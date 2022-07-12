Xôn xao tin Triệu Lệ Dĩnh trở thành 'cứu cánh' cho những dự án 'bom xịt' của biên kịch Vu Chính

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin Triệu Lệ Dĩnh sẽ tái hợp cùng Vu Chính trong dự án phim mới.

Vu Chính được biết đến là vị biên kịch, nhà sản xuất phim có tiếng của Hoa ngữ. Song, thời gian gần đây, các dự án phim của vị biên kịch vàng này đã không còn thu về thành tích tốt như trước nữa.

Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước thông tin cho biết Vu Chính đã tìm đến Triệu Lệ Dĩnh để bàn bạc hợp tác trong một dự án mới. Động thái này khiến nhiều người cho rằng vị biên kịch này đang "cầu cứu" Triệu Lệ Dĩnh, đồng thời cứu vớt danh tiếng đã mất bấy lâu nay.

Cụ thể, thời gian gần đây nàng tiểu Hoa 8x và vị biên kịch vàng thường xuyên đi ăn cơm cùng nhau. Tuy nhiên, người hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh lại cho rằng đây chỉ là cuộc gặp mặt của bạn bè thân thiết.

Trước đây, Vu Chính là người đã có công nâng đỡ Triệu Lệ Dĩnh ở dự án Lục Trinh Truyền Kỳ. Chính vì vậy, sau này nàng tiểu Hoa luôn biết ơn và giữ mối quan hệ thân thiết với vị biên kịch này. Cũng có ý kiến bày tỏ nếu cả 2 hợp tác, Triệu Lệ Dĩnh sẽ chỉ đóng một vai cameo giúp đỡ chứ không đóng chính.

Ở thời điểm hiện tại, cô nàng đã bắt đầu chuyển hình vì vậy việc lựa chọn phim và xây dựng hình tượng đều vô cùng cẩn trọng. Trong khi đó các dự án của Vu Chính phần lớn đều có nội dung gây tranh cãi và loạt drama xấu gây mất thiện cảm với khán giả.

Hiện tại, tuy chưa có thông tin chính thức về việc Vu Chính và Triệu Lệ Dĩnh tái hợp tác, xong người hâm mộ của nàng đều đồng loạt phản đối chuyện này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xon-xao-tin-trieu-le-dinh-tro-thanh-cuu-canh-cho-nhung-du-an-bom-xit-cua-bien-kich-vu-chinh-482394.html