Trợ lý ảo AI hé lộ mối quan hệ thực sự giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân, liệu có 'trên tình bạn dưới tình yêu' như lời đồn?

Sao quốc tế 08/03/2024 15:37

Mạng xã hội xứ Trung rầm rộ với việc trợ lý ảo AI đã hé lộ mối quan hệ thực sự giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân.

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung rầm rộ với một chuyện thú vị liên quan mối quan hệ giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân. Theo đó, khi hỏi về việc Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân hẹn hò, trợ lý ảo AI đã đưa ra câu trả lời vô cùng bất ngờ.

Trợ lý ảo AI hé lộ mối quan hệ thực sự giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân, liệu có 'trên tình bạn dưới tình yêu' như lời đồn? - Ảnh 1

Cụ thể, khi được hỏi: “Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân có hẹn hò không?”, trợ lý AI đã trả lời rằng: “Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đã từng thừa nhận tình cảm với nhau, nhưng sau đó họ đã chia tay. Lâm Canh Tân sau đó bất ngờ công khai hẹn hò với một người phụ nữ khác kém 11 tuổi. Họ đã lộ clip hẹn hò và có những hình ảnh tình tứ cùng nhau. Trong khi đó Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ lộ ảnh hẹn hò với Phùng Thiệu Phong. Điều này đã gây ra tin đồn về việc tái hợp giữa cô và Phùng Thiệu Phong sau khi họ được phát hiện làm việc ở cùng một nơi”.

Nhiều khán giả hâm mộ cặp đôi vô cùng ngỡ ngàng trước câu trả lời này của trợ lý ảo AI. Trên thực tế, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân chưa từng thừa nhận chuyện tình cảm hay hẹn hò.

Trợ lý ảo AI hé lộ mối quan hệ thực sự giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân, liệu có 'trên tình bạn dưới tình yêu' như lời đồn? - Ảnh 2

Được biết, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân có được tình bạn thân thiết kể từ lần hợp tác đầu tiên trong bom tấn Sở Kiều Truyện. Đến dự án Dữ Phượng Hành, đích thân Triệu Lệ Dĩnh là người đã giới thiệu Lâm Canh Tân vào vai nam chính trong bộ phim tái hợp. Điều này cũng cho thấy, nữ diễn viên rất xem trọng bạn diễn này.

Trợ lý ảo AI hé lộ mối quan hệ thực sự giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân, liệu có 'trên tình bạn dưới tình yêu' như lời đồn? - Ảnh 3

Với Lâm Canh Tân, anh thú nhận ban đầu không thích thú với kịch bản của Dữ Phượng Hành. Tuy nhiên, sau khi anh nghe Triệu Lệ Dĩnh đóng chính nên đã đồng ý tham gia. Trước khi đóng Dữ Phượng Hành, Lâm Canh Tân từng được một đoàn phim mời đóng, nhưng tới cuối cùng anh vẫn quyết định từ chối để tái hợp Triệu Lệ Dĩnh.

Trợ lý ảo AI hé lộ mối quan hệ thực sự giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân, liệu có 'trên tình bạn dưới tình yêu' như lời đồn? - Ảnh 4

Cũng qua chia sẻ của Lâm Canh Tân cho thấy mối quan hệ của anh và Triệu Lệ Dĩnh khá tốt. Thậm chí, Lâm Canh Tân cũng thừa nhận khi làm việc với Triệu Lệ Dĩnh, họ có sự ăn ý và thấu hiểu nhau nên việc nhập vai không quá khó khăn.

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