Trương Triết Hạn đăng đàn hạ bệ Cung Tuấn: Đam mỹ cải biên ngày càng khó sống?

Thời gian gần đây, Trương Triết Hạn liên tục lên mạng ẩn ý hạ bệ Cung Tuấn khiến netizen lo ngại phim đam mỹ cải biên và bộ phim An Lạc Truyện được mong ngóng sẽ bị ảnh hưởng.

Nổi đình đám từ phim đam mỹ cải biên Sơn Hà Lệnh, tuy nhiên sau scandal trong quá khứ, Trương Triết Hạn gần như mất hút khỏi showbiz. Ngược lại, Cung Tuấn lên như diều gặp gió với nhiều tác phẩm ăn khách như Kết hôn rồi bắt đầu yêu, Vừa lúc bạn tỏa sáng,.. Cung Tuấn - Trương Triết Hạn trong Sơn Hà Lệnh. Ảnh: Internet Tuy nhiên, gần đây, Trương Triết Hạn lại liên tục lên bài ẩn ý tố Cung Tuấn lợi dụng mình để sao tác. Hành động này của Trương Triết Hạn khiến cộng đồng mạng xôn xao lo ngại các dự án cải biên từ đam mỹ và An Lạc Truyện sẽ bị ảnh hưởng.

Cụ thể, Trương Triết Hạn đã đăng tải video ẩn ý cho biết có người đang cố tình hãm hại anh chàng. Dù đã cố tìm đường quay trở lại nhưng có một thế lực nào đó vẫn cố “đổ dầu vào chảo” khiến nam diễn viên không có cách nào đi lên được. Chưa hết, trong đoạn video này, Trương Triết Hạn lại tiếp tục tố Cung Tuấn lợi dụng tên tuổi mình để sao tác couple, tranh thủ chiêu mộ fan. Trương Triết Hạn cho biết có người cố tình hãm hại anh. Ảnh: Internet Trương Triết Hạn liên tục gây sóng gió về chủ đề couple nam – nam, netizen lo ngại loạt phim chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ sẽ càng khó được lên sóng. Trước đó, thể loại phim này đã bị cấm triệt để, các bộ phim đã quay xong và đang quay như Hạo Y Hành, Vai Trái Có Cậu, Cát Tinh Cao Chiếu… đều bị đắp chiếu trong kho. Sau drama của Trương Triết Hạn, những bộ phim chuyển thể từ đam mỹ lại càng bị để ý và cấm đoán nhiều hơn.

Dòng phim Đam mỹ cải biên ngày càng "khó sống". Ảnh minh họa: Internet Poster phim Vai trái có cậu. Ảnh: Internet Poster phim Hạo Y Hành. Ảnh minh họa: Internet Trương Triết Hạn là một nam diễn viên người Trung Quốc, được biết đến qua vai nam chính Long Phi Dạ trong bộ phim cổ trang Vân Tịch truyện và nổi tiếng với vai Chu Tử Thư trong bộ phim võ hiệp giang hồ Sơn Hà Lệnh. Triết Hạn đã hoàn toàn bị “đóng băng” sau scandal chụp ảnh tại nhà thờ Nhật Bản “nhạy cảm” với người Trung Quốc hồi tháng 8 năm ngoái. Từ đó đến nay đã gần 8 tháng trôi qua, nam diễn viên họ Trương gần như biến mất khỏi làng giải trí hoa ngữ.

Sau 7 tháng 'ở ẩn', Trương Triết Hạn lộ diện, nhưng thái độ càng khiến dân tình bất ngờ hơn Cư dân mạng đều vô cùng bất ngờ trước sự hiện diện đột ngột của nam diễn viên Trước Triết Hạn sau nhiều tháng bị phong sát.

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