Xôn xao tin Triệu Lệ Dĩnh trở thành 'cứu cánh' cho những dự án 'bom xịt' của biên kịch Vu Chính

Sao quốc tế 12/07/2022 15:44

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin Triệu Lệ Dĩnh sẽ tái hợp cùng Vu Chính trong dự án phim mới.

Vu Chính được biết đến là vị biên kịch, nhà sản xuất phim có tiếng của Hoa ngữ. Song, thời gian gần đây, các dự án phim của vị biên kịch vàng này đã không còn thu về thành tích tốt như trước nữa.

Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước thông tin cho biết Vu Chính đã tìm đến Triệu Lệ Dĩnh để bàn bạc hợp tác trong một dự án mới. Động thái này khiến nhiều người cho rằng vị biên kịch này đang "cầu cứu" Triệu Lệ Dĩnh, đồng thời cứu vớt danh tiếng đã mất bấy lâu nay.

Xôn xao tin Triệu Lệ Dĩnh trở thành 'cứu cánh' cho những dự án 'bom xịt' của biên kịch Vu Chính - Ảnh 1

 

Cụ thể, thời gian gần đây nàng tiểu Hoa 8x và vị biên kịch vàng thường xuyên đi ăn cơm cùng nhau. Tuy nhiên, người hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh lại cho rằng đây chỉ là cuộc gặp mặt của bạn bè thân thiết.

Trước đây, Vu Chính là người đã có công nâng đỡ Triệu Lệ Dĩnh ở dự án Lục Trinh Truyền Kỳ. Chính vì vậy, sau này nàng tiểu Hoa luôn biết ơn và giữ mối quan hệ thân thiết với vị biên kịch này. Cũng có ý kiến bày tỏ nếu cả 2 hợp tác, Triệu Lệ Dĩnh sẽ chỉ đóng một vai cameo giúp đỡ chứ không đóng chính.

Xôn xao tin Triệu Lệ Dĩnh trở thành 'cứu cánh' cho những dự án 'bom xịt' của biên kịch Vu Chính - Ảnh 2

Ở thời điểm hiện tại, cô nàng đã bắt đầu chuyển hình vì vậy việc lựa chọn phim và xây dựng hình tượng đều vô cùng cẩn trọng. Trong khi đó các dự án của Vu Chính phần lớn đều có nội dung gây tranh cãi và loạt drama xấu gây mất thiện cảm với khán giả.

Hiện tại, tuy chưa có thông tin chính thức về việc Vu Chính và Triệu Lệ Dĩnh tái hợp tác, xong người hâm mộ của nàng đều đồng loạt phản đối chuyện này.

Người hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch đại chiến, tất cả chỉ vì một tình tiết không đáng có như này đây

Người hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch đại chiến, tất cả chỉ vì một tình tiết không đáng có như này đây

Rộ tin fan Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch lại xảy ra tranh cãi gay gắt chỉ vì 1 chi tiết không đáng có.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh sao Châu Á sao Hoa ngữ phim Trung Quốc Vu Chính

TIN LIÊN QUAN

Người hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch đại chiến, tất cả chỉ vì một tình tiết không đáng có như này đây

Người hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch đại chiến, tất cả chỉ vì một tình tiết không đáng có như này đây

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh xuất sắc nhưng liệu chừng đó có đủ để phim trở thành 'phim bạo' năm 2022?

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh xuất sắc nhưng liệu chừng đó có đủ để phim trở thành 'phim bạo' năm 2022?

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh mở điểm douban, dân tình vẫn 'tiếc nuối' vì điều này

Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh mở điểm douban, dân tình vẫn 'tiếc nuối' vì điều này

Triệu Lệ Dĩnh và câu chuyện tình cảm trái ngược hoàn toàn với sự nghiệp thành công viên mãn

Triệu Lệ Dĩnh và câu chuyện tình cảm trái ngược hoàn toàn với sự nghiệp thành công viên mãn

Sở hữu diện mạo y đúc trong phim nhưng chỉ có Lưu Diệc Phi và Bạch Lộc xinh đẹp lung linh, Triệu Lệ Dĩnh bị cho 'quê mùa'

Sở hữu diện mạo y đúc trong phim nhưng chỉ có Lưu Diệc Phi và Bạch Lộc xinh đẹp lung linh, Triệu Lệ Dĩnh bị cho 'quê mùa'

'Sam Sam Đến Rồi' sau 8 năm phát sóng: Sự nghiệp Triệu lệ Dĩnh vẫn vững 'như bức bình phong', Trương Hàn mờ nhạt vì không có tác phẩm tiêu biểu

'Sam Sam Đến Rồi' sau 8 năm phát sóng: Sự nghiệp Triệu lệ Dĩnh vẫn vững 'như bức bình phong', Trương Hàn mờ nhạt vì không có tác phẩm tiêu biểu

TIN MỚI NHẤT

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 53 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 3 giờ 58 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 4 giờ 1 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 4 giờ 38 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 5 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI