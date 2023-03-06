Loạt con gái sao Việt sở hữu "gen Hoa hậu": Con gái Hà Kiều Anh bộc lộ gen mỹ nhân từ bé, con gái Hồng Quế được dự đoán cao 1m75

Sao Việt 06/03/2023 09:13

Ái nữ nhà sao Việt được nhận xét có nhan sắc vượt trội, được nhiều người dự có tiềm năng là Hoa hậu trong tương lai.

 

Con gái Hồng Quế - bé Cherry

Hồng Quế là một trong những cái tên khá đình đám vào những năm 2006 - 2010. Sở hữu gương mặt sắc sảo với nét lai Tây ấn tượng cùng chiều cao lên đến 1m79, Hồng Quế được nhiều người kỳ vọng sẽ trở thành Hoa hậu Việt Nam.

Bỏ lỡ tuổi xuân có cơ hội tỏa sáng, Hồng Quế giờ cũng gửi gắm toàn bộ ước mơ thành Hoa hậu cho cô con gái Cherry xinh xắn của mình. Hiện tại, cô nhóc đã lên 7. Dù còn nhỏ nhưng Cherry đã sớm khiến bao người xuýt xoa với nhan sắc xinh đẹp chẳng thua kém mẹ.

Bé Cherry sinh năm 2016, là trái ngọt tình yêu của Hồng Quế và bạn trai cũ bí mật. Trong 5 năm làm mẹ đơn thân, Hồng Quế từng trải qua một vài mối tình dang dở. Hiện cô có cuộc sống vui vẻ bên con gái.

Loạt con gái sao Việt sở hữu 'gen Hoa hậu': Con gái Hà Kiều Anh bộc lộ gen mỹ nhân từ bé, con gái Hồng Quế được dự đoán cao 1m75 - Ảnh 1

Cherry còn có "bước đệm" khác vững chắc khi có người mẹ đỡ đầu là Hoa hậu Ngọc Hân - Hoa hậu Việt Nam 2010. Trong tương lai gần, việc nàng Hậu truyền đạt lại kinh nghiệm thi thố cho con cô gái nuôi là điều hoàn toàn đoán trước được.

Loạt con gái sao Việt sở hữu 'gen Hoa hậu': Con gái Hà Kiều Anh bộc lộ gen mỹ nhân từ bé, con gái Hồng Quế được dự đoán cao 1m75 - Ảnh 2

Loạt con gái sao Việt sở hữu 'gen Hoa hậu': Con gái Hà Kiều Anh bộc lộ gen mỹ nhân từ bé, con gái Hồng Quế được dự đoán cao 1m75 - Ảnh 3

Con gái nhà Hà Kiều Anh – bé Huỳnh Viann

Trong số các tiểu thiên thần nhà Hoa hậu Việt không thể không nhắc tới Huỳnh Viann - con gái Hoa hậu đăng quang trẻ nhất trong lịch sử Hoa hậu Việt Nam - Hà Kiều Anh. Cô nhóc mỗi lần xuất hiện đều khiến ai nấy phải xuýt xoa, khen ngợi hết nấc.

Ái nữ nhà Hoa hậu Hà Kiều Anh được nhận xét có nhan sắc vượt trội, được nhiều người dự có tiềm năng là Hoa hậu trong tương lai.

Loạt con gái sao Việt sở hữu 'gen Hoa hậu': Con gái Hà Kiều Anh bộc lộ gen mỹ nhân từ bé, con gái Hồng Quế được dự đoán cao 1m75 - Ảnh 4

Viann sở hữu đôi mắt to tròn, sáng long lanh, mũi cao và khuôn miệng xinh xắn. Nụ cười toả nắng cũng Viann cũng là "đặc sản" dung mạo, giúp cô bé luôn rạng rỡ trong mọi khoảnh khắc.

Mái tóc mây bồng bềnh, suôn dài của nhóc tì cũng là một trong những ưu điểm lớn giúp tiểu công chúa nhà Hà Kiều Anh luôn "đốn tim" các cô chú cộng đồng mạng.

Loạt con gái sao Việt sở hữu 'gen Hoa hậu': Con gái Hà Kiều Anh bộc lộ gen mỹ nhân từ bé, con gái Hồng Quế được dự đoán cao 1m75 - Ảnh 5

Loạt con gái sao Việt sở hữu 'gen Hoa hậu': Con gái Hà Kiều Anh bộc lộ gen mỹ nhân từ bé, con gái Hồng Quế được dự đoán cao 1m75 - Ảnh 6

Loạt con gái sao Việt sở hữu 'gen Hoa hậu': Con gái Hà Kiều Anh bộc lộ gen mỹ nhân từ bé, con gái Hồng Quế được dự đoán cao 1m75 - Ảnh 7

Loạt con gái sao Việt sở hữu 'gen Hoa hậu': Con gái Hà Kiều Anh bộc lộ gen mỹ nhân từ bé, con gái Hồng Quế được dự đoán cao 1m75 - Ảnh 8

Con gái nhà Huy Khánh – bé Cát Cát

Dù chỉ mới 11 tuổi nhưng Cát Cát đã "đốn tim" người hâm mộ khi sở hữu nụ cười duyên dáng từ mẹ, mũi cao thanh tú từ bố. Đôi mắt biết nói cũng là điểm cộng bởi Cát Cát luôn tỏ ra lanh lợi, hoạt ngôn khi đứng trước ống kính. 

Cũng giống như anh trai Kiến Bách thừa hưởng chiều cao từ bố, Cát Cát so với bạn bè đồng trang lứa cũng ra dáng một “chân dài nhí”. Với đôi chân dài, Cát Cát được dân mạng dự đoán trở thành người mẫu tương lai.

Loạt con gái sao Việt sở hữu 'gen Hoa hậu': Con gái Hà Kiều Anh bộc lộ gen mỹ nhân từ bé, con gái Hồng Quế được dự đoán cao 1m75 - Ảnh 9

Cát Cát tên thật là Trần Khánh Ngọc Uyên, chào đời năm 2012, là trái ngọt hôn nhân của Huy Khánh và người vợ thứ 2 - Á hậu, người mẫu, diễn viên Mạc Anh Thư.

Tiểu công chúa của cặp đôi từ nhỏ đã được nhiều người yêu mến. Cô bé cùng bố mẹ xuất hiện trong nhiều buổi họp báo, gameshow truyền hình thực tế.

Dù còn nhỏ tuổi nhưng Cát Cát đã tỏ ra thông minh, lanh lợi. Đặc biệt, cô bé rất hoạt ngôn khi đứng trước ống kính. 

Loạt con gái sao Việt sở hữu 'gen Hoa hậu': Con gái Hà Kiều Anh bộc lộ gen mỹ nhân từ bé, con gái Hồng Quế được dự đoán cao 1m75 - Ảnh 10

Loạt con gái sao Việt sở hữu 'gen Hoa hậu': Con gái Hà Kiều Anh bộc lộ gen mỹ nhân từ bé, con gái Hồng Quế được dự đoán cao 1m75 - Ảnh 11

Con gái Bình Minh "chân phương" đi sự kiện, gương mặt khả ái cùng chiều cao khủng khiến ai cũng ngỡ ngàng

Con gái Bình Minh "chân phương" đi sự kiện, gương mặt khả ái cùng chiều cao khủng khiến ai cũng ngỡ ngàng

Được biết An Nhiên 13 tuổi cao 1,72 m, vượt mẹ còn cô em An Như 10 tuổi cũng đang phát triển nhanh.

Xem thêm
Từ khóa:   con gái Hồng Quế con gái sao Việt con gái Hà Kiều Anh

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 36 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 16 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 16 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 9 giờ 52 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 10 giờ 3 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 6 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 10 giờ 14 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 10 giờ 18 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm