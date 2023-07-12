Vợ chồng Trương Nhược Quân và Đường Nghệ Hân khiến khán giả 'lụi tim' với khoảnh khắc 'tình bể bình' trên tạp chí GQ

Nhắc đến Trương Nhược Quân và Đường Nghệ Hân là một cặp vợ chồng nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ được công chúng ngưỡng mộ. Tình yêu của hai người chẳng khác nào truyện cổ tích với những tình tiết ngỡ như chỉ xuất hiện trên phim ngôn tình.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh của Đường Nghệ Hân và Trương Nhược Quân xuất hiện trên tạp chí GQ số tháng 7. Cặp đôi khiến dân tình ‘lụi tim’ với những thước ảnh tràn ngập cảm xúc yêu đương, với những nụ hôn ngọt ngào, vòng tay lớn ôm lấy eo thon, bàn chân cọ xát vào nhau.

Được biết, vợ chồng Đường Nghệ Hân và Trương Nhược Quân đã chụp bộ ảnh chung sau nhiều năm chung sống. Hai người quen biết từ 2010 và có 6 năm yêu âm thầm trước khi công khai. Đến nay, họ về chung một nhà được 5 năm.

Trương Nhược Quân cho biết một trong những điều khiến anh thoải mái sau khi công khai chuyện yêu Đường Nghệ Hân là không bị soi mói, giúp cuộc sống bớt căng thẳng. Theo anh, việc phải giả vờ không quen, không yêu nửa kia trước truyền thông khiến anh thấy kỳ quặc.

Đường Nghệ Hân được biết đến qua các phim như Hậu Cung Chân Hoàn Truyện, Lộc Đỉnh Ký, Lục Trinh Truyền Kỳ, Tru Tiên, Độc Bộ Thiên Hạ, Hạnh Phúc Mãn Đường,… Còn Trương Nhược Quân gây chú ý qua một số bộ phim như Pháp Sư Vô Tâm, Mười Lăm Năm Chờ Đợi Chim Di Trú, Pháp Y Tần Minh, Khánh Dư Niên...

Đường Nghệ Hân và Trương Nhược Quân lần đầu gặp gỡ khi va xe vào nhau, từ đó giữ liên lạc và nảy sinh tình cảm. Cả 2 sau đó gặp lại trong một sự kiện, lúc này Trương Nhược Quân tiến đến bắt chuyện cùng cô. Với 9 năm bên nhau trước khi về chung một nhà, nhắc đến chuyện tình giữa Trương Nhược Quân và Đường Nghệ Hân, khán giả ví von đây là ngôn tình đời thực, đầy ngọt ngào và giản dị.

Năm 2019, cặp đôi tổ chức hôn lễ trong một lâu đài cổ tại Ireland. Việc lựa chọn kết hôn tại đây giống như lời hứa cả hai sẽ bên nhau mãi mãi. Tháng 5/2020, cặp đôi đón chào con gái đầu lòng. Trương Nhược Quân trở thành “ông chồng quốc dân” vì dù bận rộn công việc vẫn luôn quan tâm tới vợ con.

Hiện tại, Đường Nghệ Hân dành nhiều thời gian ở bên con, không áp lực kiếm tiền. Truyền thông nhận xét cô có hôn nhân viên mãn dù sự nghiệp không thành công vang dội.