Sở hữu lưu lượng mạnh sau 'Sơn Hà Lệnh', nhưng phim mới của Cung Tuấn gây thất vọng vì điều này

"Tôi muốn đi ngược chiều gió" do Cung Tuấn và Chung Sở Hi đóng chính hiện đã lên sóng những tập đầu tiên nhưng thành tích thì không mấy khả quan.

Sau sự thành công vang dội của "Sơn hà lệnh", Cung Tuấn có sự nghiệp tương đối mờ nhạt. Mới đây, "Tôi muốn đi ngược chiều gió" có lẽ là tác phẩm ngay cả người hâm mộ của Cung Tuấn cũng không hi vọng sẽ "nổi tiếng" bởi nhiều nguyên do. Cụ thể, bộ phim tình cảm đô thị mới của Cung Tuấn và Chung Sở Hi tuy có tạo hình đẹp nhưng diễn xuất của nam chính khá chán, không giữ chân được khán giả. Tuy nhiên, rating của phim "Tôi muốn đi ngược chiều gió" tập 3 và 4 giảm so với tập 1 và 2 (0.33), tập 3 và 4 là 0.32.

Bên cạnh đó, chỉ số nhiệt trên IQIYI đã lần lượt đạt mốc 6000 và 6500. Chỉ số Datawin ngày 31.10 là 1,831 và đạt top 2 trong các phim đang phát sóng. Chỉ số Vlinkage nhân vật Từ Tư ngày 31.10 đạt 8,76 và đang xếp top 3. Dựa trên bảng xếp hạng cho thấy đây là những con số không quá khả quan.

Cung Tuấn được khán giả kỳ vọng hơn cả lại bất ngờ trở thành người gây thất vọng. Người xem cho rằng từ tạo hình đến khí chất, đài từ và biểu cảm của anh đều khá ổn. Thế nhưng điểm trừ lớn nhất lại ở phần miệng. Mỗi khi nhả thoại, khẩu hình của Cung Tuấn không đẹp, thiếu tự nhiên, khiến người xem không thể tập trung vào câu chuyện của nhân vật mỗi khi nam diễn viên cất lời. Trên thực tế, đây vốn là điểm yếu của Cung Tuấn từ nhiều dự án trước thế nhưng đến với bộ phim này, anh vẫn chưa thể khắc phục. Ngoài nam chính Cung Tuấn, một số khán giả cho rằng Chung Sở Hi cũng không thể hiện được cái hồn của nhân vật. Bên cạnh đó, nội dung phim cũng không được đánh giá cao. Cụ thể, Chung Sở Hi không được đánh giá cao về thực lực, cô bị chê yếu kém khi kết hợp với Cung Tuấn. Trong khi đó, nam chính ngoài tạo hình bắt mắt, anh cũng chưa thể hiện được tốt vai diễn của mình.

Cung Tuấn và Chung Sở Hy khiến dân tình 'đứng ngồi không yên' vì loạt cảnh hôn 'nóng mắt' Mới đây, cư dân mạng đã chia sẻ lại một vài phân cảnh "tình bể tình" của Cung Tuấn cùng với Chung Sở Hy trong bộ phim Tôi Muốn Đi Ngược Chiều Gió.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/so-huu-luu-luong-manh-sau-son-ha-lenh-nhung-phim-moi-cua-cung-tuan-gay-that-vong-vi-ieu-nay-628332.html