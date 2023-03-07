Chuyện ít biết về con gái "hoa khôi bóng chuyền" Kim Huệ: 15 tuổi cao 1m81, xinh đẹp, tài năng thừa hưởng gen trội từ mẹ

Sao Việt 07/03/2023 14:01

Con gái của Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ mới 13 tuổi đã cao đến 1m64, đến hiện tại em đã cao 1m81, điều này khiến nhiều khán giả tin rằng cô bé thừa hưởng gen trội từ mẹ.

Nhắc đến bóng chuyền Quốc gia Việt Nam không ai là không nhắc đến Kim Huệ - nữ phụ công sở hữu bảng vàng thành tích với 17 lần tham dự giải bóng chuyền vô địch Quốc gia, 8 lần lên ngôi cao nhất.

Kim Huệ và Nguyễn Thị Ngọc Hoa đã từng là cặp đôi Phụ công hàng đầu Đông Nam Á, ngoài ra, cô còn được mệnh danh là hoa khôi của Bóng chuyền Việt Nam trong hơn một thập kỷ. Với chiều cao 1m80 và khả năng chuyên môn tốt, cô nhiều lần khóa áo đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và giữ vai trò đội trưởng, lèo lái đồng đội trong các giải đấu Sea Games, VTV cup, các giải vô địch quốc gia... 

Chuyện ít biết về con gái 'hoa khôi bóng chuyền' Kim Huệ: 15 tuổi cao 1m81, xinh đẹp, tài năng thừa hưởng gen trội từ mẹ - Ảnh 1

Chuyện ít biết về con gái 'hoa khôi bóng chuyền' Kim Huệ: 15 tuổi cao 1m81, xinh đẹp, tài năng thừa hưởng gen trội từ mẹ - Ảnh 2

Chuyện ít biết về con gái 'hoa khôi bóng chuyền' Kim Huệ: 15 tuổi cao 1m81, xinh đẹp, tài năng thừa hưởng gen trội từ mẹ - Ảnh 3

Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ

Dù có sự nghiệp thành công nhưng Kim Huệ lại khá lận đận về đường tình duyên. Cô hiện đã ly hôn, tuy nhiên vẫn coi chồng cũ là bạn. Cả hai cùng nhau chăm lo cho con gái chung. Được biết, con gái của Kim Huệ tên Huệ Anh sinh năm 2008. Không chỉ học giỏi, con gái Kim Huệ còn có đam mê thể thao giống hệt mẹ. 

Chuyện ít biết về con gái 'hoa khôi bóng chuyền' Kim Huệ: 15 tuổi cao 1m81, xinh đẹp, tài năng thừa hưởng gen trội từ mẹ - Ảnh 4

Ngoài việc sở hữu vẻ đẹp "tiểu mỹ nhân", Huệ Anh còn khiến cộng đồng mạng xôn xao với thành tích học tập cực siêu của mình. 

Được biết, Huệ Anh đang theo học tại trường THCS Chu Văn An - một ngôi trường cấp 2 thuộc hàng top tại Hà Nội. Chưa hết, cô bé này còn khiến mẹ Kim Huệ hết sức tự hào bởi học lực giỏi đều ở các môn. Hoa khôi bóng chuyền năm 2017 từng tự hào khoe điểm thi của con với bảng thành tích ấn tượng ở nhiều môn học. 

Chuyện ít biết về con gái 'hoa khôi bóng chuyền' Kim Huệ: 15 tuổi cao 1m81, xinh đẹp, tài năng thừa hưởng gen trội từ mẹ - Ảnh 5

Chuyện ít biết về con gái 'hoa khôi bóng chuyền' Kim Huệ: 15 tuổi cao 1m81, xinh đẹp, tài năng thừa hưởng gen trội từ mẹ - Ảnh 6

Chuyện ít biết về con gái 'hoa khôi bóng chuyền' Kim Huệ: 15 tuổi cao 1m81, xinh đẹp, tài năng thừa hưởng gen trội từ mẹ - Ảnh 7

Chuyện ít biết về con gái 'hoa khôi bóng chuyền' Kim Huệ: 15 tuổi cao 1m81, xinh đẹp, tài năng thừa hưởng gen trội từ mẹ - Ảnh 8

Chuyện ít biết về con gái 'hoa khôi bóng chuyền' Kim Huệ: 15 tuổi cao 1m81, xinh đẹp, tài năng thừa hưởng gen trội từ mẹ - Ảnh 9

Nhân dịp sinh nhật tuổi 15 của con gái mới đây, "Hoa khôi bóng chuyền" Kim Huệ đã gửi lời chúc mừng đầy ngọt ngào, yêu thương đến cô bé. 

Cô bé có vóc dáng mảnh mai, gương mặt thanh tú với mái tóc dài, các đường nét rất hài hòa. Nhiều người ví von Huệ Anh xinh đẹp rực rỡ như bông hoa đang thời kỳ bung tỏa sắc hương. Được biết thời điểm 13 tuổi, cô bé đã sở hữu chiều cao 1m64, đến hiện tại em đã cao 1m81, điều này khiến nhiều khán giả tin rằng cô bé thừa hưởng gen trội từ mẹ.

 

Chuyện ít biết về con gái 'hoa khôi bóng chuyền' Kim Huệ: 15 tuổi cao 1m81, xinh đẹp, tài năng thừa hưởng gen trội từ mẹ - Ảnh 10

Chuyện ít biết về con gái 'hoa khôi bóng chuyền' Kim Huệ: 15 tuổi cao 1m81, xinh đẹp, tài năng thừa hưởng gen trội từ mẹ - Ảnh 11

Thừa hưởng gen từ mẹ, Huệ Anh có năng khiếu với rất nhiều môn thể thao như: Chạy, cờ vua, aerobic, bóng rổ, cầu lông, múa...

Mặc dù vậy, Huệ Anh chỉ chơi thể thao cho vui và nâng cao sức khỏe chứ không có ý định theo thể thao chuyên nghiệp. 

Chuyện ít biết về con gái 'hoa khôi bóng chuyền' Kim Huệ: 15 tuổi cao 1m81, xinh đẹp, tài năng thừa hưởng gen trội từ mẹ - Ảnh 12

Chuyện ít biết về con gái 'hoa khôi bóng chuyền' Kim Huệ: 15 tuổi cao 1m81, xinh đẹp, tài năng thừa hưởng gen trội từ mẹ - Ảnh 13

Chuyện ít biết về con gái 'hoa khôi bóng chuyền' Kim Huệ: 15 tuổi cao 1m81, xinh đẹp, tài năng thừa hưởng gen trội từ mẹ - Ảnh 14

Chuyện ít biết về con gái 'hoa khôi bóng chuyền' Kim Huệ: 15 tuổi cao 1m81, xinh đẹp, tài năng thừa hưởng gen trội từ mẹ - Ảnh 15

Vẻ ngoài xinh đẹp, đáng yêu của Huệ Anh. 

Phạm Kim Huệ sinh năm 1982 tại Hà Nội. Với khương mặt khả ái và chiều cao trên 1,8 m, Kim Huệ ba lần được bầu là hoa khôi ở các giải quốc tế. Kim Huệ đến với bóng chuyền từ rất sớm, năm 14 tuổi. Tên tuổi của cô gắn liền với chiếc áo số 5.

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