Trường Giang khoe khoảnh khắc đón sinh nhật cùng con gái cưng, hé lộ luôn tên thật đầy ý nghĩa!

Hậu trường 01/03/2023 19:34

Theo như hình ảnh đăng tải, không gian buổi tiệc lấy màu hồng làm chủ đạo, trang trí giản dị mà ấm cúng. Dù chỉ để lộ góc nghiêng của con gái nhưng biểu cảm hài hước của 2 bố con khiến dân tình không khỏi thích thú.

Từ khi công khai, ái nữ nhà Trường Giang - Nhã Phương chiếm nhiều spotlight trên mạng xã hội bởi độ đáng yêu khó cưỡng. Mặc dù, 5 lần 7 lượt nam danh hài vẫn giấu kín diện mạo của nhóc tỳ song với cách nói chuyện, đối đáp hài hước với bố mẹ đã đốn tim nhiều khán giả.

Trường Giang khoe khoảnh khắc đón sinh nhật cùng con gái cưng, hé lộ luôn tên thật đầy ý nghĩa! - Ảnh 1
Ái nữ nhà Trường Giang - Nhã Phương chiếm nhiều spotlight trên mạng xã hội bởi độ đáng yêu khó cưỡng - Ảnh: Cắt từ clip

Mới đây nhất, chiều 1/3, trên trang cá nhân, Trường Giang bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc đón sinh nhật ấm áp của con gái cưng. Theo đó, nam danh hài hé lộ bức ảnh cầm bánh kem tổ chức buổi tiệc sinh nhật cho nhóc tỳ.

Theo như hình ảnh đăng tải, không gian buổi tiệc lấy màu hồng làm chủ đạo, trang trí giản dị mà ấm cúng. Dù chỉ để lộ góc nghiêng của con gái nhưng biểu cảm hài hước của 2 bố con khiến dân tình không khỏi thích thú. Nhân ngày sinh nhật, Trường Giang cũng tình cảm bày tỏ: "Niềm vui mỗi ngày của tôi".

Trường Giang khoe khoảnh khắc đón sinh nhật cùng con gái cưng, hé lộ luôn tên thật đầy ý nghĩa! - Ảnh 2
Nhân ngày sinh nhật, Trường Giang cũng tình cảm bày tỏ: "Niềm vui mỗi ngày của tôi" - Ảnh: FBNV

Bên cạnh sự đáng yêu, khán giả đã tinh mắt phát hiện thêm chi tiết về con gái 'Mười khó' trên chiếc bánh sinh nhật, đó là bé được sinh vào ngày 22/1 và tên thật là Thiên Ý. 

Nói về tên thật của con gái, Trường Giang từng chia sẻ trên một chương trình rằng, cái tên Thiên Ý được đặt theo sự tình cờ trong ngày bé lọt lòng. Cụ thể, nam danh hài kể: "21 anh diễn, 22 anh về thì 23 đưa đi sinh là quá đẹp. Vợ anh với anh tính hết rồi nhưng cuối cùng người tính không bằng trời tính. 4 giờ sáng ngày 22 vợ anh đã trở dạ, chị dâu phải đưa vào bệnh viện. Anh đến sân bay thì bị hoãn chuyến. Lúc anh đang bay là vợ sinh luôn".

Trường Giang khoe khoảnh khắc đón sinh nhật cùng con gái cưng, hé lộ luôn tên thật đầy ý nghĩa! - Ảnh 3
Ảnh cận mặt hiếm hoi của nhóc tỳ nhà Trường Giang - Ảnh: Cắt từ clip

Trường Giang còn kể trước khi em bé chào đời, Nhã Phương đã hối thúc về việc đặt tên con nhưng nam danh hài lại cho rằng khi con chào đời ắt sẽ có tên. Trường Giang nói: "Tất cả là định mệnh sắp đặt hết chứ mình chả sắp đặt gì cả nên đặt là Thanh Thiên Ý, thêm họ Võ là Võ Thanh Thiên Ý".

Trường Giang khoe khoảnh khắc đón sinh nhật cùng con gái cưng, hé lộ luôn tên thật đầy ý nghĩa! - Ảnh 4
Con gái 'Mười khó' được sinh vào ngày 22/1 và tên thật là Thiên Ý - Ảnh: FBNV

Dù thi thoảng ái nữ xuất hiện trên trang cá nhân của bố mẹ nhưng lần nào cũng chiếm được nhiều sự yêu mến. Bên dưới bài đăng của Trường Giang, người hâm mộ cũng để lại nhiều lời chúc cho cô bé.

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