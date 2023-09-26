Triệu Lộ Tư gây sốt tại xứ sở chùa Vàng vì nhan sắc thăng hạng, khác biệt khi xuất hiện tại Milan Fashion Week

Sao quốc tế 26/09/2023 10:54

Những hình ảnh mới đây của Triệu Lộ Tư tại Thái Lan đã thu hút sự quan tâm từ khán giả.

Triệu Lộ Tư là một trong những sao nữ chiếm trọn cảm tình của người hâm mộ với nét đẹp tự nhiên, làn da trắng mịn như em bé và khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương. Hiện nay, nữ diễn viên được đánh giá là một trong những ngôi sao 9x có triển vọng nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ.

Triệu Lộ Tư gây sốt tại xứ sở chùa Vàng vì nhan sắc thăng hạng, khác biệt khi xuất hiện tại Milan Fashion Week - Ảnh 1
Nữ diễn viên được đánh giá là một trong những ngôi sao 9x có triển vọng nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ.

Mới đây, những hình ảnh của Triệu Lộ Tư tại sân bay Bangkok - Thái Lan đã và đang nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Được biết, nữ diễn viên sẽ tham dự một sự kiện của WeTV với vai trò người phát người phát ngôn, đại sứ toàn cầu WeTV vào ngày 26/9 sắp tới. Cô nàng vừa trở về sau tuần lễ thời trang Milan Fashion Week 2023 tại Ý. Những từ khóa liên quan tới việc Triệu Lộ Tư tham dự Tuần lễ Thời trang Milan liên tục leo Top hot search Weibo những ngày qua.

Triệu Lộ Tư gây sốt tại xứ sở chùa Vàng vì nhan sắc thăng hạng, khác biệt khi xuất hiện tại Milan Fashion Week - Ảnh 2
 Những hình ảnh của Triệu Lộ Tư tại sân bay Bangkok - Thái Lan đã và đang nhận được sự quan tâm.

Xuất hiện với bộ trang phục đơn giản, áo croptop trắng, quần jeans cùng gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, mỹ nữ xuyên không vẫn ghi điểm nhờ sự ngọt ngào, dễ thương cùng nụ cười toả nắng, đầy năng lượng. Bên cạnh đó, lượng fan đông đảo của Triệu Lộ Tư tại sân bay cũng là một trong những lý do khiến netizen chú ý.

Triệu Lộ Tư gây sốt tại xứ sở chùa Vàng vì nhan sắc thăng hạng, khác biệt khi xuất hiện tại Milan Fashion Week - Ảnh 3
Triệu Lộ Tư ghi điểm nhờ sự ngọt ngào, dễ thương cùng nụ cười toả nắng, đầy năng lượng

Netizen ngay lập tức 'lật mặt' khi thấy hình ảnh của Triệu Lộ Tư  tại xứ sở chùa Vàng. Khác với những câu chê bai vì kém sang, thiếu khí chất tại Milan Fashion Week trước đó, dân tình lại dành vô số lời khen, không những thế nhiều người cho rằng cô vẫn hợp với hình tượng ngọt ngào,“em gái nhà bên” hơn là phong cách trưởng thành kia.

Triệu Lộ Tư gây sốt tại xứ sở chùa Vàng vì nhan sắc thăng hạng, khác biệt khi xuất hiện tại Milan Fashion Week - Ảnh 4
Nhiều người cho rằng không hợp phong cách trưởng thành.

 

Triệu Lộ Tư sinh năm 1998, là một trong những "tiểu hoa đán" thế hệ mới đình đám của Cbiz. Chỉ sau vài năm hoạt động, cô đã ghi dấu trong lòng khán giả bằng loạt tác phẩm cổ trang lẫn hiện đại như Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, Trường Ca Hành, Yêu Em Từ Dạ Dày, Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta, Vô Tình Nhặt Được Tổng Tài,... Bên cạnh kho tàng phim ảnh, cô nàng còn gây ấn tượng với nét đẹp trong trẻo, ngọt ngào cùng phong cách thời trang trẻ trung, đa dạng.

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Mới đây, Triệu Lộ Tư đã đăng tải loạt ảnh vi vu trên đường phố Milan sau khi tham dự Tuần lễ thời trang ở đây.

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