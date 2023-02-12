Vương Nhất Bác 'chắc kèo' hợp tác lần 2 với đạo diễn phim Vô Danh, sẽ là một siêu phẩm không thể bỏ qua

Vừa qua, trong buổi giao lưu tuyên truyền cho phim điện ảnh Vô Danh , đạo diễn Trình Nhĩ đã tiết lộ một thông tin khiến khán giả vô cùng háo hức. Theo đó, vị đạo diễn cho viết, sắp tới sẽ tiếp tục tái hợp Vương Nhất Bác trong một bộ phim điện ảnh mới có tên Nhân Ngư .

Hiện tại, doanh thu phòng vé Vô Danh đã chạm mốc 850 triệu NDT (xấp xỉ 3000 tỷ), dự đoán có thể phá 900 triệu NDT trong thời gian ngắn sắp tới. Bên cạnh đó, điểm đánh giá maoyan đạt 9,1 điểm. Có thể thấy sau nhiều phản hồi và thành tích tích cực của bộ phim Vô Danh vừa qua đã khiến mọi người càng đặt nhiều kỳ vọng ở lần hợp tác thứ hai này.

Theo chia sẻ của đạo diễn Trình Nhĩ, phim điện ảnh Nhân Ngư sẽ là một dự án rất đáng mong chờ. Bởi bộ phim không chỉ thu hẹp ở phạm vi Trung Quốc mà các cảnh quay chụp sẽ diễn ra tại nhiều địa điểm khác nhau ở Châu Á, được đầu tư cực kỳ nghệ thuật.

Vô Danh có đề tài chiến tranh, lấy bối cảnh Trân Châu cảng vào tháng 12/1941. Phim kể về sự mạo hiểm mạng sống của những điệp viên ngầm để gửi tin tình báo, bảo vệ đất nước.

Trước đó, khi biết Vương Nhất Bác sẽ góp mặt trong Vô Danh, hợp tác cùng dàn diễn viên lão làng như Lương Triều Vỹ, Châu Tấn,... nhiều netizen cho rằng, anh sẽ là "hố đen" kéo chất lượng của phim đi xuống.

Song, trái ngược với suy nghĩ của khán giả, nhà sản xuất và đạo diện Vô Danh lại hết mực bảo vệ ngôi sao Trần Tình Lệnh, cũng không tiếc dành cho anh nhiều lời khen ngợi. Trong một buổi livestream tuyên truyền Vô Danh, đạo diễn Trình Nhĩ đã dành nhiều lời "có cánh" cho nam idol về tài năng diễn xuất: "Là một idol, sao Vương Nhất Bác có thể diễn tốt đến vậy?".

Đạo diễn Trình Nhĩ.

Theo Sina, Vương Nhất Bác có lợi thế tuổi trẻ và danh tiếng. Diễn viên, ca sĩ sinh năm 1997 nhận được sự ưu ái từ các nhà sản xuất, sự ủng hộ của lượng người hâm mộ hùng hậu. Vương Nhất Bác được trao cho nhiều cơ hội mà nghệ sĩ trẻ bình thường khó lòng đạt được.

Ngoài Vô Danh, nam diễn viên còn ba tác phẩm điện ảnh khác chờ ra rạp là "Vua của bầu trời", "Nhiệt liệt", "Lực lượng giữ gìn hòa bình".