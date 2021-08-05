Sốc thuốc, nhạc sĩ Mỹ qua đời tại nhà riêng khi chỉ mới 24 tuổi

Sao quốc tế 05/08/2021 17:15

Sau khi Adam Perkins qua đời đã gần 4 tháng, cơ quan chức năng mới công bố kết quả khám nghiệm tử thi của nam nhạc sĩ.

Theo Zing news, Adam Perkins - một nhạc sĩ, nhà sáng tạo nội dung người Mỹ đã qua đời vào ngày 11/4 nhưng nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh đến nay mới được công bố vì ban đầu, gia đình Perkins đã giấu thông tin này.

Nhân viên điều tra chia sẻ: "Kết quả khám nghiệm tử thi ngày 7/7 tiết lộ rằng cơ thể Adam đã chứa fentanyl - loại thuốc phiện mạnh, flualprazolam - thuốc an thần, mitragynine - thành phần tác động đến thần kinh được tìm thấy trong cây kratom, ethanol và cocaine". Người này cũng cho biết thêm nam nhạc sĩ đã dùng tất cả các loại chất kể trên không lâu trước khi chết.

Sốc thuốc, nhạc sĩ Mỹ qua đời tại nhà riêng khi chỉ mới 24 tuổi - Ảnh 1
Nam nhạc sĩ người Mỹ Adam Perkins - Ảnh: Internet

Được biết Adam Perkins sinh năm 1997 tại Mỹ, vào năm 2018 anh đã phát hành album đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc của mình mang tên Latch Relay. Patrick Perkins - người anh song sinh của Adam cho biết anh sẽ phát hành album này trên đĩa vinyl phiên bản giới hạn.

Patrick viết trên trang cá nhân rằng: "Đây là bản phát hành đầu tiên trên Plas Teg Records như sự tưởng nhớ đến Adam Pertricks - người em trai yêu quý của tôi đã ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ". Patrick đã trải qua một quãng thời gian khó khăn khi Adam qua đời vì suốt 24 năm, họ đã luôn sống bên cạnh nhau.

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