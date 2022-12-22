Đoàn Di Băng, từ ca sĩ sang doanh nhân, đến phu nhân đại gia bất động sản

Đoàn Di Băng từng có thời gian hoạt động nghệ thuật nhưng không thực sự nổi bật. Từ năm 2021, cô bắt đầu trở thành tâm điểm chú ý khi chia sẻ về cuộc sống giàu có bên chồng là đại gia Quốc Vũ. Vợ chồng Đoàn Di Băng là chủ của thương hiệu mỹ phẩm lớn. Họ sở hữu nhiều siêu xe, bất động sản đắt đỏ và mua đồ hiệu như "đi chợ".

Đoàn Di Băng tên thật là Phạm Thị Thanh Thúy, sinh năm 1990, năm nay 32 tuổi. Cô sinh ra và lớn lên ở TP.HCM. Đoàn Di Băng từng là ca sĩ, diễn viên. Hiện tại, cô không còn hoạt động nghệ thuật mà chỉ thi thoảng tham gia một số sự kiện giải trí . Người đẹp tập trung quản lý công việc kinh doanh cùng chồng.

Cô tham gia vào hoạt động nghệ thuật âm nhạc từ rất sớm. Năm 2010, nữ ca sĩ trẻ đã đánh dấu tên tuổi của mình khi đoạt giải bạc trong Giọng hát vàng Ngành du lịch TP.HCM lần VI, giành được nhiều sự chú ý.

Tuy nhiên, đến năm 2012, cô đã quyết định kết hôn và rút khỏi showbiz để trở về quản lý nhà hàng của chồng tặng. Sau đó, cô cũng cho ra một thương hiệu mỹ phẩm Hanayuki. Con đường trở thành doanh nhân của nữ ca sĩ ngày càng rộng mở.

Dù được chồng yêu thương, sẵn sàng làm “chỗ dựa vững chắc” phía sau, Đoàn Di Băng vẫn có ý thức tự mình kinh doanh riêng, khao khát kiếm tiền để khẳng định bản thân. Cô chia sẻ rằng, bản thân “không quen ăn bám, dựa dẫm vào ai bao giờ, đam mê lớn là tự mình kiếm tiền”.

Dù được yêu chiều hết mực, Đoàn Di Băng không dựa dẫm hoàn toàn vào chồng mà có ý thức tự mình kinh doanh riêng. Cô tâm sự: "Tính tôi không quen ăn bám, dựa dẫm vào ai bao giờ. Đam mê lớn nhất của tôi là tự mình kiếm tiền. Xuất thân từ cuộc sống khó khăn, từng bị coi thường vì nghèo nên tôi rất khao khát kiếm tiền để khẳng định bản thân. Có lẽ vì thế mà tôi đã được trời thương và gặp nhiều may mắn".

Hiện Đoàn Di Băng là Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ VB UNIVERSAL và đồng thời cũng là đại sứ thương hiệu mỹ phẩm cao cấp Hanayuki.

Nhờ sự nghiệp kinh doanh phát đạt, Đoàn Di Băng sở hữu khối tài sản khủng như căn biệt thự lộng lẫy xa hoa nằm tọa lạc trên khu cao cấp Phú Mỹ Hưng có giá trị lên tới hàng chục tỷ đồng, loạt xe sang, hàng hiệu.

Dẫu vậy, cô vẫn được yêu mến vì không quên góp những thành công của mình vào quỹ từ thiện, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.

Ông xã của Đoàn Di Băng là Nguyễn Quốc Vũ, một đại gia bất động sản có tiếng sinh năm 1978. Anh xuất thân từ gia đình có truyền thống kinh doanh lâu đời và quen biết vợ mình ngay từ những ngày đầu cô mới vào nghề.

Đoàn Di Băng tổ chức hôn lễ với đại gia bất động sản Quốc Vũ vào năm 2012. Lễ cưới của họ gây bất ngờ về độ xa xỉ không thua kém gì lễ cưới của Tăng Thanh Hà lúc bấy giờ.

Cả hai thậm chí còn thuê nhà thiết kế nội thất nổi tiếng Thái Công tân trang cho căn dinh thự triệu đô của mình. Con với số tiền lên tới 140 tỷ đồng.

Bước vào hôn nhân, Đoàn Di Băng dần dần tập trung chăm sóc chồng con và công việc kinh doanh. Còn doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ cũng trở thành người đàn ông của gia đình. Anh luôn dành nhiều thời gian chăm sóc cho vợ con dù công việc kinh doanh bận rộn.

Ở tuổi 32, Đoàn Di Băng được mệnh danh là "phú bà" với vẻ ngoài sang trọng cùng khối tài sản khủng sau nhiều năm làm kinh doanh.