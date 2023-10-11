Triệu Lộ Tư đẹp tựa 'cúc mùa Thu', khoe nhan sắc ngày càng 'nở rộ' trong thiết kế váy cắt xẻ vàng rực

Là một trong những lưu lượng đang nhận được sự chú ý lớn của công chúng, vậy nên mọi động thái của nữ diễn viên Triệu Lộ Tư đều thu hút sự quan tâm. Mới đây, nàng tiểu hoa đã khiến cộng đồng mạng được phen dậy sóng khi khoe loạt ảnh đẹp tựa "cúc mùa Thu" trong hậu trường buổi chụp hình quảng cáo cho thương hiệu L'Occitane.

Triệu Lộ Tư gây ấn tượng với nhan sắc ngây thơ trong trẻo, mỹ nhân sinh năm 1998 là một trong những gương mặt thế hệ 95 nổi bật của làng giải trí Hoa Ngữ hiện nay.

Nữ diễn viên bắt đầu bước vào làng giải trí Trung Quốc năm 2016 bằng việc đăng ký tham gia buổi tuyển chọn "Super Girl" của Đài Truyền hình Hồ Nam. Cùng năm, cô tham gia chương trình tạp kỹ khoa học viễn tưởng "Cục Tình Báo Sao Hỏa mùa 2" được phát sóng trên Youku và được mọi người biết đến.

Năm 2017, cô tham gia bộ phim "Phượng Tù Hoàng", chính thức bước chân vào sự nghiệp diễn viên, tuy chỉ là vai phụ nhưng cô được khán giả chú ý vì khả năng diễn xuất nổi bật và ngoại hình sáng màn ảnh.

Nhiều năm sau đó, Triệu Lộ Tư tiếp tục minh chứng được vẻ đẹp cùng khả năng lựa chọn kịch bản cực hot. Dù không ít lần nhận về phản ứng trái chiều vì khả năng diễn xuất, song không thể phủ nhận, nhiều vai diễn của mỹ nhân họ Triệu đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng khán giả yêu phim.

Cô nàng ngày càng nhận được sự yêu quý và mến mộ của netizen không chỉ bởi vẻ đẹp tinh khôi, đáng yêu, trong sáng, mà còn là một cô gái trẻ chăm chỉ và chỉn chu nghiêm túc trong công việc.