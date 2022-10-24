Điểm danh những nàng hậu làm dâu hào môn: nhan sắc có thừa, thành tích không phải dạng vừa

Sao Việt 24/10/2022 14:37

Trong làng hậu Việt Nam, có rất nhiều cô nàng khiến dân tình ghen tị bởi không chỉ sở hữu ngoại hình xinh đẹp, học vấn tài giỏi, xuất sắc mà còn có chuyện tình yêu hào môn vô cùng đáng ngưỡng mộ.

Rất nhiều người đẹp trong showbiz lấy chồng hào môn khiến người khác ganh tỵ, tuy nhiên những cô nàng sau đây sẽ chứng minh cho câu nói “gió tầng nào gặp mây tầng ấy” vì không chỉ sở hữu ngoại hình xinh đẹp, vóc dáng nóng bỏng mà còn có những thành tích đáng ngưỡng mộ. 

Đỗ Mỹ Linh

Mới đây, trên trang cá nhân hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã chính thức lên tiếng về chuyện tình cảm và đám cưới với bạn trai thiếu gia. Theo đó, nhân dịp bước sang tuổi 26, nàng hậu đã quyết định dành hết niềm vui và sự hạnh phúc để thông báo tới công chúng về quyết định quan trọng nhất của cô: Nên duyên vợ chồng với thiếu gia nhà bầu Hiển - anh Đỗ Vinh Quang (SN 1995).

Điểm danh những nàng hậu làm dâu hào môn: nhan sắc có thừa, thành tích không phải dạng vừa - Ảnh 1
Đỗ Mỹ Linh và chồng sắp cưới

Theo đó, Đỗ Vinh Quang sinh năm 1995 là con trai thứ 2 của bầu Hiển. Anh tốt nghiệp Cao học ngành Tài chính tại Anh, sau khi về nước làm chuyên viên Ban Quản lý đầu tư của Tập đoàn T&T. Công việc của Quang là phân tích, thẩm định, đánh giá về các cơ hội đầu tư, M&A tài chính, đầu tư bất động sản.

Điểm danh những nàng hậu làm dâu hào môn: nhan sắc có thừa, thành tích không phải dạng vừa - Ảnh 2
Đỗ Vinh Quang sinh năm 1995 là con trai thứ 2 của bầu Hiển

Để đáp trả những lời dèm pha “chân dài cặp đại gia” nàng hậu sinh năm 1996 người hâm mộ cũng nhanh chóng xem xét học thức của nhà gái. Nhiều người đã lục lại  profile của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam khi còn đang ngồi trên ghế giảng đường, Đỗ Mỹ Linh cố gắng vừa học vừa làm và thành quả của cô chính là tấm bằng tốt nghiệp trường Đại học Ngoại Thương danh giá.

Điểm danh những nàng hậu làm dâu hào môn: nhan sắc có thừa, thành tích không phải dạng vừa - Ảnh 3
Cô đăng quang hoa hậu Việt Nam năm 2016
Điểm danh những nàng hậu làm dâu hào môn: nhan sắc có thừa, thành tích không phải dạng vừa - Ảnh 4
Xuất sắc tốt nghiệp tại Đại Học Ngoại Thương

Năm 2016, khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Đỗ Mỹ Linh chính thức chuyển mình sang một hành trang khác. Một năm sau, vợ sắp cưới của Đỗ Vinh Quang thành công giúp Việt Nam có thêm thành tích mới tại đấu trường quốc tế khi cô đạt danh hiệu Hoa hậu Nhân ái tại cuộc thi Miss World. Thành công này của Đỗ Mỹ Linh đều được fan beauty và giới mộ điệu công nhận. Hiện, Đỗ Mỹ Linh theo đuổi con đường trở thành biên tập viên truyền hình. Cô đang công tác tại Phòng Tin Tức - Ban Thể Thao - Đài truyền hình Việt Nam và dẫn chương trình "Ký Ức Thể Thao".

Điểm danh những nàng hậu làm dâu hào môn: nhan sắc có thừa, thành tích không phải dạng vừa - Ảnh 5
Hiện, Đỗ Mỹ Linh theo đuổi con đường trở thành biên tập viên truyền hình

Lan Khuê

Không riêng Đỗ Mỹ Linh, Lan Khuê cũng là cô gái tài sắc vẹn toàn khi về nhà chồng. Đứng cạnh chồng doanh nhân, song Lan Khuê không hề yếu thế về mặt học vấn và sự nghiệp.

Điểm danh những nàng hậu làm dâu hào môn: nhan sắc có thừa, thành tích không phải dạng vừa - Ảnh 6
Lan Khuê và chồng doanh nhân

Trước khi đến với nghề người mẫu, Lan Khuê từng là sinh viên khoa tiếng Đức, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Cô có điểm thi đầu vào Đại học khá cao (trên 20 điểm).

Điểm danh những nàng hậu làm dâu hào môn: nhan sắc có thừa, thành tích không phải dạng vừa - Ảnh 7
Lan Khuê từng là sinh viên khoa tiếng Đức, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM

Vốn thông minh, học giỏi lại được sinh ra trong một gia đình nề nếp, gia giáo, có truyền thống hiếu học, bố mẹ đều là giảng viên trường Đại học sư phạm TP.HCM nên trong suốt 12 năm ngồi trên ghế trường phổ thông trung học, Lan Khuê luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Điểm danh những nàng hậu làm dâu hào môn: nhan sắc có thừa, thành tích không phải dạng vừa - Ảnh 8
Gia thế của Lan Khuê không hề kém cạnh chồng đại gia

Lan Khuê còn nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả khi thành công đăng quang Hoa khôi Áo Dài Việt Nam vào năm 2014 và lọt top 11 Miss World 2015

Đặng Thu Thảo

Bên cạnh Đỗ Mỹ Linh và Lan Khuê, fan beauty cũng từng trầm trồ về cuộc hôn nhân của Hoa hậu Đặng Thu Thảo. Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012, Đặng Thu Thảo là một trong những nàng hậu được công chúng yêu thích nhất trong lịch sử bởi nhan sắc xinh đẹp và đời tư sạch bong của mình.

Điểm danh những nàng hậu làm dâu hào môn: nhan sắc có thừa, thành tích không phải dạng vừa - Ảnh 9
Cô được ưu ái gọi là "thần tiên tỷ tỷ" Việt Nam

Cô nàng tốt nghiệp tại Trường đại học Tây Đô hệ trung cấp, sau đăng quang nàng hậu hoàn thành tốt nhiệm kỳ cũng như quá trình học tập.  

Điểm danh những nàng hậu làm dâu hào môn: nhan sắc có thừa, thành tích không phải dạng vừa - Ảnh 10
Cô tốt nghiệp đại học ở tuổi 26

Năm 2017, cô lên xe hoa với doanh nhân Trung Tín - thiếu gia của một gia đình có tiếng trong giới bất động sản, từng được tạp chí Forbes Việt Nam đưa vào danh sách Top 30 người trẻ thành đạt. Cuộc hôn nhân của Đặng Thu Thảo và Trung Tín được công chúng ủng hộ nhiệt tình vì độ xứng đôi vừa lứa của họ.

Điểm danh những nàng hậu làm dâu hào môn: nhan sắc có thừa, thành tích không phải dạng vừa - Ảnh 11
Đặng Thu Thảo bên cạnh chồng doanh nhân

Sau khi kết hôn, Đặng Thu Thảo toàn tâm toàn ý chăm lo cho cuộc sống gia đình và được chồng cũng như gia đình chồng yêu thương hết mực.

 

3 nàng hậu xinh đẹp trở thành “dâu hào môn” đều có những thành tích khủng xứng câu “mây tầng nào gặp mây tầng đó”, các cô nàng không hề kém cạnh khi xứng đôi cùng chồng. 

 

 

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