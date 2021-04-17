Đám cưới Phan Mạnh Quỳnh: Cô dâu đeo vòng vàng phủ kín cổ, tiệc 700 khách 'náo động' một vùng quê

Sao Việt 17/04/2021 15:11

Mới đây, đám cưới của nam ca sĩ đình đám Phan Mạnh Quỳnh đã diễn ra tại quê nhà Nghệ An. Nhan sắc cô dâu khiến cộng đồng mạng không ngừng bàn tán. Nhưng điều gây "bão" xuyên suốt đám cưới của cặp đôi này chính là "gánh nặng" ở cổ mà cô dâu phải mang.

Sau khi hoàn thành các nghi thức Thánh Lễ tại nhà thờ, vào trưa nay, tiệc cưới của chú rể Phan Mạnh Quỳnh và cô dâu Khánh Vy đã được tổ chức tại quê nhà Nghệ An. Bữa tiệc được tổ chức thân mật, không quá xa hoa và được thắt chặt an ninh. 

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Cặp đôi nghiêm túc làm Thánh Lễ tại nhà thờ vào tối qua. Cô dâu gây 'sốt' với vẻ đẹp đài các, sang trọng - Ảnh: Internet

Trong tiệc cưới hôm nay, cô dâu xuất hiện trong chiếc váy cưới kết hợp giữa nét cổ truyền, được cách điệu pha lẫn hơi hướng cổ điển, làm nổi bật nhan sắc xinh đẹp, nhẹ nhàng, thanh thuần của cô dâu. Tuy nhiên mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía số trang sức, vòng vàng mà Khánh Vy đeo "chật kín" ở cổ. Nhan sắc xinh đẹp của cô nàng hot girl sinh năm 1990 này có khi còn bị độ xa xỉ và lấp lánh của số vòng này làm cho "lu mờ". Khi các hình ảnh của Khánh Vy được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, nhiều khán giải bình luận vui: “Nhìn thôi là đã muốn cưới” hay "Tình nguyện chịu đựng gánh nặng này thay cho cô dâu". 

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Trang điểm nhẹ nhàng, lựa chọn trang phục thanh lịch, Khánh Vy 'bị' cộng đồng mạng cho rằng đang 'lu mờ' trước sự xa hoa, lấp lánh của số vòng vàng 'nặng trĩu' trên cổ. Nhiều người không ngại 'san sẻ' bớt 'gành nặng' cho cô dâu - Ảnh: Internet
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Cặp đôi được đánh giá là 'trai tài, gái sắc' và có nét phu thê - Ảnh: Internet
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Dù phải mang một 'gánh nặng' khá 'đồ sộ' trên cổ nhưng cô dâu vẫn vui tươi, rạng rỡ sánh bước bên chú rể khiến cho cộng đồng mạng 'nhìn là muốn cưới ngay' - Ảnh: Báo Dân Việt

Không gian tiệc cưới được thiết kế khá nhẹ nhàng với nhiều hoa lụa thay vì sử dụng nhiều hoa tươi vì thời tiết ở Nghệ An lúc này khá nóng. Nhưng không vì thế, đám cưới giảm đi sự sang trọng, lộng lẫy. Với số lượng khách tham dự lên đến 700 người, tiệc cưới của cặp đôi gây "náo loạn" cả vùng quê. 

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Không gian tiệc cưới với thiết kế tinh tế, lồng ghép thêm hình ảnh những nốt nhạc càng khiến cho tiệc cưới trở nên sang trọng và gắn liền với hình ảnh một ca nhạc sĩ đa tài của Phan Mạnh Quỳnh - Ảnh: Báo Dân Việt

Phan Mạnh Quỳnh và Khánh Vy lần đầu gặp gỡ vào tháng 10/2015. Sau 3 năm yêu nhau thì đến tháng 9/2018, giọng ca "Có chàng trai viết lên cây" đã quỳ gối cầu hôn bạn gái trước sự chứng kiến của nhiều người bạn thân thiết. Sau 2 lần phải hoãn đám cưới vì dịch bệnh, đến hôm nay cặp đôi đã chính thức về chung một nhà trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè và người hâm mộ. 

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Nụ cười hạnh phúc của cặp đôi trong hôn lễ. Cô dâu được nhận xét là người tâm lý, ít nói nhưng luôn âm thầm quan tâm chu đáo cho nam ca sĩ - Ảnh: Báo Dân Việt
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Đám cưới diễn ra trong không khí vui tươi, thân mật nhưng cũng gây 'choáng' với quy mô 'không phải dạng vừa' tại quê nhà - Ảnh: Báo Dân Việt

Sau tiệc cưới, cả hai sẽ làm thêm tiệc thân mật đãi bạn bè ở TP.HCM vào đầu tháng 5 tới. Cùng chờ đón những hình ảnh tiếp theo về buổi tiệc này của cặp đôi nhé!

Cô dâu nhà Phan Mạnh Quỳnh diện áo cưới đính 8.000 viên đá swarovski trong đám cưới hoành tráng như cổ tích

Cô dâu nhà Phan Mạnh Quỳnh diện áo cưới đính 8.000 viên đá swarovski trong đám cưới hoành tráng như cổ tích

Nhà thiết kế tiết lộ, chiếc áo cưới trắng tinh khôi của nàng dâu mới nhà Phan Mạnh Quỳnh đã được đính 8.000 viên đá.

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