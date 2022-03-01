Showbiz Hàn hỷ sự nở rộ, CĐM nháo nhào đòi ''giải cứu chồng quốc dân'' Lee Min Ho khỏi cuộc đua ăn cưới

Sao quốc tế 01/03/2022 16:42

Lại thêm một bạn diễn nữa của Lee Min Ho kết hôn, Lee Min Ho bao giờ mới cho dân tình hóng tin vui đây?

Mang hình tượng lịch lãm và đầy lãng tử thế nhưng Lee Min Ho lại chưa tìm thấy nửa kia cho đời mình. Chính vì vậy suốt 2 tháng đầu năm 2022, nam diễn viên luôn bị réo tên bởi những ồn ào sau khi liên tục tham dự lễ cưới của đồng nghiệp. Từ Park Shin Hye đến Son Ye Jin đều lần lượt "chốt đơn" lấy chồng, trong khi "tình cũ" - Lee Min Ho thì vẫn lẻ bóng.

Showbiz Hàn hỷ sự nở rộ, CĐM nháo nhào đòi ''giải cứu chồng quốc dân'' Lee Min Ho khỏi cuộc đua ăn cưới - Ảnh 1
Showbiz Hàn hỷ sự nở rộ, CĐM nháo nhào đòi ''giải cứu chồng quốc dân'' Lee Min Ho khỏi cuộc đua ăn cưới - Ảnh 2
Người yêu trên màn ảnh của nam tài tử họ Lee lần lượt 'có nơi đi chốn về' nhưng anh chàng vẫn lẻ bóng

Đến mới đây, cả làng giải trí Châu Á đã phải nháo nhào trước thông tin Kim Hyun Joong của ''Vườn sao băng'' - crush đầu đời của hội chị em 8x,9x chuẩn bị đi lấy vợ.

Showbiz Hàn hỷ sự nở rộ, CĐM nháo nhào đòi ''giải cứu chồng quốc dân'' Lee Min Ho khỏi cuộc đua ăn cưới - Ảnh 3

 

Showbiz Hàn hỷ sự nở rộ, CĐM nháo nhào đòi ''giải cứu chồng quốc dân'' Lee Min Ho khỏi cuộc đua ăn cưới - Ảnh 4

 

 

Showbiz Hàn hỷ sự nở rộ, CĐM nháo nhào đòi ''giải cứu chồng quốc dân'' Lee Min Ho khỏi cuộc đua ăn cưới - Ảnh 5

Chính vì lẽ đó mà fan hâm mộ của chàng "Kim Tan" đã đồng loạt đòi "giải cứu Lee Min Ho. CĐM liên tục trêu đùa, người yêu thì chẳng thấy đâu mà cứ dăm ba bữa phải lên đồ đi ăn đám cưới với người yêu cũ trên phim thế này thì "khổ thân" "anh nhà" quá!

Showbiz Hàn hỷ sự nở rộ, CĐM nháo nhào đòi ''giải cứu chồng quốc dân'' Lee Min Ho khỏi cuộc đua ăn cưới - Ảnh 6

Ảnh: Internet

"Hiện tượng âm nhạc toàn cầu'' BTS trở lại Mỹ biểu diễn trực tiếp vào tháng 4

"Hiện tượng âm nhạc toàn cầu'' BTS trở lại Mỹ biểu diễn trực tiếp vào tháng 4

Theo thông tin từ công ty chủ quản vào ngày 23/2 vừa qua, Nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu Hàn Quốc BTS sẽ trở lại Hoa Kỳ để chuẩn bị cho một loạt các buổi hòa nhạc tại Las Vegas vào tháng 4 sắp tới.

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Từ khóa:   Lee Min Ho Showbiz Hàn chồng quốc dân

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