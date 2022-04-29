Sinh nhật Hà Cảnh năm nay vắng lặng, Giả Linh nhận được nhiều lời chúc đúng giờ, hiện thực của ngành công nghiệp giải trí là vậy

Sao quốc tế 29/04/2022 17:24

Ngày 28 tháng 4 và ngày 29 tháng 4 là sinh nhật của hai nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí hoa ngữ là Hà Cảnh và Giả Linh. Trước kia, hai người là đại biểu tốt của làng giải trí, đối xử tốt, sẵn lòng hỗ trợ người mới, trước đây một nửa làng giải trí đều sẽ nhắn tin chúc mừng sinh nhật họ, vô cùng náo nhiệt. Nhưng lần này hai người được đối xử vô cùng khác biệt.

Ngày 28 tháng 4 là sinh nhật của Hà Cảnh, anh được biết đến với trí thông minh, là một người có EQ khá cao và nổi tiếng trong làng giải trí. Trong sự nghiệp dẫn chương trình nhiều năm của mình, Hà Cảnh đã kết thân với rất nhiều người nổi tiếng trong giới. Vào ngày này những năm trước, các ngôi sao giải trí sẽ xếp hàng dài để gửi lời chúc phúc.

Cũng vì những năm trước, khu vực bình luận của thầy Hà chỉ toàn những ngôi sao hàng đầu giới Cbiz gửi lời chúc, và người hâm mộ thi nhau đua xếp hạng với nhiều dữ liệu khác nhau để đưa nghệ sĩ của mình lên top nên khu vực bình luận ở tài khoản của Hà Cảnh được cư dân mạng đặt tên là “Hà bảng”

Hãy đến và trải nghiệm “Hà bảng” của quá khứ nhé!

Sinh nhật Hà Cảnh năm nay vắng lặng, Giả Linh nhận được nhiều lời chúc đúng giờ, hiện thực của ngành công nghiệp giải trí là vậy - Ảnh 1

Bạn mong đợi “vợ” hay “anh chồng” hay nói cách khác là nghệ sĩ hay idol của bạn nằm trong số đó! Ai cũng có hàng chục nghìn lượt thích!

Tuy nhiên, trong ngày sinh nhật của Hà Tổng năm nay, ngoại trừ Giả Linh, Vương Tổ Lam, Ngụy Đại Huân và những người bạn cũ và Thời đại thiếu niên đoàn gửi lời chúc phúc, những người còn lại đều là người mới hoặc những người tương đối bỡ ngỡ trong làng giải trí.

Sinh nhật Hà Cảnh năm nay vắng lặng, Giả Linh nhận được nhiều lời chúc đúng giờ, hiện thực của ngành công nghiệp giải trí là vậy - Ảnh 2

Điều kỳ lạ nhất là ngay cả các thành viên trong show Happy Camp trước đây cũng không gửi lời chúc phúc thì trước đó, họ luôn được quảng bá là một gia đình có tình cảm siêu tốt đẹp. Tuy rằng có thể họ đã gửi lời chúc riêng bí mất, nhưng vẫn là có chút hờ hững.

Một số người suy đoán rằng có thể có hai lý do khiến sinh nhật của Hà Cảnh vắng vẻ như vậy. Thứ nhất có thể là vì Happy Camp ngừng phát sóng.

Mặc dù Xin chào Thứ bảy cũng do Hà Cảnh dẫn chương trình, nhưng rating vẫn kém xa so với Happy Camp.

Sinh nhật Hà Cảnh năm nay vắng lặng, Giả Linh nhận được nhiều lời chúc đúng giờ, hiện thực của ngành công nghiệp giải trí là vậy - Ảnh 3

 

Trước đây, các ngôi sao sẽ đến gần người dẫn chương trình hơn để có được nhiều cảnh quay hơn, và Hà Cảnh cũng sẽ quan tâm chiếu cố cho mọi người dễ dàng hơn. Bây giờ không có chương trình át chủ bài trong tay, tự nhiên lòng người cũng nguội lạnh.

Thứ hai là do những scandal của chính Hà Cảnh và của những người trong đại gia đình Happy Camp.

Hà Cảnh thời gian trước từng gây tranh cãi dữ dội, gây chú ý nhất là việc anh nhận được số lượng lớn quà đắt tiền từ người hâm mộ, say này còn bị ảnh hưởng bới bởi bố của Hà Cảnh bị cho là kẻ trốn nợ, danh tiếng nhiều năm qua bị ảnh hưởng không ít.

Và các host khác cũng gây không ít tranh cãi

Tạ Na bị mọi người chỉ trích vì cách dẫn chương trình điên rồ của cô. Yêu mến thì có, nhưng thật sự rất khó để trở nên thanh lịch trong một bữa tiệc lớn.

Đối với Đỗ Hải Đào và Lý Duy Gia, vì những phát ngôn thiếu thận trọng, khiến mọi người kéo băng rôn đứng trước đài truyền hình Hồ Nam gây mất trật tự ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của đài truyền hình.

Về phía Ngô Hân cũng gây tranh cãi khi cô ấy đã rao bán trên mạng những món đồ mà fan tặng, cô còn bị chê là xấu xí.

Dù sao, vì nhiều lý do khác nhau, Happy Camp đã bị lục đục bởi những scandal liên quan, và sự yêu thích của người qua đường giảm mạnh, dẫn đến xếp hạng của chương trình giảm mạnh, cuối cùng buộc phải bị loại bỏ.

Thật sự khi bạn đã bị bỏ rơi thì một tiếng chào hỏi cũng không có, công bằng trong ngành giải trí vô cùng phù phiếm, thực tế con người luôn hơn thua lẫn nhau.

Một ngày sau, vào ngày 29 tháng 4, Giả Linh cũng tổ chức sinh nhật lần thứ 40. So với không khí sinh nhật "lạnh lẽo" của Hà Cảnh, sinh nhật của Giả Linh sôi động hơn rất nhiều, rất nhiều minh tinh trong giới như Trương Tiểu Phỉ, show Vương Bài Đối Vương Bài, fanclub Tống Á Hiên, … Đều sẽ điểm đúng giờ để chúc mừng sinh nhật cô

Sinh nhật Hà Cảnh năm nay vắng lặng, Giả Linh nhận được nhiều lời chúc đúng giờ, hiện thực của ngành công nghiệp giải trí là vậy - Ảnh 4

Trương Tiểu Phỉ được xem là người nhân tài được bồi dưỡng tốt của Giả Linh, và quan hệ giữa hai người trong giới được xem như hai chị em, rất khắn khít. Ngoài ra Trương Tiểu Phỉ đã ký hợp đồng với công ty của Giả Linh, đôi bên đều có lợi và chắc chắc hợp tác sau này sẽ càng thu được nhiều lợi ích.

Việc Trương Tiểu Phỉ có thể chuyển mình từ một diễn viên trong một tiểu phẩm nhỏ thành một diễn viên điện ảnh, toàn bộ đều dựa vào Giả Linh đã ưu ái cô trong bộ phim Xin chào, Tôi là Lý Hoán Anh. Bởi vì nhà đầu tư muốn nhân vật chính giao cho một diễn viên nổi tiếng hơn, và Gia Linh nhất quyết đề cử Trương Tiểu Phỉ, điều này đã giúp cô ấy trở nên nổi tiếng từ đó.

Sinh nhật Hà Cảnh năm nay vắng lặng, Giả Linh nhận được nhiều lời chúc đúng giờ, hiện thực của ngành công nghiệp giải trí là vậy - Ảnh 5

 

Vì vậy, Trương Tiểu Phỉ đã viết một bản chúc phúc siêu dài cho Giả Linh, và tình cảm chân thành có thể được nhìn thấy giữa các dòng viết! Lúc bắt đầu thư cô ấy gọi Giả Linh là “Chị gái thân mến”, tình chị em này quả thật sâu sắc.

Sinh nhật Hà Cảnh năm nay vắng lặng, Giả Linh nhận được nhiều lời chúc đúng giờ, hiện thực của ngành công nghiệp giải trí là vậy - Ảnh 6

 

Trương Tiểu Phỉ cũng chia sẻ một số hình ảnh riêng tư của Giả Linh, ngoài đời cô ấy là một cô gái năng lượng như vậy!

Sinh nhật Hà Cảnh năm nay vắng lặng, Giả Linh nhận được nhiều lời chúc đúng giờ, hiện thực của ngành công nghiệp giải trí là vậy - Ảnh 7
Sinh nhật Hà Cảnh năm nay vắng lặng, Giả Linh nhận được nhiều lời chúc đúng giờ, hiện thực của ngành công nghiệp giải trí là vậy - Ảnh 8
Sinh nhật Hà Cảnh năm nay vắng lặng, Giả Linh nhận được nhiều lời chúc đúng giờ, hiện thực của ngành công nghiệp giải trí là vậy - Ảnh 9

Sau Trương Tiểu Phỉ, fanclub của Tống Á Hiên cũng đăng lời chúc mừng sinh nhật của Giả Linh ngay sau nửa đêm, còn làm một bài thơ rất hay!

Sinh nhật Hà Cảnh năm nay vắng lặng, Giả Linh nhận được nhiều lời chúc đúng giờ, hiện thực của ngành công nghiệp giải trí là vậy - Ảnh 10

Tống Á Hiên và Giả Linh đều là người dẫn chương trình thường trú của show Vương Bài Đối Vương Bài.

Nhìn chung, kể từ sau thành công của bộ phim Xin chào, Lý Hoán Anh của Giả Linh tự làm đạo diễn và đóng vai chính, địa vị của cô trong làng giải trí đã tăng lên đáng kể. Mọi người đều đổ xô đến chúc mừng cô ấy. Và cuối cùng, bạn đã nhận ra làng giải trí chưa?

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Từ khóa:   Cbiz MC Hà Cảnh quy tắc ngầm giới giải trí

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