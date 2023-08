Con gái Bình Minh "chân phương" đi sự kiện, gương mặt khả ái cùng chiều cao khủng khiến ai cũng ngỡ ngàng

Mới đây, bà xã cựu người mẫu - diễn viên Bình Minh vừa cùng 2 con gái đến dự tiệc khai trương của một tập đoàn. Dù có bố là cựu diễn viên và người mẫu còn mẹ là doanh nhân thành đạt, An Như và An Nhiên không diện hàng hiệu hay chạy theo mốt mà luôn giữ phong cách chân phương đúng lứa tuổi.

Bé An Nhiên và em gái An Như diện đầm thun, khoe đôi chân dài chứ không chưng diện như nhiều "cậu ấm cô chiêu" Vbiz khác. Được biết An Nhiên 13 tuổi cao 1,72 m, vượt mẹ còn cô em An Như 10 tuổi cũng đang phát triển nhanh. Cư dân mạng dành nhiều lời khen và dự đoán cô bé trong tương lai hoàn toàn có thể trở thành một siêu mẫu như bố.

Bà xã Bình Minh thích ăn mặc đơn giản, thoải mái với đầm maxi sắc màu. Nữ CEO được khen ngày càng trẻ trung, đầy năng lượng ở tuổi ngoài 40.

Được biết, để con gái có chiều cao lý tưởng, bà xã Bình Minh từng chia sẻ rằng đã cho con uống nhiều sữa và chăm chỉ tập thể dục.