Cuộc sống của 'Gái nhảy' Bằng Lăng ở tuổi U50: Hy sinh sự nghiệp, hạnh phúc ở nước ngoài cùng chồng Tây

Cô được công chúng biết đến rộng rãi khi xuất hiện trong nhiều bộ phim như Gái nhảy, Lọ Lem đường phố, Nữ tướng cướp... Hình tượng sexy, cá tính của Bằng Lăng giúp cô trở thành một trong những người có công đưa hình ảnh người mẫu đến gần với khán giả hơn, nữ siêu mẫu được mệnh danh là "viên ngọc đen” của làng mẫu Việt.

Bằng Lăng tên đầy đủ là Ngô Bằng Lăng. Cô sinh năm 1979 tại TP.HCM. Vì sinh ra trong gia đình khó khăn nên từ năm 15 tuổi, cô đã phải đi nhảy ở vũ trường. Sau này, Bằng Lăng còn nhận biểu diễn phụ họa cho ca sĩ hoặc bất cứ ai có nhu cầu. Nhờ làn da ngăm ấn tượng cùng gương mặt góc cạnh, Bằng Lăng thử sức với công việc người mẫu và diễn viên.

Sau thành công của Gái nhảy, người mẫu góp mặt trong các phim khác như Lọ lem hè phố, Dốc tình... Cô ghi dấu ấn trong phim Nữ tướng cướp - bộ phim đạt doanh thu kỷ lục năm 2005 tại thị trường Việt Nam.

Thời gian sau này, khi gặt hái thành công trong nghề người mẫu, Bằng Lăng có thêm cơ hội lấn sân diễn xuất. Vai diễn đầu tay của cô là trong phim Gái nhảy của đạo diễn Lê Hoàng, ra rạp năm 2003. Sở hữu vẻ cá tính cùng làn da bánh mật đặc trưng, Bằng Lăng đã thể hiện tròn trịa nhân vật Ngọc - cô gái tưởng như lạnh lùng nhưng bên trong ngập tràn khao khát hạnh phúc.

Vai diễn của Bằng Lăng trong phim điện ảnh Cải ơi

Năm 2006, vai diễn của Bằng Lăng trong phim điện ảnh Cải ơi cũng để lại nhiều ấn tượng với khán giả.

Năm 2007, Bằng Lăng kết hôn, chồng cô là một doanh nhân giàu có người Đức. Cũng kể từ đó, Bằng Lăng thông báo rút khỏi showbiz để tập trung vun vén cho tổ ấm riêng của mình. Trước thắc mắc của khán giả về việc giải nghệ ở thời điểm đỉnh cao sự nghiệp, cô cho biết: 'Nhiều người gặp lại tôi là cứ kể chuyện ngày xưa rực rỡ thế này, hào nhoáng thế kia, rồi hỏi tôi có tiếc điều gì không? Xin thưa, tôi không phải là dạng người sống theo quá khứ, nên chưa bao giờ thấy tiếc nuối với những quyết định của mình.

Bằng Lăng cùng chồng Đức

Những chuyện đã qua xem như là một kỷ niệm đẹp và cố gắng nghĩ đến những điều tích cực phía trước, sống thật tốt cho tương lai và dung hòa hạnh phúc cho mái ấm nhỏ. Ở thời điểm hiện tại, cuộc sống của gia đình tôi đã khá ổn định. Tôi giờ đã “cắp nách” hai cậu con trai đáng yêu. Lúc các cháu còn nhỏ, tôi khá bận rộn để chăm sóc, nhưng nay các bé cũng đã lớn, bắt đầu đến trường, nên tôi có nhiều thời gian rảnh chăm chút cho nhà cửa, nghỉ ngơi và tìm hiểu thêm những điều mà mình mong muốn'.

Hơn 15 năm qua, Bằng Lăng ít xuất hiện trước truyền thông và khán giả

Hơn 15 năm qua, Bằng Lăng ít xuất hiện trước truyền thông và khán giả. Cựu siêu mẫu đón con đầu lòng năm 2009 và bé thứ hai năm 2011. Vì tính chất công việc của chồng, cô và gia đình thường di chuyển, sinh sống ở nhiều nước như Thái Lan, Mỹ... Từ năm 2019 đến nay, gia đình Bằng Lăng sống tại Singapore.

Cựu người mẫu cho biết cuộc sống tại Singapore 4 năm qua rất nhẹ nhàng, đơn giản. Cô tập trung chăm sóc 2 con và ông xã, vun vén tổ ấm nhỏ. Người đẹp duy trì chế độ tập luyện giữ dáng, khi có thời gian thì học thêm về thiết kế.

Dù đã U50 nhưng cựu người mẫu vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp

Bằng Lăng tâm sự, ngay từ những ngày đầu đặt chân đến Singapore, cô đã “phải lòng" đất nước này. Sống tại đây, diễn viên Gái nhảy dành thời gian khám phá những địa điểm hấp dẫn như Gardens by the Bay, hồ chứa nước MacRitchie… Người đẹp chia sẻ: “Tôi không bao giờ thấy chán khi sống ở Singapore, luôn có những hoạt động mới để làm, nơi mới để xem, rất nhiều điều độc đáo để khám phá”.

Biệt thự nơi Bằng Lăng đang sinh sống

Gia đình Bằng Lăng hiện thuê một căn biệt thự rộng hơn 5.600m2 để sinh sống. Trước đó, cô định mua nhà song do giá bất động sản đắt đỏ, cộng thêm việc chồng thường xuyên đi công tác nên người đẹp cân nhắc việc thuê chỗ ở.

Nói về hôn nhân với ông xã ngoại quốc, Bằng Lăng chia sẻ: 'Đã gần 20 năm kết hôn, chúng tôi thấu hiểu, đồng cảm nhiều thứ trong cuộc sống. Vợ chồng tôi có thể tâm sự với nhau về bất kỳ điều gì. Vì ông xã tôi bận rộn nên mỗi tuần chúng tôi dành ít nhất một buổi hẹn hò, ăn tối để thư giãn cùng nhau'.

Bằng Lăng cũng có mối quan hệ thân thiết cùng ca sĩ Thu Minh

Tại Singapore, Bằng Lăng cũng có mối quan hệ thân thiết cùng ca sĩ Thu Minh. Cựu người mẫu biết đàn chị từ khá lâu nhưng đến khi sang nước ngoài thông qua nhóm bạn chung thì 2 chị em mới kết thân. 'Chị em hiểu ý nhau, thường tụ tập cùng một nhóm bạn, thân với nhau đến bây giờ', Bằng Lăng cho hay.