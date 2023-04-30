Cuộc đời gian truân của nữ diễn viên trải qua 4 lần 'đò' sự nghiệp gắn liền với vai diễn lẳng lơ, đanh đá

Mới đây Hoàng Yến quay trở lại màn ảnh nhỏ qua vai phụ trong phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao" của đạo diễn Danh Dũng. Trong phim cô vào vai vợ mới của Sơn (Hoàng Du Ka) - con trai bà Tình (NSƯT Thanh Qúy).

Diễn viên phim truyền hình Hoàng Yến, tên đầy đủ là Đào Hoàng Yến, sinh năm 1976 tại Hà Nội. Cô gây ấn tượng với khán giả qua hình tượng đanh đá, hống hách và lẳng lơ của mình. Ngoài làm diễn viên, cô cùng từng làm ca sĩ và MC cho một số chương trình truyền hình. Gần đây, Hoàng Yến đã tạo được tiếng vang mạnh mẽ trong sự nghiệp của mình khi đảm nhận vai '' cô Xuyến '' trong bộ phim truyền hình Về nhà đi con .

Tuy nhiên, ở đời thực cô lại gặp không ít sóng gió trong chuyện hôn nhân tình cảm khi cô đã trải qua 4 cuộc hôn nhân nhưng luôn đổ vỡ.

Bộ phim mới lên sóng hơn 10 tập, đất diễn của Hoàng Yến chưa nhiều, tuy nhiên nhiều khán giả đánh giá đây cũng sẽ là một vai diễn đanh đá, đúng "gu" của Hoàng Yến.

Năm 18 tuổi, Hoàng Yến kết hôn với người chồng thứ nhất. Được biết với người chồng thứ nhất cô đã chủ động li hôn vì người kia ngoại tình.

Bốn năm sau cuộc hôn nhân đầu tiên, Hoàng Yến tái hôn với chồng mới thông qua người quen, tuy nhiên cuộc hôn nhân này cũng chỉ kéo dài được 3 năm.

Sau hai lần kết hôn và có 2 cô con gái, Hoàng Yến không còn hứng thú với hôn nhân. Thế nhưng khi cô quen bạn trai mới kém 8 tuổi, cô đã đồng ý lời cầu hôn vào năm 2011. Dũng cảm bước vào hôn nhân một lần nữa, hai lần có em bé nhưng không giữ được, Hoàng Yến đi đến quyết định chia tay sau 4 năm.

Hai cô con gái xinh đẹp của diễn viên Hoàng Yến - Ảnh: Internet

Năm 2017, Hoàng Yến công khai mình lên "đò" lần thứ 4 với người tình trẻ “Cao Thắng”. Sau đó cô cũng đường ai nấy đi và bị chồng cũ bạo hành vào năm 2022 và làm tốn không ít giấy mực của giới truyền thông.

Nữ diên viên Hoàng Yến thừa nhận tay trắng sau 4 lần đỗ vỡ - Ảnh: Internet

Nữ diễn viên chia sẻ sau 4 lần ly hôn chồng, cô đều trắng tay hết và trách nhiệm nuôi con cũng nặng hơn rất nhiều. Nhưng cô luôn tự nhủ, mình còn đôi bàn tay, trái tim, khối óc, còn gia đình, bạn bè bên cạnh. Nữ diễn viên đã rất mạnh mẽ, kìm nén đau thương và phải nhanh chóng nhất trở lại cuộc sống bình thường vì những người thân yêu bên cạch. ''Khi "người khổng lồ" trong mình trỗi dậy, mình sẽ có sức mạnh làm việc gấp 100 lần bình thường'', Hoàng Yến chia sẻ.