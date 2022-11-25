Trịnh Khải tiết lộ bản thân 'hối hận' kể từ sau kết hôn với Miêu Miêu và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Sao quốc tế 25/11/2022 15:34

Câu trả lời về cuộc hôn nhân với bà xã Miêu Miêu của Trịnh Khải khiến mọi người phải "đứng hình".

Chương trình "Chuyến du lịch lãng mạn của người vợ" có thể nói luôn là chương trình thu hút sự quan tâm của khán giả. Khi show được ra mắt luôn nhận được rating cao. Trải qua 5 mùa phát sóng, Chuyến du lịch lãng mạn của người vợ mùa 6 đã chính thức được lên sóng. 

Được biết, Trịnh Khải - Miêu Miêu là 1 trong 4 cặp vợ chồng sẽ tham gia chương trình mùa này. Mới đây, Trịnh Khải khiến cư dân mạng một phen 'quắn quéo" vì hành động bày tỏ tình cảm dành cho bà xã Miêu Miêu. 

Trịnh Khải tiết lộ bản thân 'hối hận' kể từ sau kết hôn với Miêu Miêu và sự thật ngỡ ngàng đằng sau - Ảnh 1

Cụ thể, khi nhận được câu hỏi có từng thấy hối hận vì điều gì kể từ sau khi kết hôn hay chưa, Trịnh Khải đã nhanh chóng trả lời "có" khiến Miêu Miêu và các nhân viên có mặt ở trường quay đều không khỏi ngỡ ngàng.

Trịnh Khải tiết lộ bản thân 'hối hận' kể từ sau kết hôn với Miêu Miêu và sự thật ngỡ ngàng đằng sau - Ảnh 2

Tuy nhiên ngay sau đó, sao nam keep Running lại khiến bà xã phải rung động vì câu trả lời không thể ngọt ngào hơn, anh dịu dàng giải thích: "Tôi hối hận vì đã không gặp cô ấy sớm hơn". Câu trả lời lãng mạn, tinh tế, không khác gì ngôn tình của nam diễn viên đã khiến vợ mình ngại ngùng trước nhiều người nhưng vẫn không kiềm được nụ cười hạnh phúc trên môi.

Trịnh Khải tiết lộ bản thân 'hối hận' kể từ sau kết hôn với Miêu Miêu và sự thật ngỡ ngàng đằng sau - Ảnh 3

Khán giả cũng phải "xỉu lên xỉu xuống" vì màn "rắc đường" của hai vợ chồng nhà Trịnh Khải, ai nấy đều bày tỏ sự ngưỡng mộ với tình cảm ngọt ngào, khắng khít như thuở ban đầu của cặp đôi. 

Trịnh Khải là một trong những nam diễn viên có thực lực của làng điện ảnh Hoa ngữ với những tác phẩm "Gửi tuổi thanh xuân", "Năm tháng vội vã" (bản điện ảnh), "Chúng ta kết hôn thôi", "Hồ sơ những người tình cũ", "Đã lâu không gặp"... Tuy nhiên, tên tuổi của Trịnh Khải được biết đến rộng rãi hơn khi anh là thành viên chính thức của Running man bản Trung.

Trịnh Khải tiết lộ bản thân 'hối hận' kể từ sau kết hôn với Miêu Miêu và sự thật ngỡ ngàng đằng sau - Ảnh 4

Vào tháng 5/2020, Trịnh Khải bất ngờ công bố kết hôn cùng mỹ nhân "Sở Kiều Truyện" Miêu Miêu. Sau khi về chung nhà, nữ diễn viên tạm ngưng hoạt động để dưỡng thai, sau đó, cả hai đón con đầu lòng vào tháng 10/2020. 

Trịnh Khải tiết lộ bản thân 'hối hận' kể từ sau kết hôn với Miêu Miêu và sự thật ngỡ ngàng đằng sau - Ảnh 5

Trịnh Khải tiết lộ bản thân 'hối hận' kể từ sau kết hôn với Miêu Miêu và sự thật ngỡ ngàng đằng sau - Ảnh 6

Khác với nhiều nữ nghệ sĩ trong giới giải trí, Miêu Miêu là người có lịch sử tình trường vô cùng trong sạch, cuộc sống đơn giản, tính cách hiền hòa, lương thiện và luôn chú tâm vào sự nghiệp diễn xuất. Ngoài ra, cô nàng với Trịnh Khải cũng có khá nhiều điểm chung, đây chính là những lý do anh chàng "báo săn" bị Miêu Miêu thu hút.

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