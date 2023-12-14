Vừa bị gán mác 'nam chính xấu nhất màn ảnh', Lưu Vũ Ninh lộ ảnh ngồi rung đùi hút thuốc giữa phim trường

Sao quốc tế 14/12/2023 12:30

Với vai chính trong bộ phim Nhất Niệm Quan Sơn, Lưu Vũ Ninh thu hút đông đảo sự quan tâm của công chúng thời gian qua.

Sau khi bị bầu chọn là sao nam xấu nhất màn ảnh của năm 2023, Lưu Vũ Ninh tiếp tục trở thành tâm điểm bị chỉ trích khi lộ loạt ảnh thản nhiên ngồi hút thuốc giữa đám đông.

 

Vào ngày 13/12, Lưu Vũ Ninh bị bắt gặp nhiều lần hút thuốc trên phim trường, tận dụng những lúc ngồi trang điểm hoặc ngay cả lúc trò chuyện với các bạn diễn nữ. Nhiều nhân viên đoàn phim còn phải đeo khẩu trang kín mít khi ở bên cạnh anh.

Vừa bị gán mác 'nam chính xấu nhất màn ảnh', Lưu Vũ Ninh lộ ảnh ngồi rung đùi hút thuốc giữa phim trường - Ảnh 1

 

Những ngày qua, Lưu Vũ Ninh phải nhận khá nhiều lời chỉ trích về cả màn thể hiện trong Nhất Niệm Quan Sơn cũng như thái độ ngoài đời. Ngay khi dự án còn chưa công bố, nhiều người đã bày tỏ sự thất vọng với ngoại hình của nam chính, cho rằng anh không xứng đáng để đóng cạnh Lưu Thi Thi. Một số cư dân mạng thậm chí dùng công nghệ AI để thay mặt các diễn viên khác như Hoắc Kiến Hoa, Nghiêm Khoan, Kiều Chấn Vũ... vào nhân vật của anh.

Vừa bị gán mác 'nam chính xấu nhất màn ảnh', Lưu Vũ Ninh lộ ảnh ngồi rung đùi hút thuốc giữa phim trường - Ảnh 2

 

Sau đó, Lưu Vũ Ninh cũng mất điểm trong mắt dân tình khi phát biểu mỉa mai bạn diễn Lưu Thi Thi ngay trước truyền thông.

Tại một sự kiện quảng bá phim, khi được hỏi về cảm xúc khi đóng cặp với đàn chị, ngôi sao sinh năm 1990 đã thẳng thắn trả lời rằng: "Sau khi hợp tác xong, tôi đã thay đổi cái nhìn về chị Thi. Tôi thấy chị cũng là 1 diễn viên khá chuyên nghiệp". Ngay sau đó, nhiều người cho rằng phát biểu của Lưu Vũ Ninh vừa cao ngạo vừa thiếu tinh tế.

Trên mạng xã hội Weibo, một số khán giả còn nghi ngờ anh mượn quan hệ để tranh chấp đất diễn với dàn cast của phim. Tuy nhiên, ekip Nhất Niệm Quan Sơn sau đó đã phủ nhận thông tin này.

Vừa bị gán mác 'nam chính xấu nhất màn ảnh', Lưu Vũ Ninh lộ ảnh ngồi rung đùi hút thuốc giữa phim trường - Ảnh 3Vừa bị gán mác 'nam chính xấu nhất màn ảnh', Lưu Vũ Ninh lộ ảnh ngồi rung đùi hút thuốc giữa phim trường - Ảnh 4

Phim lấy bối cảnh thời cuộc rối ren khi An Quốc và Ngô Quốc đang không ngừng giao tranh. Nhất niệm quan sơn kể về hành trình đi sứ của Nhậm Như Ý (Lưu Thi Thi), là tiền tả sứ của tổ chức Chu Y Vệ, đội quân tình báo của An Quốc.

Nàng trà trộn vào Ngô quốc để tìm bản đồ lương thảo. Nhưng nàng và đồng bạn bị tổ chức Lục Đạo Đường, nhóm sát thủ của Ngô quốc phát hiện, ra tay sát hại. Nhậm Như Ý nương theo việc này muốn giả chết để thoát khỏi tổ chức Chu Y Vệ.

Trong lúc chạy trốn, nàng rơi vào tay Ninh Viễn Châu (Lưu Vũ Ninh). Vị tướng của Ngô quốc này vì bất mãn với triều đình và hoàng đế nên muốn quy ẩn giang hồ. Tuy nhiên, trong lúc này, Ngô đế lại bị An đế bắt giữ. An quốc yêu cầu Ngô quốc đưa sang một vị hoàng tử và 10 vạn lượng vàng để làm tiền chuộc. Ninh Viễn Châu được giao nhiệm vụ hộ tống công chúa Dương Doanh (Hà Lam Đậu) giả trai để sang làm con tin, chuộc cha.

Ninh Viễn Châu biết thân phận của Nhậm Như Ý, muốn cô dẫn đường vào An quốc. Do đó cả hai hợp tác với nhau. Cứ như vậy, hai người mang theo tâm tư riêng, mục đích riêng, vừa hợp tác vừa đối đầu, cuối cùng hợp lực để chống lại kẻ thù.

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