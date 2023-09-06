Vẫn im lặng sau hành vi trốn thuế, Tống Tổ Nhi liệu có bị 'phong sát ngầm' ở tuổi 25?

Tuy nhiên, hành vi trốn thuế của Tống Tổ Nhi không chỉ ảnh hưởng tới sự nghiệp của chính nữ diễn viên, mà còn khiến các đối tác thiệt hại nặng nề.

Tống Tổ Nhi vốn là ngôi sao 9X hot của màn ảnh Hoa ngữ. Nữ diễn viên được đánh giá cao cả về diễn xuất lẫn ngoại hình. Bên cạnh đó, Tống Tổ Nhi còn có vai diễn tuổi thơ đáng nhớ là Na Tra trong Bảo Liên Đăng Tiền Truyện. Trong giới giải trí Hoa ngữ, hiếm có ngôi sao nào hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi như Tống Tổ Nhi. Do đó, cô được các nền tảng coi trọng giao đóng chính nhiều dự án lớn.

Hành vi trốn thuế của Tống Tổ Nhi giống với nhiều ngôi sao Trung Quốc khác là lập nên các công ty tư nhân để chia nhỏ số tiền thù lao, sau đó lợi dụng sơ hở của pháp luật, chuyển đổi từ nguồn thu kinh doanh sang nguồn thu cá nhân. Từ năm 2017 đến nay, Tống Tổ Nhi đã thành lập và đầu tư vào 4 công ty khác nhau. Tuy nhiên, 3 công ty chỉ hoạt động trong thời gian ngắn, sau đó bị giải thể. Hiện tại, nữ diễn viên chỉ nắm giữ một công ty. Việc xóa bỏ các công ty liên quan được cho là hành vi xóa dấu vết vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, theo phần mềm tra cứu thông tin doanh nghiệp Trung Quốc, App Qichacha, năm 2022, Tống Tổ Nhi còn muốn đăng ký độc quyền nhiều nhãn hiệu liên quan tới tên của cô, đồng thời thành lập công ty mới nhưng chưa được thông qua.

Theo Sina, vụ bê bối của Tống Tổ Nhi khiến các đối tác thiệt hại hơn 1 tỷ NDT. Cô là nữ chính của nhiều dự án lớn, có mức đầu tư kinh phí cao, nhiều công ty hàng đầu như iQIYI, Tencent, Chính Ngọ Dương Quang. Mỗi dự án phim đều mất tới hàng năm trời để thực hiện.

Trong đó, bộ phim Khom Lưng được đạo diễn Đặng Khoa chuẩn bị trong 4 năm. Đây còn là dự án đầu tiên mà công ty ông tự sản xuất nhưng hiện tại có nguy cơ phải xếp kho vĩnh viễn. Bên cạnh đó, việc phim không phát sóng khiến các bạn diễn của Tống Tổ Nhi như Nhậm Gia Luân (dự án Vô Ưu Độ), Lưu Vũ Ninh (phim Khom Lưng), Trương Tân Thành (đóng cùng phim Chế Tạo Gian Nan) cũng gặp thiệt hại không nhỏ.

Ngoài ra, những nhãn hàng hợp tác với Tống Tổ Nhi cũng gặp phải khó khăn khi người đại diện vi phạm pháp luật. Ngày 30/8, thương hiệu chăm sóc tóc Pantene công bố Tống Tổ Nhi là người đại diện, nhưng đến ngày 1/9, khi nữ diễn viên vướng tin đồn tiêu cực, thương hiệu này đã xóa bài đăng, bắt đầu xử lý các thông tin liên quan đến nàng Tiểu Na Tra.