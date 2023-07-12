Vương Sở Nhiên phim “Ngọc cốt dao” cùng những nữ phụ chuyên 'chiếm hào quang' nữ chính

Sao quốc tế 12/07/2023 09:58

Tuy đảm nhận tuyến vai phụ phản diện nhưng nhân vật của Vương Sở Nhiên trong phim “Ngọc cốt dao”, Trần Đô Linh - phim “Trường nguyệt tẫn minh” hay Quách Hiểu Đình - phim “Ngự giao ký” được khen diễn xuất nổi bật, lấn át nữ chính.

Vương Sở Nhiên 

Vương Sở Nhiên phim “Ngọc cốt dao” cùng những nữ phụ chuyên 'chiếm hào quang' nữ chính - Ảnh 1
Vương Sở Nhiên khiến khán giả thích thú với vai diễn phản diện

Trong khi nữ chính Ngọc cốt dao - Nhậm Mẫn nhận những đánh giá tiêu cực thì Vương Sở Nhiên lại khiến khán giả thích thú với vai diễn phản diện nhưng không đáng ghét - quận chúa Bạch Tuyết Lộ. Theo Sohu, vai phản diện diễn tốt, được khán giả yêu thích, tương tự trường hợp của Trần Đô Linh trong Trường nguyệt tẫn minh hay Quách Hiểu Đình với phim Ngự giao ký.

Ngoài ra, ngoại hình cao 1,72 m, gương mặt được ví là "tiểu Lưu Diệc Phi" giúp Vương Sở Nhiên nổi bật trên màn ảnh.

Theo Sohu, Vương Sở Nhiên vốn được đánh giá tốt về diễn xuất. Đầu năm nay, cô gây ấn tượng mạnh với vai bác sĩ Nguyễn Lưu Tranh trong Nghe nói em thích tôi (Love Heals). Khán giả đánh giá Vương Sở Nhiên rất phù hợp với vị trí nữ chính phim ngôn tình nhờ ngoại hình đẹp, diễn xuất tự nhiên.

Trần Đô Linh

Vương Sở Nhiên phim “Ngọc cốt dao” cùng những nữ phụ chuyên 'chiếm hào quang' nữ chính - Ảnh 2
Trần Đô Linh là nữ phụ phản diện được “hưởng lợi” khi đóng vai Diệp Băng Thường

Giống như Vương Sở Nhiên, Trần Đô Linh cũng là nữ phụ phản diện được “hưởng lợi” khi đóng vai Diệp Băng Thường/Thiên Hoan trong phim “Trường nguyệt tẫn minh”.

So với Bạch Lộc (vai Lê Tô Tô/Tang Tửu) và La Vân Hi (vai Đàm Đài Tẫn/Minh Dạ) bị chê diễn xuất còn hạn chế, ngoại hình xinh đẹp lẫn màn thể hiện nhập tâm của nữ diễn viên sinh năm 1993 ghi điểm với khán giả.

Trên màn ảnh, Trần Đô Linh đóng vai diễn kép - một Diệp Băng Thường xinh đẹp nhưng giả tạo, một Thánh nữ Thiên Hoan có vẻ ngoài thánh thiện nhưng lại là một kẻ tàn ác, giết người điên loạn. Theo Sohu, việc Trần Đô Linh dũng cảm nhận vai phản diện giúp cô tạo được dấu ấn với khán giả.

Quách Hiểu Đình 

Vương Sở Nhiên phim “Ngọc cốt dao” cùng những nữ phụ chuyên 'chiếm hào quang' nữ chính - Ảnh 3
Vẻ đẹp sắc xảo, tà mị của Thuận Đức được khen là lấn át cả nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba

Trong khi nữ chính Kỷ Vân Hòa (do Địch Lệ Nhiệt Ba thủ vai) được nhận xét là kém sắc vì ốm yếu thì ác nữ Thuận Đức (Quách Hiểu Đình) lại bùng nổ nhan sắc. Tuy bị hủy dung, nhưng khán giả cho rằng, Thuận Đức đeo chiếc mặt nạ vàng tinh xảo lại càng trở nên xinh đẹp hơn nữa. Vẻ đẹp sắc xảo, tà mị của Thuận Đức được khen là lấn át cả nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba.

Được biết, sang đến phần 2 Ngự Giao Ký Kháp Tự Cố Nhân Quy, Thuận Đức đã triệt để hắc hóa. Không chỉ hận càng thêm hận Kỷ Vân Hòa và Trường Ý mà nàng ta còn phát hiện ra bí mật của Đại Quốc sư. Sau khi biết bản thân chỉ là kẻ thế thân cho người khác, Thuận Đức vừa đau khổ, vừa căm hận nên tính cách càng trở nên tàn nhẫn. 

QQ đánh giá, trên màn ảnh, Quách Hiểu Đình thành công khi khiến nhân vật của mình bị khán giả ghét nhưng cũng có sự đồng cảm. Trong những phân cảnh đối diễn với Địch Lệ Nhiệt Ba, diễn xuất cảm xúc của nữ diễn viên được khen tốt hơn đàn chị.

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