắc còn 2 tháng nữa mình chuẩn bị sinh nở rồi, vậy chắc mình vừa đi đẻ vừa đi quay phim cho trùng khớp với mong muốn và sự bất chấp tin vào tin đồn của các bạn. Nhưng lần này, với một cô gái chưa lập gia đình, mọi người đồn người ta có bầu dù không một bằng chứng hay lý lẽ thì đó là lời đồn vô cùng ác ý vì nó ảnh hưởng đến danh dự và nhân phẩm của người khác”.

1001 cách ứng xử của sao Việt khi vướng tin đồn mang bầu: Lệ Quyên khoe eo thon gây sốt, Hải Tú 'bơ đẹp' dư luận - Ảnh 5

Hiền Hồ

Từ trước đến nay Hiền Hồ vốn ưa chuộng phong cách thời trang trẻ trung, năng động. Cô nàng thường diện nhiều kiểu trang phục khác nhau, vì sở thích này khiến nữ ca sĩ trẻ vô tình vướng vào nghi vấn có “tin vui”. Cụ thể vào đầu tháng 11, giọng ca Gặp nhưng không ở lại đã đăng tải hình ảnh diện một chiếc váy baby doll màu hồng đầy nữ tính. Khi nhận về bình luận: “Bầu à Hiền ơi", Hiền Hồ nhanh chóng phủ nhận: “Dạ không chị".

1001 cách ứng xử của sao Việt khi vướng tin đồn mang bầu: Lệ Quyên khoe eo thon gây sốt, Hải Tú 'bơ đẹp' dư luận - Ảnh 6

Lê Phương

Sau khi trải qua ca phẫu thuật tim, Lê Phương nhanh chóng quay trở lại với nhịp sống thường ngày. Vì khá vô tư trong việc khoe hình ảnh đời tư trên trang cá nhân, trong một lần nữ diễn viên đã vô tình đăng tải khoảnh khắc khiến nhiều người suy nghĩ cô đang mang bầu thứ 3. Trong một lần phát sóng trực tiếp vào tháng 12, Lê Phương khéo léo khoe eo và thẳng thắn chia sẻ: “Họ đồn thì cứ đồn thôi mình đâu có nói gì được, cái chuyện họ đồn là chuyện chị thấy rất bình thường. Đó giờ muốn biết chị Phương bầu lần 3 hay không cứ lên livestream xem là biết liền, không có ai bầu lần 3 mà có bụng như vậy hết trơn á. Tại vì chỉ cần có bầu một cái khoảng 1 tháng rưỡi đến 2 tháng bụng đã có sự thay đổi rồi, hay chỉ cần cấn bầu thôi đã khó giấu lắm rồi. Thành ra tin đồn thì ở có khắp nơi, nhưng muốn kiểm chứng cũng dễ lắm, cứ đúng chính chủ là ra thôi”.

1001 cách ứng xử của sao Việt khi vướng tin đồn mang bầu: Lệ Quyên khoe eo thon gây sốt, Hải Tú 'bơ đẹp' dư luận - Ảnh 7

Từ khóa:   sao Việt mang thai sao Việt cuộc sống sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 27 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 2 giờ 27 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 2 giờ 57 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 3 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 3 giờ 42 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm