Theo tiết lộ của ông Nawat Itsaragrisil – Chủ tịch Miss Grand International, Thùy Tiên đã có tổng thu nhập "khủng" trong nhiệm kỳ của mình

Ngày 5/10 vừa qua, sau khi trao sash Miss Grand cho 72 thí sinh đến từ các quốc gia, ông Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch Hoa hậu Hòa bình Quốc tế - cùng đương kim hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên sẽ có những chia sẻ liên quan đến cuộc thi. "Vào năm trước, Tiên không phải là cô gái đẹp nhất, dù cô ấy vẫn nằm trong nhóm 5-10 cô gái xinh nhất. Điều đáng nói là Tiên luôn sẵn sàng làm việc. Từ khi đăng quang, Tiên nhận nhiều hợp đồng quảng cáo của các nhãn hàng lớn trong và ngoài nước, ít nhất 2-3 triệu USD (trên dưới 70 tỷ đồng) trong nhiệm kỳ hoa hậu", ông Nawat chia sẻ.

Hoa hậu Thuỳ Tiên có thu nhập 70 tỷ đồng sau 3 tháng đăng quang. Hồi tháng 3, trên sóng livestream, ông Nawat Itsaragrisil nói cho người hâm mộ biết Hoa hậu Thùy Tiên đã kiếm 100 triệu Baht (xấp xỉ 70 tỷ đồng) chỉ sau 3 tháng nhờ độ phủ sóng trong các chương trình truyền hình, quảng cáo. Hoa hậu Thùy Tiên có mối quan hệ khá thân thiết với chủ tịch Nawat. Thùy Tiên sinh năm 1998 ở TP.HCM. Người đẹp đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế hôm 4/12/2021 tại Bangkok. Đầu năm nay, cô được vinh danh Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021. Trong 10 tháng đội vương miện, cô bận rộn với nhiều lịch trình. Cô từng đến các nước như Peru, Ecuador, Colombia... và tham gia hoạt động thiện nguyện ở nhiều tỉnh thành, ghi hình talkshow ở Việt Nam. Những hoạt động ý nghĩa của Thùy Tiên đã dành được nhiều lời khen ngợi của người hâm mộ.

Hoa hậu Thùy Tiên đội mưa đến trẻ em nghèo vùng núi. Hoa hậu Thùy Tiên trong chuyến đi từ thiện tại châu Phi. Với tư cách là người đại diện cho sắc đẹp Việt Nam, Thùy Tiên luôn khiến người hâm mộ trầm trồ trước nhan sắc ngày càng lên hương, body quyến rũ với số đo 3 vòng "chuẩn chỉnh", vòng nào ra vòng đó. Hình thể nuột nà trong mỗi bộ bikini luôn giúp Thùy Tiên nhận được vô só thời khen từ người hâm mộ và bạn bè đồng nghiệp. Nàng hậu sinh năm 1998 cũng là người không ngại thử thách bản thân, liên tục đổi mới mình với phong cách thời trang đa dạng. Mỗi khi xuất hiện trước công chúng, Thùy Tiên luôn mang đến hình ảnh chỉn chu, phù hợp với từng sư kiện. Vóc dáng săn chắc, quyến rũ thu hút mọi ánh nhìn của Thùy Tiên. Vừa qua, nàng hậu không ngại khoe khéo vòng một 85cm cùng đôi chân dài miên man trong những ngày quảng bá cuộc thi Miss Grand International 2022 tại Bali. Để giữ dáng, cô thường dành 10-15 phút mỗi ngày thực hiện các bài tập đốt mỡ, giữ cơ. Ít đến được phòng tập, cô tích cực gập bụng tại khách sạn sau khi di chuyển liên tục trong những chuyến công tác. Nhan sắc thăng hạng cùng đường cong quyến rũ giúp Thùy Tiên trở thành một trong những mỹ nhân gợi cảm nhất nhì giới sắc đẹp hiện nay. Sắp tới, Thuỳ Tiên sẽ kết thúc nhiệm kỳ, trao lại vương miện cho Tân Hoa hậu Hoà bình Thế giới vào đêm chung kết MGI 2022 diễn ra tại Bali (Indonesia) vào ngày 25/10.

Chị gái Hoa Hậu Đặng Thu Thảo đòi kiện đến cùng, phía Hoa Hậu Thùy Tiên đã sẵn sàng “hầu tòa”? Kể từ thời điểm chuẩn bị tham gia MGI 2021, Hoa hậu Hòa bình Thùy Tiên đã vướng vào lùm xùm xé giấy nợ với chị gái Hoa Hậu đại dương Đặng Thu Thảo. Đặng Thùy Trang cho biết Hoa hậu Thùy Tiên 2 lần gây chiến nên cô không thể nhẫn nhịn. Mới đây Đặng Thùy Trang tuyên bố sẽ kiện đến cùng, ngay sau đó phía Thùy tiên cũng đã lên tiếng “không nhượng bộ”.

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