Đòi con dâu đối xử với mình 'như mẹ đẻ', bà mẹ chồng 'bỏ chạy mất dép' sau 72 giờ trải nghiệm thực tế

Tâm sự gia đình 05/04/2026 21:29

Tôi lấy chồng đã được 5 tháng, hai vợ chồng tôi vốn yêu nhau nhiều năm mới cưới nên tình cảm rất sâu đậm. Cuộc sống sẽ vô cùng hạnh phúc nếu chúng tôi không phải sống chung với mẹ chồng. Mỗi ngày bà bắt tôi dậy từ lúc 5h sáng để nấu bữa sáng cho chồng. Ngoài ra còn phải nấu cơm, giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa… Làm những việc mà từ trước tới giờ tôi chưa từng động tới. Những việc không tên như thế mà lại khiến tôi thực sự mệt mỏi.Mấy lần tôi bàn với chồng chuyện đi làm, mẹ chồng tôi biết được lại bảo tôi là người bon chen, tham tiền mà bỏ bê gia đình. 

 

Nhiều lần thuyết phục không thành công, tôi đâm ra chán nản, cuộc sống gia đình cũng dần trở nên ngột ngạt, căng thẳng. Vì bất mãn với mẹ chồng, tôi cũng ít khi nào cười vui trước mặt bà.  Ngày hôm ấy mẹ ruột tôi ghé thăm. Lâu ngày gặp mẹ, tôi trò chuyện với mẹ rất vui vẻ. Vậy là lại không vừa mắt mẹ chồng tôi. Khi mẹ ruột tôi vừa về, mẹ chồng liền buông lời xỉa xói: “Bình thường ở nhà với mẹ thì mặt mày ủ rũ buồn bã, gặp mẹ ruột thì cười tươi thế, sao con không đối xử với mẹ giống như mẹ ruột con đấy?” 

Tôi nói: “Mẹ thật sự muốn con đối xử với mẹ giống như mẹ ruột con ạ?”. Và mẹ chồng tôi khẳng định luôn: "Tất nhiên". Vậy là từ hôm ấy tôi bắt đầu chiến dịch “coi mẹ chồng như mẹ ruột”. Mỗi ngày mặc kệ mẹ chồng gọi bao nhiêu tiếng, tôi vẫn cứ nằm lì trên giường đến 7,8 giờ sáng. Cả ngày cũng chẳng dọn dẹp nhà cửa chỉ đợi đến bữa là lên ăn cơm, ăn xong lại tót lên giường bấm điện thoại. Mỗi lận bà ấy bực tức nói tôi thế này thế kia, tôi lại cười trừ, tìm chuyện này chuyện kia đánh trống lảng khiển bà giận 'xanh mặt'.  

Sau khi nghe mẹ kể về những điều không tốt mà tôi đã làm, chồng tôi quay sang hỏi: "Sao vậy em, mấy tháng trước em đâu phải như vậy?” 

Tôi liền nói ngay: “Hôm trước con đã hỏi mẹ rồi là mẹ có thật sự muốn con đối xử với mẹ như mẹ ruột không. Mẹ còn khẳng định với con là muốn. Sao hôm nay mẹ lại nói con như vậy ạ”

Mẹ chồng tôi liền bảo: “Mẹ kêu con đối xử với mẹ như mẹ ruột là muốn con bỏ cái bộ mặt ù lì mà tươi tắn nói chuyện với mẹ, chứ đâu có kêu con coi mẹ như ô sin suốt ngày phục vụ con để con ở không ăn chơi như vậy”

Lúc này tôi mới nói giọng nghiêm túc giải thích rõ lý do mình hành động như thế cho mẹ chồng và chồng hiểu:

“Thưa mẹ, thật sự từ nhỏ tới lớn con luôn đối xử với mẹ con y hệt như những gì con đã làm suốt 3 ngày qua. Ở nhà con chưa từng phải làm việc nhà, mẹ con luôn hy vọng con có thời gian để tập trung cho việc học và làm những điều mình thích. Chính vì vậy nên con luôn vui vẻ, luôn sống trong hạnh phúc vì được mẹ con yêu thương, chiều chuộng”

Mẹ chồng tôi liền ngắt lời ngay: “Nhưng bây giờ con đã có chồng, sao con đòi sống theo kiểu công chúa như ở nhà được”

Lúc này tôi quay sang nhìn chồng tôi rồi nói: “Ngày xưa lúc anh T nói cưới con, sẽ cho con một cuộc sống sung sướng, hạnh phúc và luôn xem con như công chúa nhỏ của anh”

Lúc này chồng tôi nhìn tôi với ánh mắt khá bất ngờ và không nói thành lời: “Anh..”

Rồi tôi lại quay sang nói với mẹ chồng mình: “Mẹ, con biết mẹ thương con trai mẹ. Nhưng mà ba mẹ con cũng rất thương con. Ba mẹ con chưa bao giờ bảo rằng nuôi con lớn để làm việc nhà, cơm bưng nước rót hầu hạ gia đình chồng. Họ luôn mong con có một cuộc sống vui vẻ, được làm điều mình thích và có một gia đình hạnh phúc. Những ngày qua con biết mẹ rất giận, con xin lỗi mẹ, nhưng con không thể sống cuộc sống hằng ngày chỉ biết cắm mặt vào công việc nhà mà lại không được mẹ yêu thương, không được chồng thông cảm. Mong mẹ và chồng con hãy hiểu cho cảm giác của con, chúng ta là người cùng một nhà, con mệt mỏi, đau khổ thì mẹ và chồng con cũng đâu thể vui được, đúng không ạ?”

Mẹ chồng tôi nghe xong cũng bắt đầu bối rối, lặng thinh hồi lâu rồi bà hỏi: “Vậy giờ con muốn sao?”

Như bắt được vàng, tôi nói ngày: “Vậy mẹ cho con đi làm nhé!”

Mẹ chồng tôi liền hỏi: “Con đi làm thì việc nhà này mẹ lo hết à, tính ra lại là bà già này còng lưng ra chăm chúng mày à”

Lúc này chồng tôi liền nói: “Không đâu mẹ ơi, tụi con đi làm vẫn có thời gian nghỉ, chúng con có thể chia nhau việc nhà, vợ chồng con cùng làm sẽ không là gánh nặng cho mẹ đâu” 

Đến giờ tôi vẫn chưa thể tin 'chiến dịch' của mình lại thành công rực rỡ đến vậy. Nếu bạn cũng trải qua những ngày tháng làm dâu cùng cực như tôi trước đây, hãy mạnh dạn thể hiện quan điểm và cảm xúc của mình, biết đâu sẽ thu về thành công bất ngờ giống như tôi đã làm. Chúc may mắn nhé!

Bị chồng đòi ly hôn vì "không biết đẻ", vợ sững sờ khi mẹ chồng lén đút túi 1 tỷ kèm tờ giấy tiết lộ bí mật động trời

Bị chồng đòi ly hôn vì "không biết đẻ", vợ sững sờ khi mẹ chồng lén đút túi 1 tỷ kèm tờ giấy tiết lộ bí mật động trời

Đến nay đã 4 năm nhưng tôi vẫn không mang thai. Chồng tôi ngày một bức bối, thậm chí là nổi giận vô cớ. Đến một hôm tôi cùng chồng đến nhà một người bạn chơi. Thấy ai cũng có con bồng bế, lại bị bạn bè nói khịa vài câu mà về nhà chồng đòi ly hôn với tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, 3 con giáp tài vận lên hương, dễ đổi đời giàu có, sự nghiệp thăng hoa, vét cạn tiền của thiên hạ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, 3 con giáp tài vận lên hương, dễ đổi đời giàu có, sự nghiệp thăng hoa, vét cạn tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Xe trộn xi măng lao khỏi cầu vượt, rơi xuống đất khi đang vào cua, tài xế nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Xe trộn xi măng lao khỏi cầu vượt, rơi xuống đất khi đang vào cua, tài xế nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Video 1 giờ 18 phút trước
Xe khách chở nhiều thợ lặn gặp nạn ở Bình Thuận, 4 người tử vong, 10 người bị thương

Xe khách chở nhiều thợ lặn gặp nạn ở Bình Thuận, 4 người tử vong, 10 người bị thương

Đời sống 1 giờ 22 phút trước
Nam diễn viên khiến khán giả 'sốc nặng' khi phát hiện đã qua đời 15 năm

Nam diễn viên khiến khán giả 'sốc nặng' khi phát hiện đã qua đời 15 năm

Sao quốc tế 1 giờ 27 phút trước
Vừa đặt bút ký đơn ly hôn gã chồng bội bạc, tôi ngỡ ngàng khi thấy người này đứng đợi trước cửa với bó hoa trên tay

Vừa đặt bút ký đơn ly hôn gã chồng bội bạc, tôi ngỡ ngàng khi thấy người này đứng đợi trước cửa với bó hoa trên tay

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ gây tranh cãi vì 'không hợp đôi'

Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ gây tranh cãi vì 'không hợp đôi'

Sao quốc tế 1 giờ 38 phút trước
Định đến "vạch mặt" kẻ thứ ba, tôi bỗng khựng lại khi thấy mặt con riêng của chồng và quyết định buông bỏ tất cả

Định đến "vạch mặt" kẻ thứ ba, tôi bỗng khựng lại khi thấy mặt con riêng của chồng và quyết định buông bỏ tất cả

Tâm sự gia đình 1 giờ 42 phút trước
Đi kéo lưới, người đánh cá bắt gặp rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét bị mắc kẹt trong

Đi kéo lưới, người đánh cá bắt gặp rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét bị mắc kẹt trong

Video 1 giờ 48 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Kể từ ngày mai, thứ Ba 7/4/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Ngô Cẩn Ngôn khiến công chúng sửng sốt trước diện mạo mới của mình

Ngô Cẩn Ngôn khiến công chúng sửng sốt trước diện mạo mới của mình

Sao quốc tế 2 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đừng ăn vừng đen tùy tiện nếu bạn đang gặp phải những vấn đề sức khỏe này

Đừng ăn vừng đen tùy tiện nếu bạn đang gặp phải những vấn đề sức khỏe này

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 6/4/2026, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng Hồng Phúc, Phú Quý giàu sang

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 6/4/2026, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng Hồng Phúc, Phú Quý giàu sang

Tử vi thứ Ba 7/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Ba 7/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Định đến "vạch mặt" kẻ thứ ba, tôi bỗng khựng lại khi thấy mặt con riêng của chồng và quyết định buông bỏ tất cả

Định đến "vạch mặt" kẻ thứ ba, tôi bỗng khựng lại khi thấy mặt con riêng của chồng và quyết định buông bỏ tất cả

Nhân tình của chồng qua đời ngay sau khi sinh, nhìn đứa trẻ đỏ hỏn bơ vơ, người vợ hiền đã làm một việc chấn động

Nhân tình của chồng qua đời ngay sau khi sinh, nhìn đứa trẻ đỏ hỏn bơ vơ, người vợ hiền đã làm một việc chấn động

Người quen tình cờ thấy tên chồng tôi trên giấy khai sinh của một đứa trẻ lạ, tôi rụng rời tay chân khi tìm đến tận nhà đối chất

Người quen tình cờ thấy tên chồng tôi trên giấy khai sinh của một đứa trẻ lạ, tôi rụng rời tay chân khi tìm đến tận nhà đối chất

Ly hôn 1 năm bỗng thấy vợ cũ sinh con giống mình như đúc, tôi tức tốc tìm đến nhìn mặt thì rụng rời trước sự thật

Ly hôn 1 năm bỗng thấy vợ cũ sinh con giống mình như đúc, tôi tức tốc tìm đến nhìn mặt thì rụng rời trước sự thật

Thấy con dâu để bỉm bẩn lên bàn, mẹ chồng chửi bới không tiếc lời để rồi "chết lặng" khi biết sự thật

Thấy con dâu để bỉm bẩn lên bàn, mẹ chồng chửi bới không tiếc lời để rồi "chết lặng" khi biết sự thật

Vừa mắng con riêng của chồng vì làm vỡ kính, tôi "chết lặng" khi một nhân vật bí ẩn xuất hiện phanh phui bí mật

Vừa mắng con riêng của chồng vì làm vỡ kính, tôi "chết lặng" khi một nhân vật bí ẩn xuất hiện phanh phui bí mật