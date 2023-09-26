Triệu Lộ Tư gây sốt tại xứ sở chùa Vàng vì nhan sắc thăng hạng, khác biệt khi xuất hiện tại Milan Fashion Week

Triệu Lộ Tư là một trong những sao nữ chiếm trọn cảm tình của người hâm mộ với nét đẹp tự nhiên, làn da trắng mịn như em bé và khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương. Hiện nay, nữ diễn viên được đánh giá là một trong những ngôi sao 9x có triển vọng nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ.

Nữ diễn viên được đánh giá là một trong những ngôi sao 9x có triển vọng nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ.

Mới đây, những hình ảnh của Triệu Lộ Tư tại sân bay Bangkok - Thái Lan đã và đang nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Được biết, nữ diễn viên sẽ tham dự một sự kiện của WeTV với vai trò người phát người phát ngôn, đại sứ toàn cầu WeTV vào ngày 26/9 sắp tới. Cô nàng vừa trở về sau tuần lễ thời trang Milan Fashion Week 2023 tại Ý. Những từ khóa liên quan tới việc Triệu Lộ Tư tham dự Tuần lễ Thời trang Milan liên tục leo Top hot search Weibo những ngày qua.