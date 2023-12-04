Siêu phẩm cổ trang Thủy Long Ngâm chính thức khai máy, hé lộ nữ chính xinh đẹp nên duyên cùng La Vân Hi

Sao quốc tế 04/12/2023 15:26

Mới đây, dự án phim truyền hình mới có tựa đề Thủy Long Ngâm đã chính thức khai máy, công bố đội hình dàn cast chính thức.

Thủy Long Ngâm có sự tham gia của La Vân Hi, Lâm Duẫn, Tiêu Thuận Nghiêu, Từ Chính Khê, Ngao Tử Dật, Bao Thượng Ân, Trần Dao...

Mới đây, đoàn phim đã chính thức khai máy hé lộ tạo hình đẹp mãn nhãn của dàn cast chính. Tuy nhiên, tạo hình của La Vân Hi trong phim với nhiều chi tiết như dải lông màu sắc, phụ kiện đính kèm trên trang phục lại bị đánh giá không nhiều khác biệt với bộ phim trước đó là Trường Nguyệt Tẫn Minh.

Siêu phẩm cổ trang Thủy Long Ngâm chính thức khai máy, hé lộ nữ chính xinh đẹp nên duyên cùng La Vân Hi - Ảnh 1

Trước ngày khai máy, MXH từng có không ít tin đồn về nữ chính sánh đôi cùng La Vân Hi trong dự án lần này từ Lý Nhất Đồng, Trương Tuyết Nghênh cho đến Bao Thượng Ân. Do đó khi phim chính thức công bố dàn cast, khán giả đều khả bất ngờ khi cuối cùng người được chốt cho vai nữ chính lần này lại là Lâm Duẫn. 

Siêu phẩm cổ trang Thủy Long Ngâm chính thức khai máy, hé lộ nữ chính xinh đẹp nên duyên cùng La Vân Hi - Ảnh 2

 Thủy Long Ngâm chuyển thể từ tiểu thuyết Thiên Kiếp Mi của tác giả Đằng Bình. Kịch bản phim thuộc thể loại võ hiệp giang hồ, phá án kèm yếu tố xuyên không, nội dung kể về hành trình sửa chữa sai lầm trong quá khứ của nhân vật chính Đường Lệ Từ, nguyên tác gốc không chỉ là một câu chuyện kiếm hiệp cổ đại hấp dẫn, mà còn kết hợp yếu tố trinh thám và tình cảm đầy xúc động.

Đây là dự án trọng điểm dự kiến lên sóng trên đài Hồ Nam. Theo nội dung tiểu thuyết, các hiệp khách liên thủ tiêu diệt Giáo chủ Cực Lạc Giáo - Diệp Ma, kẻ làm hại giang hồ nhiều năm. Mười năm sau, bóng tối của các thế lực tà ác vẫn chưa tiêu tan, giang hồ trông như bình thản kỳ thực dòng chảy ngầm bắt đầu khởi động.

Siêu phẩm cổ trang Thủy Long Ngâm chính thức khai máy, hé lộ nữ chính xinh đẹp nên duyên cùng La Vân Hi - Ảnh 3

Nhân vật nam chính Đường Lệ Từ vốn ở ẩn nhưng lại vì dính dáng tới một vụ án diệt môn mà bị cuốn vào tranh chấp giang hồ. Không ngờ người tính kế sau lưng chính là Liễu Nhãn, sư huynh ngày trước của chàng.

Liễu Nhãn toan tính sáng lập Khóa Sinh Điện để dùng một loại độc dược đặc thù khống chế võ lâm nhưng bị Đường Lệ Từ phát hiện. Chàng hợp lực cùng võ lâm chính đạo diệt trừ Khóa Sinh Điện.

Siêu phẩm cổ trang Thủy Long Ngâm chính thức khai máy, hé lộ nữ chính xinh đẹp nên duyên cùng La Vân Hi - Ảnh 4

Trong quá trình này, sự cô độc và “dằm trong tim” của Đường Lệ Từ cũng dần dần được bạn bè hóa giải, đồng thời chàng cũng bị tinh thần bất chấp sinh tử bảo vệ thương sinh của các hiệp khách như Thiệu Diên Bình cảm hóa, lựa chọn sứ mệnh gánh vác giang hồ tương lai.

Đường Lệ Từ chung sức hợp tác với các hiệp khách giải phá nhiều tình thế nguy hiểm, bảo vệ chính nghĩa, cuối cùng phá vỡ âm mưu lật đổ giang hồ của thế lực tà ác.

Hậu chia tay Bạch Lộc, La Vân Hi xô đổ kỷ lục của ‘người yêu’ nhưng so với Trương Lăng Hách vẫn còn kém xa

Hậu chia tay Bạch Lộc, La Vân Hi xô đổ kỷ lục của ‘người yêu’ nhưng so với Trương Lăng Hách vẫn còn kém xa

La Vân Hi từng đóng cặp với Bạch Lộc trong trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, nhưng sau chia tay, cả 2 chính thức “đối đầu” trong 2 dự án phim Hoa ngữ lên sóng cùng thời điểm.

Xem thêm
Từ khóa:   La Vân Hi sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao Trung

TIN LIÊN QUAN

Hậu chia tay Bạch Lộc, La Vân Hi xô đổ kỷ lục của ‘người yêu’ nhưng so với Trương Lăng Hách vẫn còn kém xa

Hậu chia tay Bạch Lộc, La Vân Hi xô đổ kỷ lục của ‘người yêu’ nhưng so với Trương Lăng Hách vẫn còn kém xa

Dự án mới của La Vân Hi tưởng kém nhiệt, ai ngờ nhận về loạt thành tích ấn tượng vượt luôn phim của Vương Nhất Bác và Cung Tuấn

Dự án mới của La Vân Hi tưởng kém nhiệt, ai ngờ nhận về loạt thành tích ấn tượng vượt luôn phim của Vương Nhất Bác và Cung Tuấn

Đóng chung với Bạch Lộc, Vương Hạc Đệ liền bị so sánh điều này với La Vân Hi

Đóng chung với Bạch Lộc, Vương Hạc Đệ liền bị so sánh điều này với La Vân Hi

Từng yêu đương 'tình bể bình' trên màn ảnh, Bạch Lộc bất ngờ 'so kè' cùng La Vân Hi vào cuối năm

Từng yêu đương 'tình bể bình' trên màn ảnh, Bạch Lộc bất ngờ 'so kè' cùng La Vân Hi vào cuối năm

La Vân Hi bị đoàn phim Trường Nguyệt Tẫn Minh 'hãm hại' vì một chuyện khiến netizen bức xúc?

La Vân Hi bị đoàn phim Trường Nguyệt Tẫn Minh 'hãm hại' vì một chuyện khiến netizen bức xúc?

Trước thềm lên sóng Người Tình Hệ Chữa Lành, La Vân Hi lộ khoảnh khắc khóa môi tình mới ngượng ngùng nhưng cực ngọt

Trước thềm lên sóng Người Tình Hệ Chữa Lành, La Vân Hi lộ khoảnh khắc khóa môi tình mới ngượng ngùng nhưng cực ngọt

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 3 giờ 42 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 52 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều