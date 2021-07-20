Bất ngờ bị khui lại chuyện 2 lần từ chối thi Miss World, Đặng Thu Thảo dính tràng chỉ trích 'vô trách nhiệm' với ngôi vị Hoa hậu

Sao Việt 20/07/2021 16:21

Chuyện từ chối tham gia thi quốc tế của Đặng Thu Thảo bỗng nhiên bị một diễn đàn sắc đẹp "đào lên", từ đó làm nổ ra nhiều luồng tranh cãi.

Đặng Thu Thảo được biết đến sau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam năm 2012. Vốn sở hữu vẻ đẹp thuần khiết và gương mặt không góc chết, mê đắm lòng người, nàng hậu còn được người hâm mộ ưu ái hơn khi gắn với danh xưng "Thần tiên tỷ tỷ". 

Mới đây, trên mạng xã hội, một diễn đàn sắc đẹp đã có một bài đăng sơ lược vài dòng về nàng Hoa hậu của Đặng Thu Thảo. Qua đó, được biết, người đẹp gốc Bạc Liêu trước đây đã từng 2 lần từ chối tham gia đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh là Miss World (Hoa hậu Thế giới). Nội dung được diễn đàn đăng tải như sau:

"Đặng Thu Thảo, cô gái miền Tây duy nhất đến hiện tại đăng quang Hoa Hậu Việt Nam. Cô nàng cũng từng 2 lần từ chối tham gia Hoa hậu Thế giới, năm 2013 và 2014".

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Bài đăng trên diễn đàn nói về hoa hậu Đặng Thu Thảo - Ảnh: Chụp màn hình

Đáng nói, bài đăng dù chỉ vỏn vẹn vài dòng ngắn gọn thế nhưng lại gây ra tranh cãi kịch liệt từ cư dân mạng. Phía dưới phần bình luận, có thể thấy rõ 2 luồng ý kiến về câu chuyện từ chối tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế của người đẹp. Một số người cho rằng việc Hoa hậu Việt Nam 2012 trốn tránh cuộc thi quốc tế là một hành động vô trách nhiệm. Số khác thì lại bênh vực rằng Thu Thảo có những lý do cá nhân nên mới không thể tham gia và thời điểm đó vẫn chưa bắt buộc thi quốc tế nên không thể trách người đẹp "vô trách nhiệm".

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Có 2 luồng ý kiến tranh cãi về việc hoa hậu Đặng Thu Thảo từ chối tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế - Ảnh: Chụp màn hình 

Trước đây, sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012, Đặng Thu Thảo đã được mời thi Hoa hậu Thế giới 2 năm liên tiếp là 2013 và 2014. Tuy nhiên, mỹ nhân Bạc Liêu đã nói lời từ chối nên cơ hội được trao cho Lại Hương Thảo và Nguyễn Thị Loan. Trong một bài phỏng vấn với Dân trí năm 2014, Đặng Thu Thảo từng lên tiếng giải thích về nguyên nhân không tham gia đấu trường quốc tế là vì muốn ưu tiên cho việc học, trau dồi bản thân nhiều hơn.

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Đặng Thu Thảo hiện có hạnh phúc viên mãn bên gia đình nhỏ của mình và không hoạt động nhiều trong showbiz - Ảnh: Internet
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Thu Thảo cho biết lý do từ chối thi quốc tế là vì muốn ưu tiên cho việc học trước - Ảnh: Internet

Đặng Thu Thảo từng chia sẻ rằng: "Thảo đang muốn ưu tiên cho việc học hiện tại của mình. Vì Thảo đang chuẩn bị hoàn thành bậc cao đẳng và liên thông lên Đại học quốc tế trong năm tiếp theo. Hơn nữa, trong tương lai Thảo cũng lên kế hoạch cho việc du học nên Thảo đang cố gắng tập trung tốt nhất cho việc trau dồi kiến thức của mình... Thảo muốn tranh thủ trong khoảng thời gian 2 năm để tham gia thật nhiều các hoạt động xã hội, đặc biệt là các quỹ từ thiện mà Thảo đang đảm trách vai trò đại sứ”.

Hiện tại, sự việc vẫn đang khiến cư dân mạng xôn xao.

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