Soi độ hấp dẫn của 'bảng lương nghề làm phi' trong phim cung đấu Hoa Ngữ? Hoàng Hậu có lương bổng gấp đôi Quý Phi

Sao quốc tế 27/04/2022 16:54

Cộng đồng mạng vừa truyền tay nhau bảng quy đổi lương bổng của các vị phi tần phim cung đấu sang tiền hiện đại khiến ai cũng ước ao.

Trong suy nghĩ của nhiều người, Hoàng đế được xem là người giàu nhất thiên hạ nên phi tần, thê thiếp đều được hưởng thụ cuộc sống sung sướng, tiêu tiền không cần lo nghĩ. Thế nhưng, trên thực tế các phi tần chốn hậu cung trong lịch sử Trung Hoa không được tự do tiêu xài tiền bạc mà phát bổng lộc theo vị trí cấp bậc.

Soi độ hấp dẫn của 'bảng lương nghề làm phi' trong phim cung đấu Hoa Ngữ? Hoàng Hậu có lương bổng gấp đôi Quý Phi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Việc phát bổng lộc hàng năm cho các phi tần được bắt đầu thực hiện từ triều đại nhà Minh nhưng phải đến nhà Thanh, chế độ lương bổng mới được quy định rõ ràng và cụ thể hơn. Theo quy chế của triều đại nhà Thanh, hậu cung của Hoàng đế bao gồm: 1 Hoàng hậu, 1 Hoàng Quý phi, 2 Quý phi, 4 Phi, 6 Tần và các vị trí thấp hơn (Quý nhân, Thường tại, Đáp ứng) không giới hạn số lượng.

Về chế độ bổng lộc hàng năm, mỗi vị trí sẽ được hưởng thụ đãi ngộ khác nhau bao gồm tiền và các nhu yếu phẩm hàng ngày. Mới đây, một netizen đã “cất công” tìm kiếm, quy đổi ngân lượng thời Thanh sang đơn vị tiền tệ của Trung Quốc hiện đại. Và cuối cùng, đưa ra được mức lương của các vị phi tần thời nhà Thanh.

Soi độ hấp dẫn của 'bảng lương nghề làm phi' trong phim cung đấu Hoa Ngữ? Hoàng Hậu có lương bổng gấp đôi Quý Phi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Đầu tiên, người nhận được bổng lộc và đãi ngộ cao nhất trong dàn phi tử, thê thiếp của Hoàng đế không ai khác chính là Hoàng hậu. Theo ghi chép, Hoàng hậu mỗi năm sẽ nhận được 1.000 lượng bạc trắng (tương đương 400.000 NDT - khoảng 1,4 tỷ đồng), như vậy mỗi tháng Hoàng hậu sẽ nhận được khoảng 116 triệu đồng.

Soi độ hấp dẫn của 'bảng lương nghề làm phi' trong phim cung đấu Hoa Ngữ? Hoàng Hậu có lương bổng gấp đôi Quý Phi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Hoàng Quý Phi có thể xem như là phó hậu, đãi ngộ gần như xấp xỉ với Hoàng hậu. Hoàng quý phi thường hỗ trợ Hoàng hậu xử lý chuyện hậu cung, có thể tiến hành xử phạt phi tần trong hậu cung theo ý muốn, tuy nhiên sau đó cũng phải bẩm báo lại cho Hoàng hậu biết. Hàng năm, Hoàng Quý Phi sẽ được nhận 800 lượng bạc trắng, tức 320 ngàn NDT (Khoảng 1,1 tỷ đồng) và những nhu yếu phẩm quý báu.

Soi độ hấp dẫn của 'bảng lương nghề làm phi' trong phim cung đấu Hoa Ngữ? Hoàng Hậu có lương bổng gấp đôi Quý Phi - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

Quý phi là một chính nhị phẩm, danh phận dành cho phi tử của Hoàng đế và có thể có đến 2 người tại vị trong hậu cung cùng một lúc, có quyền lợi cũng gần như bằng với Hoàng quý phi, chỉ là Hoàng quý phi có thể mặc triều phục màu vàng Minh hoàng - loại màu vàng chính sắc dành cho Hoàng thái hậu, Hoàng đế và Hoàng hậu. Hàng năm, Quý phi sẽ được nhận 600 lượng bạc trắng, tức 240 ngàn NDT (Khoảng 840 triệu đồng).

Soi độ hấp dẫn của 'bảng lương nghề làm phi' trong phim cung đấu Hoa Ngữ? Hoàng Hậu có lương bổng gấp đôi Quý Phi - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

 

Phi vị thuộc hàng chính tam phẩm và có tới 4 người có thể cùng tại vị một lúc. Các Phi là những thiếp lẽ chính thức của Hoàng đế, cũng có những cung riêng và tự quản lý cung của chính mình. Hàng năm, mỗi phi sẽ được nhận 300 lượng bạc trắng, tức 120 ngàn NDT (tương đương 420 triệu đồng) và các nhu yếu phẩm cao cấp cần thiết.

Soi độ hấp dẫn của 'bảng lương nghề làm phi' trong phim cung đấu Hoa Ngữ? Hoàng Hậu có lương bổng gấp đôi Quý Phi - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

 

Trên Quý Nhân là Tần vị, Tần là một hạng thị thiếp của Hoàng đế, thuộc vào hàng chính tứ phẩm, là chủ của một cung. Hàng năm, họ sẽ được chu cấp 200 lượng bạc trắng, đổi sang NDT là 80 ngàn NDT (Khoảng 280 triệu đồng), số lượng nhu yếu phẩm cũng nhiều hơn.

Soi độ hấp dẫn của 'bảng lương nghề làm phi' trong phim cung đấu Hoa Ngữ? Hoàng Hậu có lương bổng gấp đôi Quý Phi - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

 

 

Tiếp theo là quý nhân, đây là phi tần "Chính lục phẩm" - một trong 3 phân vị kém nhất trong hậu cung nhà Thanh, chỉ trên Thường tại và Đáp ứng. Hàng năm, các Quý nhân sẽ được chu cấp 100 lượng bạc trắng, tính theo tỷ giá hiện nay là 40 ngàn NDT (140 triệu đồng) và các nhu yếu phẩm. Vì là danh vị Quý nhân nên nhu yếu phẩm sẽ tốt hơn Thường Tại, vải vóc cũng là các loại vải lụa và tơ tằm.

Soi độ hấp dẫn của 'bảng lương nghề làm phi' trong phim cung đấu Hoa Ngữ? Hoàng Hậu có lương bổng gấp đôi Quý Phi - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet

 

Cuối cùng, vị trí Thường Tại, đây là cấp bậc đứng thứ 3 từ dưới đếm lên của phi tần trong cung, không quy định số lượng. Hàng năm, ngoài việc được chu cấp khoảng 50 lượng bạc trắng, tức 20 ngàn NDT (70 triệu VNĐ) thì họ còn được nhận được những nhu yếu phẩm cần thiết như quần áo, trang sức và thức ăn.

Soi độ hấp dẫn của 'bảng lương nghề làm phi' trong phim cung đấu Hoa Ngữ? Hoàng Hậu có lương bổng gấp đôi Quý Phi - Ảnh 9
Ảnh minh họa: Internet

 

Ngoài các phân vị được kể trên còn có các phân vị khác thấp hơn là Quan nữ tử được 6 lượng bạc trắng và Đáp ứng được 30 lượng. Tuy nhiên so với các phân vị trên cao kia thì số bạc này chỉ là “tép riu” mà thôi.

Soi độ hấp dẫn của 'bảng lương nghề làm phi' trong phim cung đấu Hoa Ngữ? Hoàng Hậu có lương bổng gấp đôi Quý Phi - Ảnh 10
Ảnh minh họa: Internet

 

Những con số trên cho thấy rằng hậu cung cũng là một chốn quan trường, ở đây là cuộc chiến của những người phụ nữ trong việc giành được sủng ái của Hoàng đế để bước lên tước vị cao hơn. Và đó cũng là lý do những phi tần sẵn sàng dùng mưu kế để tranh đấu lẫn nhau.

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