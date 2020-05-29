Tưởng gầy gò, hóa ra Triệu Lệ Dĩnh lại sở hữu cơ bắp ‘cuồn cuộn’ khó tin, ai nhìn cũng choáng

Hình ảnh nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh khoe cơ bắp trong phòng tập gym khiến netizen xứ Trung phải há hốc mồm kinh ngạc.

Mới đây, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh đã gây sốt mạng xã hội khi khoe body cơ bắp “cuồn cuộn” cực khó tin lên Weibo kèm dòng trạng thái: “Rèn luyện sức khỏe cũng có chút thành tích rồi”.

Bà xã Phùng Thiệu Phong mướt mồ hôi trong phòng tập – Ảnh: Internet

Qua hình ảnh chia sẻ, mỹ nhân “Sở Kiều truyện” khiến nhiều người không khỏi thán phục khi để lộ phần bắp tay săn chắc, cơ ngực và cơ lưng ấn tượng trong lúc luyện tập.

Vốn sở hữu thân hình nhỏ nhắn nên hình ảnh đầy khác lạ này của Triệu Lệ Dĩnh ngay lập tức leo top hotsearch Weibo. Không chỉ cư dân mạng mà ngay cả người hâm mộ nữ diễn viên cũng phải “mắt chữ O, mồm chữ A” khi chứng kiến loạt ảnh này của người đẹp.

Triệu Lệ Dĩnh khoe thân hình nhỏ nhắn nhưng cơ bắp ‘cuồn cuộn’ gây choáng mạng xã hội. Đấng mày râu cũng phải tự ti khi nhìn thấy body của nàng Tiểu Cốt – Ảnh: Internet

Trước đây, Triệu Lệ Dĩnh luôn được người hâm mộ yêu mến nhờ vẻ đẹp nhẹ nhàng, ngọt ngào cùng vóc dáng thanh mảnh. Nhìn lại những tấm ảnh cũ mới thấy cô nàng đã hoàn toàn lột xác.

Hình tượng ngọt ngào quen thuộc của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, loạt khoảnh khắc này của bà xã Phùng Thiệu Phong được cư dân mạng lan truyền với tốc độ “chóng mặt”. Một số bình luận của netizen xứ Trung: “Không thể tin nổi”, “Bận rộn đóng phim và trông con nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn có body với cơ bắp như thế này ư?”, “Khó tin thật sự, Lệ Dĩnh giỏi quá”, “Tôi sốc luôn đó”, “Đến các anh chàng cũng khó lòng có được cơ bắp nếu không chăm chỉ tập luyện”...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tuong-gay-go-hoa-ra-trieu-le-dinh-lai-so-huu-co-bap-cuon-cuon-kho-tin-ai-nhin-cung-choang-360039.html