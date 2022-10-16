Top sao nam 'vạn người mê' nhưng cũng có lúc chịu cảnh bị tiểu hoa không muốn đóng phim chung

Xếp ở vị trí đầu tiên trong danh sách các sao nam mà fan sao nữ không muốn thần tượng hợp tác cùng nhất là Vương Nhất Bác với 60% số phiếu bầu với nguyên nhân là do diễn xuất còn nhiều yếu kém. Thậm chí, nhiều người nhận xét đây là điểm yếu lớn nhất hiện tại của nam diễn viên. Mặc dù, có ngoại hình sáng nhưng nhiều lần tham gia diễn xuất, Vương Nhất Bác bị cho là diễn đơ cứng, không thể biểu lộ được cảm xúc cần có của nhân vật. Đặc biệt, khi đứng cạnh các nhân vật phụ có kinh nghiệm diễn xuất phong phú, sự yếu kém của Vương Nhất Bác càng lộ rõ.

Mới đây, tổ Douban đã tổ chức bỏ phiếu các sao nam mà fan sao nữ không muốn thần tượng hợp tác cùng nhất. Theo đó, kết quả khiến nhiều người khá bất ngờ khi đều là những nam thần nổi tiếng nhất hiện nay. Những sao nam "vạn người mê", đỉnh lưu hàng đầu màn ảnh xứ Trung lại bị fan sao nữ ghi tên vào danh sách đen này.

Không hổ danh là "cặp bài trùng", xếp ở vị trí ngay sau Vương Nhất Bác chính là Tiêu Chiến với 48% phiếu bầu. Tuy diễn xuất của nam diễn viên được cho là khá hơn "huynh đệ" của mình nhưng từ sau thành công của Trần Tình Lệnh, fan couple của Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến ngày càng hùng hậu, người hâm mộ các diễn viên nữ lo ngại thần tượng sẽ bị ném đá nếu “chen giữa”. Thậm chí, ngay khi chỉ có fan độc duy của anh chàng cũng nhiều lần khiến sao nữ hợp tác chung khó lòng êm xuôi khi nhiều lần gây sóng gió.

Thành Nghị: 45%

Thành Nghị là diễn viên gây ấn tượng và tạo niềm quý mến với mọi người bởi sự chăm chỉ, hết lòng vì nghiệp diễn, từng nhiều lần được các đạo diễn, nhà sản xuất khen ngợi. Thế nhưng, điều khiến nam diễn viên lại nằm trong top 3 của danh sách này là vì ngoại hình và kiểu diễn xuất một màu. Với gương mặt thư sinh lại vô tình khiến anh khó chọn bạn diễn, nếu chọn không kỹ thì rất khó tạo chemistry cho phim. Bên cạnh đó, việc đóng khung dạng vai mỹ - cường – thảm càng khiến fan các sao nữ không muốn thần tượng đóng chung với anh chàng.

Cung Tuấn: 29%

Cung Tuấn cũng là diễn viên nổi lên từ thể loại phim đam mỹ. Khán giả nhớ đến anh qua vai diễn Ôn Khách Hành trong bộ phim đam mỹ cải biên Sơn hà lệnh, chiếu năm 2021. Tuy thế, fan của Cung Tuấn ít hơn và không "bạo" như cặp Trần Tình Lệnh. Cũng là một diễn viên có ngoại hình tốt, diễn xuất ổn, có khả năng tạo chemistry nhưng lý do duy nhất mà các fan sao nữ ngại để thần tượng đóng phim chung với nam diễn viên là vì danh xưng “cọ vương” của anh chàng sẽ khiến bạn diễn bị liên lụy.

Nhậm Gia Luân: 12%

Sở hữu tài nguyên phim "đồ sộ" cùng nhiều tác phẩm thành công, vậy nên Nhậm Gia Luân không phải cái tên khiến fan các nữ diễn viên thấy lo ngại. Thậm chí, giữa showbiz đầy rẫy thị phi thì anh chàng là một trong số ít ngôi sao được kỳ vọng rất lớn bởi không có “vết nhơ” trong đời tư. Thế nhưng, thời gian gần đây, diễn xuất của Nhậm Gia Luân lại khiến khán giả có phần hoang mang khi trong cả 2 bộ phim Ngự Giao Ký và Thỉnh Quân lại có dấu hiệu đi xuống thấy rõ.

Dương Dương: 10%

Dương Dương đứng ở cuối danh sách với 10% phiếu bầu. Là một trong những đỉnh lưu lượng hàng đầu của Cbiz, anh chàng được nhiều người mong đợi hợp tác chung. Các bộ phim có sự tham gia diễn xuất của anh chàng cho dù không bạo nhưng vẫn có nhiệt độ cực cao.