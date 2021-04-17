Đám cưới Phan Mạnh Quỳnh: Cô dâu đeo vòng vàng phủ kín cổ, tiệc 700 khách 'náo động' một vùng quê

Mới đây, đám cưới của nam ca sĩ đình đám Phan Mạnh Quỳnh đã diễn ra tại quê nhà Nghệ An. Nhan sắc cô dâu khiến cộng đồng mạng không ngừng bàn tán. Nhưng điều gây "bão" xuyên suốt đám cưới của cặp đôi này chính là "gánh nặng" ở cổ mà cô dâu phải mang.
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Sau khi hoàn thành các nghi thức Thánh Lễ tại nhà thờ, vào trưa nay, tiệc cưới của chú rể Phan Mạnh Quỳnh và cô dâu Khánh Vy đã được tổ chức tại quê nhà Nghệ An. Bữa tiệc được tổ chức thân mật, không quá xa hoa và được thắt chặt an ninh.
Trong tiệc cưới hôm nay, cô dâu xuất hiện trong chiếc váy cưới kết hợp giữa nét cổ truyền, được cách điệu pha lẫn hơi hướng cổ điển, làm nổi bật nhan sắc xinh đẹp, nhẹ nhàng, thanh thuần của cô dâu. Tuy nhiên mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía số trang sức, vòng vàng mà Khánh Vy đeo "chật kín" ở cổ. Nhan sắc xinh đẹp của cô nàng hot girl sinh năm 1990 này có khi còn bị độ xa xỉ và lấp lánh của số vòng này làm cho "lu mờ". Khi các hình ảnh của Khánh Vy được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, nhiều khán giải bình luận vui: “Nhìn thôi là đã muốn cưới” hay "Tình nguyện chịu đựng gánh nặng này thay cho cô dâu".
Không gian tiệc cưới được thiết kế khá nhẹ nhàng với nhiều hoa lụa thay vì sử dụng nhiều hoa tươi vì thời tiết ở Nghệ An lúc này khá nóng. Nhưng không vì thế, đám cưới giảm đi sự sang trọng, lộng lẫy. Với số lượng khách tham dự lên đến 700 người, tiệc cưới của cặp đôi gây "náo loạn" cả vùng quê.
Phan Mạnh Quỳnh và Khánh Vy lần đầu gặp gỡ vào tháng 10/2015. Sau 3 năm yêu nhau thì đến tháng 9/2018, giọng ca "Có chàng trai viết lên cây" đã quỳ gối cầu hôn bạn gái trước sự chứng kiến của nhiều người bạn thân thiết. Sau 2 lần phải hoãn đám cưới vì dịch bệnh, đến hôm nay cặp đôi đã chính thức về chung một nhà trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè và người hâm mộ.
Sau tiệc cưới, cả hai sẽ làm thêm tiệc thân mật đãi bạn bè ở TP.HCM vào đầu tháng 5 tới. Cùng chờ đón những hình ảnh tiếp theo về buổi tiệc này của cặp đôi nhé!