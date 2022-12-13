Triệu Lệ Dĩnh vừa kiêu sa vừa nhu mì, lại đậm chất riêng trong bộ ảnh mới nhất

Sao quốc tế 13/12/2022 17:22

Triệu Lệ Dĩnh ở tuổi 35 mang một thần thái và nét đẹp riêng biệt và hoàn toàn khác xa so với thuở mới vào nghề.

Vừa qua tạp chí GLASS China đã công bố Triệu Lệ Dĩnh chính là gương mặt trang bìa của ấn phẩm số tháng 12. Trong bộ ảnh lần này, nữ diễn viên có nhiều shoot ảnh cận mặt, khoe trọn vẻ đẹp của phụ nữ tuổi 35.

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Triệu Lệ Dĩnh trên trang bìa tạp chí GLASS China số tháng 12 - Ảnh: Internet

Tạp chí GLASS China bình luận, nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh là pha trộn giữa sự trong sáng, ngây thơ, trưởng thành, cá tính, tạo cho cô một nét riêng không bị nhầm lẫn, nhất là khi xuất hiện trên màn ảnh. Bên cạnh đó, kinh nghiệm diễn xuất giúp cho nữ diễn viên thể hiện xuất sắc mỗi vai diễn cổ đảm nhận.

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Nhiều người nhận xét Triệu Lệ Dĩnh như đang "lão hóa ngược" vậy khi khí chất của cô ngày càng tăng hạng so với thuở mới vào nghề. Tuy nhiên, không thể phủ nhận được nữ diễn không còn vẻ hồn nhiên của thiếu nữ nữa mà hiện đã mặn mà, trải đời và phong trần hơn rất nhiều.

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Nhiều năm trong nghề, trải qua nhiều phong ba và từng kết hôn rồi lại ly hôn, dễ dàng nhận thấy giờ đây Triệu Lệ Dĩnh đã điềm tĩnh hơn nhiều khi đối mặt với sóng gió. Từ ánh mắt, nụ cười đến phong thái khi trả lời phỏng vấn của cô cũng đã trưởng thành hơn xưa rất nhiều.

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Trong năm qua, Triệu Lệ Dĩnh đã từng bước rũ bỏ đi hình ảnh ngây thơ, đáng yêu mà cô bị đóng khung trong nhiều vai diễn trước đó nhờ hai bộ phim là Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Gió Thổi Bán Hạ. Trong đó, Gió Thổi Bán Hạ hiện đang là tác phẩm được quan tâm hàng đầu tại thị trường Trung Hoa.

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Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh còn tiết lộ cô đã rời khỏi công ty giải trí Hòa Tụng mà mình gắn bó suốt nhiều năm để thành lập công ty riêng để "tự làm chủ chính mình". Trả lời phỏng vấn của GLASS China, cô cho hay: “Giống như trước đến nay, làm việc mình thích, rất đơn giản”.

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