Thư Kỳ lần đầu chia sẻ về việc sinh con ở tuổi 43, tiết lộ vẫn ở nhà thuê sau kết hôn

Hôm nay (ngày 21/3), Thư Kỳ đã xuất hiện tại một sự kiện quảng cáo tổ chức tại Thụy Sĩ. Dù đã bước qua tuổi 40 nhưng Thư Kỳ vẫn giữ được vẻ đẹp tươi trẻ và nhận được nhiều lời khen về nhan sắc. Cũng tại sự kiện này, nữ diễn viên đã có những chia sẻ về cuộc sống hôn nhân của mình. Thư Kỳ khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ vợ chồng cô vẫn ở nhà thuê và không có ý định mua nhà riêng. Được biết, số tiền tích cóp được bao năm nay cô đều đầu tư vào bất động sản.

Thư Kỳ chia sẻ cô và chồng đang ở nhà thuê - Ảnh: Internet

Khi được hỏi về kế hoạch sinh con, Thư Kỳ cho biết bản thân cô khó có thể sinh con và cũng không còn nghĩ nhiều đến vấn đề này. Nữ diễn viên chia sẻ: “Con cái là tùy duyên. Nếu có thể có con là vận của tôi, nếu không có con cũng là mệnh của tôi. Chồng tôi luôn tôn trọng ý kiến của vợ. Chúng tôi đã quen biết hơn 20 năm nên rất hiểu nhau”.