Đám cưới Phan Mạnh Quỳnh: Cô dâu đeo vòng vàng phủ kín cổ, tiệc 700 khách 'náo động' một vùng quê

Sau khi hoàn thành các nghi thức Thánh Lễ tại nhà thờ, vào trưa nay, tiệc cưới của chú rể Phan Mạnh Quỳnh và cô dâu Khánh Vy đã được tổ chức tại quê nhà Nghệ An. Bữa tiệc được tổ chức thân mật, không quá xa hoa và được thắt chặt an ninh.

Cặp đôi nghiêm túc làm Thánh Lễ tại nhà thờ vào tối qua. Cô dâu gây 'sốt' với vẻ đẹp đài các, sang trọng - Ảnh: Internet

Trong tiệc cưới hôm nay, cô dâu xuất hiện trong chiếc váy cưới kết hợp giữa nét cổ truyền, được cách điệu pha lẫn hơi hướng cổ điển, làm nổi bật nhan sắc xinh đẹp, nhẹ nhàng, thanh thuần của cô dâu. Tuy nhiên mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía số trang sức, vòng vàng mà Khánh Vy đeo "chật kín" ở cổ. Nhan sắc xinh đẹp của cô nàng hot girl sinh năm 1990 này có khi còn bị độ xa xỉ và lấp lánh của số vòng này làm cho "lu mờ". Khi các hình ảnh của Khánh Vy được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, nhiều khán giải bình luận vui: “Nhìn thôi là đã muốn cưới” hay "Tình nguyện chịu đựng gánh nặng này thay cho cô dâu".