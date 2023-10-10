Triệu Lộ Tư khoe loạt ảnh cũ 'chất lừ': Check-in cùng 'quốc bảo' gấu trúc, flex xuất thân từ gia đình 'trâm anh thế phiệt'

Nhiều người không khỏi 'há hốc mồm' trước loạt ảnh cũ dễ thương nhưng cũng đầy 'quyền lực' của Triệu Lộ Tư.

Mới đây, tối ngày 9/10, trên trang cá nhân, Triệu Lộ Tư gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh cũ của bản thân. Trong đó có một bức ảnh cô chụp cùng gấu trúc khi còn nhỏ. Nhiều người không khỏi "há hốc mồm" khi nữ diễn viên có thể chạm vào "quốc bảo" ở cự ly rất gần nhiều năm về trước đồng thời ngạc nhiên về xuất thân "trâm anh thế phiệt" của cô nàng.

Được biết, Triệu Lộ Tư từng chia sẻ rằng hồi nhỏ nữ diễn viên từng giành được giải thưởng khi biểu diễn một bài hát tiếng Anh lúc 5 tuổi sau một cuộc thi hát. Do vậy cô được tiếp xúc gần và chạm vào gấu trúc. Ngoài được khán giả chú ý đến bởi vẻ ngoài tươi tắn, tràn đầy năng lượng, Triệu Lộ Tư còn được biết đến là con gái của một đại gia giàu có với khối tài sản khổng lồ. Được biết, bố của Triệu Lộ Tư là một đại gia kinh doanh có tiếng ở Thượng Hải, mẹ của cô ở nhà nội trợ và dành nhiều thời gian chăm sóc cho con cái. Con đường sự nghiệp của Triệu Lộ Tư khá thuận lợi và cũng được sự ủng hộ lớn từ phía gia đình.

Triệu Lộ Tư sinh năm 1998, là nữ diễn viên người Trung Quốc. Cô bắt đầu tham gia ngành công nghiệp giải trí Trung Quốc vào năm 2016 bằng việc đăng ký tham gia buổi tuyển chọn "Super Girl" của Đài Truyền hình Hồ Nam. Năm 2017, cô tham gia bộ phim "Phượng Tù Hoàng", chính thức bước chân vào sự nghiệp diễn viên, tuy chỉ là vai diễn phụ nhưng cô được khán giả chú ý vì khả năng diễn xuất nổi bật của mình. Hiện tại, Triệu Lộ Tư là một trong những diễn viên 9X nổi tiếng Trung Quốc, được xem là mỹ nhân thế hệ mới của Cbiz với nhiều thành công trong các bộ phim "Trần Thiên Thiên trong lời đồn", "Trường Ca hành" hay "Tinh hán xán lạn". Gần đây, sau thành công của "Vụng trộm không thể dấu", người đẹp sinh năm 1998 càng được nhiều người yêu mến.

Triệu Lộ Tư bị dân tình vạch trần chiêu trò 'cọ nhiệt' Ngô Lỗi và Dương Dương Triệu Lộ Tư gặp không ít sóng gió dù cho tác phẩm mới của cô là Rèm Ngọc Châu Sa đã được công bố.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-lo-tu-khoe-loat-anh-cu-chat-lu-check-in-cung-quoc-bao-gau-truc-flex-xuat-than-tu-gia-inh-tram-anh-the-phiet-622961.html