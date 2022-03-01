Showbiz Hàn hỷ sự nở rộ, CĐM nháo nhào đòi ''giải cứu chồng quốc dân'' Lee Min Ho khỏi cuộc đua ăn cưới

Mang hình tượng lịch lãm và đầy lãng tử thế nhưng Lee Min Ho lại chưa tìm thấy nửa kia cho đời mình. Chính vì vậy suốt 2 tháng đầu năm 2022, nam diễn viên luôn bị réo tên bởi những ồn ào sau khi liên tục tham dự lễ cưới của đồng nghiệp. Từ Park Shin Hye đến Son Ye Jin đều lần lượt "chốt đơn" lấy chồng, trong khi "tình cũ" - Lee Min Ho thì vẫn lẻ bóng.

Người yêu trên màn ảnh của nam tài tử họ Lee lần lượt 'có nơi đi chốn về' nhưng anh chàng vẫn lẻ bóng

Đến mới đây, cả làng giải trí Châu Á đã phải nháo nhào trước thông tin Kim Hyun Joong của ''Vườn sao băng'' - crush đầu đời của hội chị em 8x,9x chuẩn bị đi lấy vợ.