Triệu Lộ Tư đẹp tựa 'cúc mùa Thu', khoe nhan sắc ngày càng 'nở rộ' trong thiết kế váy cắt xẻ vàng rực

Sao quốc tế 11/10/2023 13:21

Triệu Lộ Tư ngày càng nhận được sự yêu quý và mến mộ của netizen không chỉ bởi vẻ đẹp tinh khôi, đáng yêu, trong sáng, mà còn là một cô gái trẻ chăm chỉ và chỉn chu nghiêm túc trong công việc.

Là một trong những lưu lượng đang nhận được sự chú ý lớn của công chúng, vậy nên mọi động thái của nữ diễn viên Triệu Lộ Tư đều thu hút sự quan tâm. Mới đây, nàng tiểu hoa đã khiến cộng đồng mạng được phen dậy sóng khi khoe loạt ảnh đẹp tựa "cúc mùa Thu" trong hậu trường buổi chụp hình quảng cáo cho thương hiệu L'Occitane.

Triệu Lộ Tư đẹp tựa 'cúc mùa Thu', khoe nhan sắc ngày càng 'nở rộ' trong thiết kế váy cắt xẻ vàng rực - Ảnh 1

Trong ảnh, nữ diễn viên diện váy 2 dây màu vàng rực rỡ, kết hợp với kiểu tóc được uốn xoăn nhẹ, thả ngang lưng, đã khoe trọn nhan sắc yêu kiều, diễm lệ. 

Triệu Lộ Tư đẹp tựa 'cúc mùa Thu', khoe nhan sắc ngày càng 'nở rộ' trong thiết kế váy cắt xẻ vàng rực - Ảnh 2

 Triệu Lộ Tư gây ấn tượng với nhan sắc ngây thơ trong trẻo, mỹ nhân sinh năm 1998 là một trong những gương mặt thế hệ 95 nổi bật của làng giải trí Hoa Ngữ hiện nay.

Nữ diễn viên bắt đầu bước vào làng giải trí Trung Quốc năm 2016 bằng việc đăng ký tham gia buổi tuyển chọn "Super Girl" của Đài Truyền hình Hồ Nam. Cùng năm, cô tham gia chương trình tạp kỹ khoa học viễn tưởng "Cục Tình Báo Sao Hỏa mùa 2" được phát sóng trên Youku và được mọi người biết đến.

Triệu Lộ Tư đẹp tựa 'cúc mùa Thu', khoe nhan sắc ngày càng 'nở rộ' trong thiết kế váy cắt xẻ vàng rực - Ảnh 3

Năm 2017, cô tham gia bộ phim "Phượng Tù Hoàng", chính thức bước chân vào sự nghiệp diễn viên, tuy chỉ là vai phụ nhưng cô được khán giả chú ý vì khả năng diễn xuất nổi bật và ngoại hình sáng màn ảnh. 

Nhiều năm sau đó, Triệu Lộ Tư tiếp tục minh chứng được vẻ đẹp cùng khả năng lựa chọn kịch bản cực hot. Dù không ít lần nhận về phản ứng trái chiều vì khả năng diễn xuất, song không thể phủ nhận, nhiều vai diễn của mỹ nhân họ Triệu đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng khán giả yêu phim.

Triệu Lộ Tư đẹp tựa 'cúc mùa Thu', khoe nhan sắc ngày càng 'nở rộ' trong thiết kế váy cắt xẻ vàng rực - Ảnh 4

Cô nàng ngày càng nhận được sự yêu quý và mến mộ của netizen không chỉ bởi vẻ đẹp tinh khôi, đáng yêu, trong sáng, mà còn là một cô gái trẻ chăm chỉ và chỉn chu nghiêm túc trong công việc.

Triệu Lộ Tư khoe loạt ảnh cũ 'chất lừ': Check-in cùng 'quốc bảo' gấu trúc, flex xuất thân từ gia đình 'trâm anh thế phiệt'

Triệu Lộ Tư khoe loạt ảnh cũ 'chất lừ': Check-in cùng 'quốc bảo' gấu trúc, flex xuất thân từ gia đình 'trâm anh thế phiệt'

Nhiều người không khỏi 'há hốc mồm' trước loạt ảnh cũ dễ thương nhưng cũng đầy 'quyền lực' của Triệu Lộ Tư.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao Trung

TIN LIÊN QUAN

Triệu Lộ Tư khoe loạt ảnh cũ 'chất lừ': Check-in cùng 'quốc bảo' gấu trúc, flex xuất thân từ gia đình 'trâm anh thế phiệt'

Triệu Lộ Tư khoe loạt ảnh cũ 'chất lừ': Check-in cùng 'quốc bảo' gấu trúc, flex xuất thân từ gia đình 'trâm anh thế phiệt'

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/10/2023: Phim của Đàn Kiện Thứ và Vương Sở Nhiên có nhiều cảnh hôn, đạo diễn phim của Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh rất áp lực?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/10/2023: Phim của Đàn Kiện Thứ và Vương Sở Nhiên có nhiều cảnh hôn, đạo diễn phim của Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh rất áp lực?

Lưu Vũ Ninh có hành động tinh tế khi phía fan Triệu Lộ Tư phản ứng gay gắt việc cặp đôi nên duyên trong Rèm Ngọc Châu Sa

Lưu Vũ Ninh có hành động tinh tế khi phía fan Triệu Lộ Tư phản ứng gay gắt việc cặp đôi nên duyên trong Rèm Ngọc Châu Sa

Triệu Lộ Tư bị dân tình vạch trần chiêu trò 'cọ nhiệt' Ngô Lỗi và Dương Dương

Triệu Lộ Tư bị dân tình vạch trần chiêu trò 'cọ nhiệt' Ngô Lỗi và Dương Dương

Triệu Lộ Tư bị bắt gặp 'khóa môi' Trần Triết Viễn cuồng nhiệt, gây xôn xao đến netizen quốc tế?

Triệu Lộ Tư bị bắt gặp 'khóa môi' Trần Triết Viễn cuồng nhiệt, gây xôn xao đến netizen quốc tế?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/10/2023: Mối quan hệ giữa Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh khá tốt, Dương Tử được xem như là minh chứng cho phim bạo hồng?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/10/2023: Mối quan hệ giữa Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh khá tốt, Dương Tử được xem như là minh chứng cho phim bạo hồng?

TIN MỚI NHẤT

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 20 phút trước
Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 1 giờ 50 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 8 giờ 7 phút trước
Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 9 giờ 5 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Angelababy bất ngờ vướng tin tái hôn sau hơn 4 năm chia tay Huỳnh Hiểu Minh

Angelababy bất ngờ vướng tin tái hôn sau hơn 4 năm chia tay Huỳnh Hiểu Minh

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?