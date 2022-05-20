Top phim Hoa Ngữ 'ngược luyến tàn tâm', netizen day dứt mãi không nguôi: Châu Sinh Như Cố, Đông Cung, Bộ Bộ Kinh Tâm đều có mặt

Nội dung phim xoay quanh cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa các thế lực chính trị trong thời dân quốc. Giữa khói lửa loạn lạc, tình yêu của Dịch Liên Khải, tam thiếu gia của nhà họ Dịch và Tần Tang, người vợ miễn cưỡng lấy anh phải trải qua không ít khó khăn.

Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ chuyển thể từ tiểu thuyết Sương mù vây thành của Phỉ Ngã Tư Tồn, một người vốn nổi tiếng với những tiểu thuyết ngược tâm.

Tần Tang luôn nghĩ rằng Dịch Liên Khải lấy cô về để che mắt thiên hạ việc mình trăng hoa mây gió. Còn Liên Khải lại cho rằng Tần Tang đã có hình bóng người khác trong lòng. Cứ như vậy, cả hai yêu nhau nhưng lại khiến nhau hiểu lầm và tổn thương, kiên quyết không thừa nhận tình cảm thật lòng của mình.

Kết phim cũng ngập trong nước mắt khi Dịch Liên Khải chết, Tần Tang bỏ đi. Mặc dù đã lường trước nhưng fan vẫn quá tức giận và đau lòng trước kết cục bi thảm của cặp đôi.

Đông Cung

Đông Cung - Ảnh: Internet

Cùng tác giả với Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ, Đông Cung cũng có những tình tiết ngược tâm không kém. Nếu như mở đầu phim có khá nhiều những tình tiết hài hước của cặp nhân vật chính Tiểu Phong và Lý Thừa Ngân thì càng về sau, phim càng lấy đi nước mắt của người xem.

Cặp nhân vật chính bị "ngược" đến thương tâm khi bí mật về những hận thù năm xưa được hé lộ: Lý Thừa Ngân giết chết ông ngoại của Tiểu Phong, khiến cô không còn gia đình, không còn quê hương. Đặc biệt phân cảnh nhảy xuống sông Quên của cặp đôi đã đạt rating kỉ lục, trở thành một trong những cảnh quay đau thương nhất màn ảnh Hoa ngữ.

Bộ Bộ Kinh Tâm

Bộ Bộ Kinh Tâm - Ảnh: Internet

Bộ Bộ Kinh Tâm là bộ phim truyền hình cổ trang của Trung Quốc được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đồng Hoa do hãng phim Thượng Hải Đường Nhân sản xuất năm 2011. Bộ phim ăn khách nhất Trung Quốc năm 2011 đưa Lưu Thi Thi thành cái tên quen thuộc, đồng thời khẳng định tên tuổi của Ngô Kỳ Long, Trịnh Gia Dĩnh.

Câu chuyện vượt thời gian của cô gái đang sống ở thế kỷ 21 trở về những năm cuối thời Khang Hy dưới thân phận Mã Nhĩ Thái Nhược Hy mở đầu bằng những tình tiết khá nhẹ nhàng, vui tươi gợi nhớ đến Hoàn Châu cách cách. Sự hồn nhiên trong sáng, tính cách thẳng thắn và tư tưởng phóng khoáng đã nhanh chóng khiến Nhược Hy trở nên nổi tiếng với biệt danh “thập tam muội liều mạng”. Chính sự khác biệt thú vị này đã biến cô thành thỏi nam châm có sức hút mãnh liệt với các vị hoàng tử. Dẫu chỉ mong là "khách du hành trong thế giới tạm", nhưng từng bước từng bước một, Nhược Hy bị cuốn vào vòng xoáy ái tình trong bối cảnh cuộc chiến “cửu long đoạt vị” ngày càng trở nên khốc liệt.

Châu Sinh Như Cố

Châu Sinh Như Cố - Ảnh: Internet

Châu Sinh Như Cố là bộ phim cổ trang tình cảm được chuyển thể từ tiểu thuyết Nhất Sinh Nhất Thế Mỹ Nhân Cốt phần cổ trang của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo.

Xuyên suốt bộ phim là chuyện tình buồn của Thôi Thời Nghi (Thập Nhất) và Châu Sinh Thần. Thôi Thời Nghi đem lòng yêu thầm sư phụ của mình, hết lòng ở bên chăm sóc cho sư phụ nhưng Châu Sinh Thần lại mang nặng trách nhiệm với thiên hạ. Kết cục, Châu Sinh Thần bị vu oan, phải chịu hình phạt róc xương, nữ đệ tử Thập Nhất vì quá đau khổ mà cũng tự vẫn, quyết một lòng một dạ với người mình yêu.

Cảnh nhảy đài của Thôi Thời Nghi là một trong những phân cảnh đẫm nước mắt của phim. Từ đầu tới cuối, Thời Nghi một lòng với sư phụ, nhưng lại không được đáp lại, không có một thân phận phù hợp để có thể đường hoàng ở bên người. Kết phim để lại nhiều tiếc nuối cho người xem nhưng thật may mắn là ở phần hiện đại, cặp đôi đã có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn.

Cảnh Đẹp Ngày Vui Biết Bao Giờ

Cảnh Đẹp Ngày Vui Biết Bao Giờ - Ảnh: Internet

Cảnh Đẹp Ngày Vui Biết Bao Giờ là bộ phim ngược luyến gần đây nhất của Đậu Kiêu và Trần Đô Linh. Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết ngược tâm ngược thân Là Yêu Hay Hận của tác giả Linh Hy. Ngay từ cái tên đã nói lên nội dung sẽ đẫm đầy nước mắt của phim.

Chuyện tình của Tiêu Bắc Thần và Lâm Hàng Cảnh khiến khán giả không ít lần ức chế bởi những hiểu lầm đau đớn. Do nữ phụ hãm hại, Hàng Cảnh hiểu lầm ý tốt của Bắc Thần, một mực muốn rời khỏi anh. Những tưởng đứa bé trong bụng sẽ gắn kết hai người, nhưng Tiêu Bắc Thần lại không thừa nhận con của mình, bắt Hàng Cảnh bỏ đứa bé. Về sau, Hàng Cảnh sinh non, mất đi đứa con duy nhất.

Bộ phim đang khiến fan hết sức hoang mang vì hết nửa phim, cặp đôi chính vẫn chưa được hưởng chút hạnh phúc viên mãn nào. Hy vọng kết thúc của phim sẽ không quá đau khổ như Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ.