Thư Kỳ lần đầu chia sẻ về việc sinh con ở tuổi 43, tiết lộ vẫn ở nhà thuê sau kết hôn

Mới đây trong một cuộc phỏng vấn, Thư Kỳ đã có những chia sẻ về cuộc sống hiện tại của cô và ông xã Phùng Đức Luân cũng như dự định về việc sinh con sau kết hôn.
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Hôm nay (ngày 21/3), Thư Kỳ đã xuất hiện tại một sự kiện quảng cáo tổ chức tại Thụy Sĩ. Dù đã bước qua tuổi 40 nhưng Thư Kỳ vẫn giữ được vẻ đẹp tươi trẻ và nhận được nhiều lời khen về nhan sắc. Cũng tại sự kiện này, nữ diễn viên đã có những chia sẻ về cuộc sống hôn nhân của mình. Thư Kỳ khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ vợ chồng cô vẫn ở nhà thuê và không có ý định mua nhà riêng. Được biết, số tiền tích cóp được bao năm nay cô đều đầu tư vào bất động sản.
Khi được hỏi về kế hoạch sinh con, Thư Kỳ cho biết bản thân cô khó có thể sinh con và cũng không còn nghĩ nhiều đến vấn đề này. Nữ diễn viên chia sẻ: “Con cái là tùy duyên. Nếu có thể có con là vận của tôi, nếu không có con cũng là mệnh của tôi. Chồng tôi luôn tôn trọng ý kiến của vợ. Chúng tôi đã quen biết hơn 20 năm nên rất hiểu nhau”.
Mặc dù chưa làm mẹ nhưng Thư Kỳ cho biết cô rất tự tin đối với việc chăm sóc trẻ nhỏ, nữ diễn viên chia sẻ: “Chị họ tôi và nhiều bạn thân đều đã làm mẹ. Nhờ thế, tôi biết cách dạy dỗ các bé nhỏ, nhất là các bé 3 tuổi trở xuống.
Chuyện tình của Thư Kỳ và đạo diễn Phùng Đức Luân từng tốn khá nhiều giấy mực của báo giới. Cặp đôi từng có 20 năm quen biết trước khi quyết định gắn kết cả cuộc đời với nhau. Giờ đây, tổ ấm của cả hai vẫn đang rất hạnh phúc dẫu có thiếu vắng sự xuất hiện của những thiên thần nhỏ.