Trương Bích Thần bị điếc vì sinh con cho Hoa Thần Vũ?

Việc thính lực của Trương Bích Thần có vấn đề hiện đang được netizen xôn xao bàn tán và cho rằng đây chính là di chứng của việc sinh con cho Hoa Thần Vũ.

Theo truyền thông Trung Hoa, trong một cuộc phỏng vấn cách đây không lâu, Trương Bích Thần cho biết cô đã hoàn toàn mất đi thính lực của tai trái. Chia sẻ này của cô sau đó được netizen xứ Trung đối chiếu với các mốc thời gian và khẳng định đây chính là di chứng mà nữ ca sĩ gặp phải sau khi sinh con cho Hoa Thần Vũ. Netizen cho rằng việc tai của Trương Bích Thần mất đi thính lực chính là di chứng mà nữ ca sĩ gặp phải sau khi sinh con cho Hoa Thần Vũ - Ảnh: Internet Tuy nhiên, không để sự việc đi xa hơn, tối ngày 23/6 vừa qua, Trương Bích Thần đã thông qua tài khoản Weibo của mình, đăng tải bài viết với nội dung phủ nhận việc thính lực của cô có vấn đề là do sinh con.

"Cảm ơn sự quan tâm của các bạn. Tai trái của tôi như vậy là do không khống chế được lực khi sử dụng ngoáy tai lò xo, không liên quan gì đến việc mang thai. Hiện tại tôi đang rất khỏe và tôi hy vọng mọi người đều ổn." - nữ ca sĩ viết. Trương Bích Thần phủ nhận việc thính lực của cô có vấn đề là do sinh con Ngay sau đó, phòng đại diện của Trương Bích Thần đã chia sẻ lại bài viết của nữ ca sĩ, đồng thời bày tỏ hy vọng công chúng trong tương lai sẽ quan tâm đến các sản phẩm âm nhạc của cô hơn là chuyện đời tư.

Vài ngày trước, Trương Bích Thần cũng đã vướng vào tin đồn mang thai hộ, "gài bẫy" Hoa Thần Vũ. Tuy nhiên, bạn thân của cô - người đồng hành cùng nữ ca sĩ suốt chặng đường từ khi cô mang thai tới khi sinh - đã đăng tải loạt ảnh Trương Bích Thần khi đang thai nghén và sinh con để phản bác tin đồn này. Trương Bích Thần phải sinh non ở tuần thứ 33, bé gái ra đời vì thiếu tháng nên chỉ nặng có 1,76kg Người này cho biết, Trương Bích Thần đã phải sinh non ở tuần thứ 33, bé gái ra đời vì thiếu tháng nên chỉ nặng có 1,76kg. Sau khi sự việc bị phanh phui, Hoa Thần Vũ - cha của bé gái nhận về nhiều chỉ trích từ công chúng vì vô trách nhiệm, không ở bên 2 mẹ con Trương Bích Thần trong thời khắc họ cần anh nhất.

Hoa Thần Vũ bị chỉ trích thậm tệ khi để Trương Bích Thần sinh non một mình Sau khi loạt ảnh "vượt cạn" của Trương Bích Thần được đăng tải, Hoa Thần Vũ đã bị công chúng chỉ trích vì để nữ ca sĩ sinh non một mình.

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