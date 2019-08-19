Xinh đẹp và nổi tiếng thì được gì, những mỹ nhân Kbiz này đều đau khổ vì yêu, hôn nhân tan vỡ

Những diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc như Song Hye Kyo , Goo Hye Sun… không chỉ được yêu mến nhờ nhan sắc “vạn người mê” mà còn ở tài năng vượt trội. Thế nhưng, họ đều là những người phụ nữ bất hạnh trong hôn nhân, yêu hết mình để rồi chỉ nhận về trái đắng.

Tuy nhiên, chỉ sau 3 năm chung sống, cặp đôi không tìm được tiếng nói chung và quyết định “đường ai nấy đi”.

Nữ diễn viên là một trong những thần tượng đời đầu của làn sóng Hallyu ở Hàn Quốc. Park Chae Rim nổi tiếng với hàng loạt vai diễn ấn tượng và được khán giả toàn châu Á yêu mến. Thế nhưng, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Chae Rim từ bỏ tất cả để chạy theo tiếng gọi trái tim. Năm 2003, cô bất ngờ kết hôn với nam ca sĩ hơn cô 14 tuổi – Lee Seung Hwan bất chấp sự phản đối của công chúng.

Năm 2013, Chae Rim gặp gỡ và nên duyên với nam diễn viên Trung Quốc Cao Tử Kỳ. Cặp đôi có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh. Những tưởng đây là bến đỗ cuối cùng của nữ diễn viên nhưng cuối cùng cuộc hôn nhân của Chae Rim lại một lần nữa đổ vỡ. Hiện tại, Chae Rim đã đưa con trai trở về Hàn Quốc sinh sống.

Cuộc hôn nhân thứ 2 của nữ diễn viên và Cao Tử Kỳ cũng tan vỡ - Ảnh: Internet

Song Hye Kyo

Nữ minh tinh giàu có bậc nhất xứ Hàn, thần tượng của hàng triệu người hâm mộ nhưng Song Hye Kyo lại có đường tình duyên vô cùng lận đận.

Song Hye Kyo luôn gặp đau khổ trong tình yêu - Ảnh: Internet

Sau khi trải qua hai mối tình đau khổ với nam diễn viên Lee Byung Hun và Hyun Bin, Song Hye Kyo dường như đã khép chặt trái tim mình lại. Thế nhưng, tình yêu của Song Joong Ki đã khiến Song Hye Kyo chấp nhận và tin tưởng giao cả cuộc đời cho anh.

Đám cưới cổ tích của cặp đôi từng khiến hàng triệu người hâm mộ vỡ òa hạnh phúc - Ảnh: Internet

Một đám cưới cổ tích đã diễn ra dưới ánh mắt ngưỡng mộ của cả showbiz Châu Á và niềm vỡ òa hạnh phúc của người hâm mộ. Hẹn thề bên nhau đi đến hết cuộc đời nhưng chỉ sau 1 năm 8 tháng chung sống, Song Joong Ki đệ đơn lên tòa án yêu cầu ly hôn. Sự đổ vỡ của cặp đôi đình đám nhất nhì Kbiz đã khiến người hâm mộ bàng hoàng, còn báo giới thì tốn không ít giấy mực. Đến cuối cùng thì cổ tích cũng chỉ là cổ tích, công chúa chẳng thể ở mãi bên hoàng tử.

Cặp đôi đã ly hôn sau gần 2 năm chung sống - Ảnh: Internet

Goo Hye Sun

Nổi tiếng với vai diễn “nàng Cỏ” trong bộ phim đình đám “Boys over flowers”, Goo Hye Sun trở thành nữ diễn viên được nhiều người yêu mến. Bên cạnh đó, mối tình chị-em lãng mạn của cô và Ahn Jae Hyun còn khiến người ta ngưỡng mộ hơn cả.

Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun - Ảnh: Internet

Từng chia sẻ trong cuốn tự truyện là người sợ yêu, Goo Hye Sun hoàn toàn không muốn lập gia đình. Thế nhưng, khi gặp Ahn Jae Hyun và được anh yêu thương, cô đã chấp nhận gắn kết cùng người đàn ông này suốt quãng đời còn lại. Từ sau khi kết hôn, cặp đôi luôn thể hiện tình cảm ngọt ngào, lãng mạn dành cho đối phương.

Goo Hye Sun tuyên bố Ahn Jae Hyun là người muốn ly hôn - Ảnh: Internet

Tuy nhiên mới đây, Goo Hye Sun bất ngờ tuyên bố Ahn Jae Hyun đã “thay lòng đổi dạ” và muốn ly hôn mặc cô muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này. Nhiều người hâm mộ đã vô cùng thất vọng khi biết cặp đôi họ yêu mến cũng đã đổ vỡ. Thậm chí, netizen xứ Hàn cho rằng việc Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun ly hôn còn gây sốc hơn cặp Song – Song.