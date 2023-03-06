Loạt con gái sao Việt sở hữu "gen Hoa hậu": Con gái Hà Kiều Anh bộc lộ gen mỹ nhân từ bé, con gái Hồng Quế được dự đoán cao 1m75

Bỏ lỡ tuổi xuân có cơ hội tỏa sáng, Hồng Quế giờ cũng gửi gắm toàn bộ ước mơ thành Hoa hậu cho cô con gái Cherry xinh xắn của mình. Hiện tại, cô nhóc đã lên 7. Dù còn nhỏ nhưng Cherry đã sớm khiến bao người xuýt xoa với nhan sắc xinh đẹp chẳng thua kém mẹ.

Hồng Quế là một trong những cái tên khá đình đám vào những năm 2006 - 2010. Sở hữu gương mặt sắc sảo với nét lai Tây ấn tượng cùng chiều cao lên đến 1m79, Hồng Quế được nhiều người kỳ vọng sẽ trở thành Hoa hậu Việt Nam.

Bé Cherry sinh năm 2016, là trái ngọt tình yêu của Hồng Quế và bạn trai cũ bí mật. Trong 5 năm làm mẹ đơn thân, Hồng Quế từng trải qua một vài mối tình dang dở. Hiện cô có cuộc sống vui vẻ bên con gái.

Cherry còn có "bước đệm" khác vững chắc khi có người mẹ đỡ đầu là Hoa hậu Ngọc Hân - Hoa hậu Việt Nam 2010. Trong tương lai gần, việc nàng Hậu truyền đạt lại kinh nghiệm thi thố cho con cô gái nuôi là điều hoàn toàn đoán trước được.

Con gái nhà Hà Kiều Anh – bé Huỳnh Viann

Trong số các tiểu thiên thần nhà Hoa hậu Việt không thể không nhắc tới Huỳnh Viann - con gái Hoa hậu đăng quang trẻ nhất trong lịch sử Hoa hậu Việt Nam - Hà Kiều Anh. Cô nhóc mỗi lần xuất hiện đều khiến ai nấy phải xuýt xoa, khen ngợi hết nấc.

Ái nữ nhà Hoa hậu Hà Kiều Anh được nhận xét có nhan sắc vượt trội, được nhiều người dự có tiềm năng là Hoa hậu trong tương lai.

Viann sở hữu đôi mắt to tròn, sáng long lanh, mũi cao và khuôn miệng xinh xắn. Nụ cười toả nắng cũng Viann cũng là "đặc sản" dung mạo, giúp cô bé luôn rạng rỡ trong mọi khoảnh khắc.

Mái tóc mây bồng bềnh, suôn dài của nhóc tì cũng là một trong những ưu điểm lớn giúp tiểu công chúa nhà Hà Kiều Anh luôn "đốn tim" các cô chú cộng đồng mạng.

Con gái nhà Huy Khánh – bé Cát Cát

Dù chỉ mới 11 tuổi nhưng Cát Cát đã "đốn tim" người hâm mộ khi sở hữu nụ cười duyên dáng từ mẹ, mũi cao thanh tú từ bố. Đôi mắt biết nói cũng là điểm cộng bởi Cát Cát luôn tỏ ra lanh lợi, hoạt ngôn khi đứng trước ống kính.

Cũng giống như anh trai Kiến Bách thừa hưởng chiều cao từ bố, Cát Cát so với bạn bè đồng trang lứa cũng ra dáng một “chân dài nhí”. Với đôi chân dài, Cát Cát được dân mạng dự đoán trở thành người mẫu tương lai.

Cát Cát tên thật là Trần Khánh Ngọc Uyên, chào đời năm 2012, là trái ngọt hôn nhân của Huy Khánh và người vợ thứ 2 - Á hậu, người mẫu, diễn viên Mạc Anh Thư.

Tiểu công chúa của cặp đôi từ nhỏ đã được nhiều người yêu mến. Cô bé cùng bố mẹ xuất hiện trong nhiều buổi họp báo, gameshow truyền hình thực tế.

Dù còn nhỏ tuổi nhưng Cát Cát đã tỏ ra thông minh, lanh lợi. Đặc biệt, cô bé rất hoạt ngôn khi đứng trước ống kính.