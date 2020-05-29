Tưởng gầy gò, hóa ra Triệu Lệ Dĩnh lại sở hữu cơ bắp ‘cuồn cuộn’ khó tin, ai nhìn cũng choáng

Sao quốc tế 29/05/2020 11:34

Hình ảnh nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh khoe cơ bắp trong phòng tập gym khiến netizen xứ Trung phải há hốc mồm kinh ngạc.

Mới đây, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh đã gây sốt mạng xã hội khi khoe body cơ bắp “cuồn cuộn” cực khó tin lên Weibo kèm dòng trạng thái: “Rèn luyện sức khỏe cũng có chút thành tích rồi”.

dien vien trieu le dinh 1

Bà xã Phùng Thiệu Phong mướt mồ hôi trong phòng tập – Ảnh: Internet

Qua hình ảnh chia sẻ, mỹ nhân “Sở Kiều truyện” khiến nhiều người không khỏi thán phục khi để lộ phần bắp tay săn chắc, cơ ngực và cơ lưng ấn tượng trong lúc luyện tập.

Vốn sở hữu thân hình nhỏ nhắn nên hình ảnh đầy khác lạ này của Triệu Lệ Dĩnh ngay lập tức leo top hotsearch Weibo. Không chỉ cư dân mạng mà ngay cả người hâm mộ nữ diễn viên cũng phải “mắt chữ O, mồm chữ A” khi chứng kiến loạt ảnh này của người đẹp.

dien vien trieu le dinh 2

Triệu Lệ Dĩnh khoe thân hình nhỏ nhắn nhưng cơ bắp ‘cuồn cuộn’ gây choáng mạng xã hội. Đấng mày râu cũng phải tự ti khi nhìn thấy body của nàng Tiểu Cốt – Ảnh: Internet

Trước đây, Triệu Lệ Dĩnh luôn được người hâm mộ yêu mến nhờ vẻ đẹp nhẹ nhàng, ngọt ngào cùng vóc dáng thanh mảnh. Nhìn lại những tấm ảnh cũ mới thấy cô nàng đã hoàn toàn lột xác.

dien vien trieu le dinh 3

dien vien trieu le dinh 4
Hình tượng ngọt ngào quen thuộc của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, loạt khoảnh khắc này của bà xã Phùng Thiệu Phong được cư dân mạng lan truyền với tốc độ “chóng mặt”. Một số bình luận của netizen xứ Trung: “Không thể tin nổi”, “Bận rộn đóng phim và trông con nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn có body với cơ bắp như thế này ư?”, “Khó tin thật sự, Lệ Dĩnh giỏi quá”, “Tôi sốc luôn đó”, “Đến các anh chàng cũng khó lòng có được cơ bắp nếu không chăm chỉ tập luyện”...

Tiết lộ mẹ nuôi của quý tử nhà Triệu Lệ Dĩnh: Sinh năm 2000, gia thế khủng, là mỹ nhân sở hữu visual đẳng cấp

Tiết lộ mẹ nuôi của quý tử nhà Triệu Lệ Dĩnh: Sinh năm 2000, gia thế khủng, là mỹ nhân sở hữu visual đẳng cấp

Trong 1 show mới đây, cô nàng đã tiết lộ mình chính là mẹ nuôi của bé cưng nhà Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh bà xã Phùng Thiệu Phong sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Tiết lộ mẹ nuôi của quý tử nhà Triệu Lệ Dĩnh: Sinh năm 2000, gia thế khủng, là mỹ nhân sở hữu visual đẳng cấp

Tiết lộ mẹ nuôi của quý tử nhà Triệu Lệ Dĩnh: Sinh năm 2000, gia thế khủng, là mỹ nhân sở hữu visual đẳng cấp

Khi mỹ nhân Hoa ngữ cùng diện váy cưới: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử hay Địch Lệ Nhiệt Ba đẹp nhất?

Khi mỹ nhân Hoa ngữ cùng diện váy cưới: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử hay Địch Lệ Nhiệt Ba đẹp nhất?

BXH tiểu hoa sau 85 của Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh đứng đầu, vị trí cuối gây bất ngờ

BXH tiểu hoa sau 85 của Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh đứng đầu, vị trí cuối gây bất ngờ

8 vai diễn xinh đẹp nhất trên màn ảnh của Triệu Lệ Dĩnh khiến fan mê mệt

8 vai diễn xinh đẹp nhất trên màn ảnh của Triệu Lệ Dĩnh khiến fan mê mệt

Hé lộ nguyên nhân thật sự khiến Triệu Lệ Dĩnh – Phùng Thiệu Phong luôn trì hoãn đám cưới

Hé lộ nguyên nhân thật sự khiến Triệu Lệ Dĩnh – Phùng Thiệu Phong luôn trì hoãn đám cưới

'Hữu phỉ' của Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác đã định ngày lên sóng, fan mong chờ gì ở dự án này?

'Hữu phỉ' của Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác đã định ngày lên sóng, fan mong chờ gì ở dự án này?

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 43 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 38 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 9 giờ 25 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 9 giờ 56 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 9 giờ 58 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 10 giờ 15 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 10 giờ 50 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục