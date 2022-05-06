Bạn trai cũ vừa úp mở có người mới, Hòa Minzy có động thái đáp trả ngay lập tức, bất ngờ với 'người đặc biệt' được cô nàng nhắc đến

Động thái của giọng ca 'Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp' trên trang MXH cá nhân không khiến nhiều người xôn xao về người đặc biệt của cô nàng.
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Cách đây một ngày, bạn trai cũ của Hòa Minzy là Minh Hải đã đăng tải dòng trạng thái gây chú ý. Anh khoe hình ảnh một món đồ yêu thích, lại còn đính kèm dòng caption gửi lời cảm ơn đến "ai đó" một cách đầy ẩn ý nhưng cũng không kém phần ngọt ngào: "Cảm ơn ai đó đã dành trọn thương yêu từ những điều nhỏ nhất". Đoạn story của anh nhanh chóng được nhiều người hâm mộ đặt ra nghi vấn, phải chăng sau khi nói lời chia tay với nữ ca sĩ nổi tiếng, anh chàng đã có cho mình người yêu mới.
Trước động thái ''nửa úp, nửa mở'' về việc có người tình mới của Minh Hải, nhiều người không khỏi tò mò về tâm trạng của Hòa Minzy. Mới đây nhất, trên trang MXH cá nhân nhân của mình, giọng ca sinh năm 1995 cũng đã post story thông báo về sản phẩm mới sắp sửa được ra mắt. Đáng chú ý, trong bài đăng của mình, mẹ của bé Bo có khoe ảnh về một ''người đặc biệt''.
Được biết “người đặc biệt” của nữ ca sĩ không đâu khác chính là mẹ ruột của cô nàng. Điều này thực sự đã khiến nhiều người ngỡ ngàng, bởi người đẹp 25 tuổi vốn rất ít khi khoe ảnh người thân lên MXH nhưng lần này lại xuất hiện trên MV của mình nên nhiều netizen nhận định đây rất có thể là món quà mà cô muốn dành tặng cho phụ huynh của mình.
Chứng kiến hình ảnh đó, nhiều fan hâm mộ của Hòa Minzy cảm thấy rất vui mừng cho cô nàng vì cuối cùng sau chuỗi ngày buồn bã với chuyện tình tan vỡ, nữ ca sĩ cũng đã tìm lại sự tự tin để tiếp tục mang đến những sản phẩm âm nhạc tới cho khán giả.