Siêu phẩm cổ trang Thủy Long Ngâm chính thức khai máy, hé lộ nữ chính xinh đẹp nên duyên cùng La Vân Hi

Mới đây, đoàn phim đã chính thức khai máy hé lộ tạo hình đẹp mãn nhãn của dàn cast chính. Tuy nhiên, tạo hình của La Vân Hi trong phim với nhiều chi tiết như dải lông màu sắc, phụ kiện đính kèm trên trang phục lại bị đánh giá không nhiều khác biệt với bộ phim trước đó là Trường Nguyệt Tẫn Minh.

Trước ngày khai máy, MXH từng có không ít tin đồn về nữ chính sánh đôi cùng La Vân Hi trong dự án lần này từ Lý Nhất Đồng, Trương Tuyết Nghênh cho đến Bao Thượng Ân. Do đó khi phim chính thức công bố dàn cast, khán giả đều khả bất ngờ khi cuối cùng người được chốt cho vai nữ chính lần này lại là Lâm Duẫn.

Thủy Long Ngâm chuyển thể từ tiểu thuyết Thiên Kiếp Mi của tác giả Đằng Bình. Kịch bản phim thuộc thể loại võ hiệp giang hồ, phá án kèm yếu tố xuyên không, nội dung kể về hành trình sửa chữa sai lầm trong quá khứ của nhân vật chính Đường Lệ Từ, nguyên tác gốc không chỉ là một câu chuyện kiếm hiệp cổ đại hấp dẫn, mà còn kết hợp yếu tố trinh thám và tình cảm đầy xúc động.

Đây là dự án trọng điểm dự kiến lên sóng trên đài Hồ Nam. Theo nội dung tiểu thuyết, các hiệp khách liên thủ tiêu diệt Giáo chủ Cực Lạc Giáo - Diệp Ma, kẻ làm hại giang hồ nhiều năm. Mười năm sau, bóng tối của các thế lực tà ác vẫn chưa tiêu tan, giang hồ trông như bình thản kỳ thực dòng chảy ngầm bắt đầu khởi động.

Nhân vật nam chính Đường Lệ Từ vốn ở ẩn nhưng lại vì dính dáng tới một vụ án diệt môn mà bị cuốn vào tranh chấp giang hồ. Không ngờ người tính kế sau lưng chính là Liễu Nhãn, sư huynh ngày trước của chàng.

Liễu Nhãn toan tính sáng lập Khóa Sinh Điện để dùng một loại độc dược đặc thù khống chế võ lâm nhưng bị Đường Lệ Từ phát hiện. Chàng hợp lực cùng võ lâm chính đạo diệt trừ Khóa Sinh Điện.

Trong quá trình này, sự cô độc và “dằm trong tim” của Đường Lệ Từ cũng dần dần được bạn bè hóa giải, đồng thời chàng cũng bị tinh thần bất chấp sinh tử bảo vệ thương sinh của các hiệp khách như Thiệu Diên Bình cảm hóa, lựa chọn sứ mệnh gánh vác giang hồ tương lai.

Đường Lệ Từ chung sức hợp tác với các hiệp khách giải phá nhiều tình thế nguy hiểm, bảo vệ chính nghĩa, cuối cùng phá vỡ âm mưu lật đổ giang hồ của thế lực tà ác.